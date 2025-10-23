OnePlus confirma la capacidad de batería del OnePlus 15: es la mayor de más de 7000 mAh

En el apartado visual, el OnePlus 15 incorporará una pantalla fabricada por BOE. ONEPLUS

OnePlus confirmó oficialmente que su próximo flagship contará con una batería de 7.300 mAh, batiendo todos los registros anteriores de la marca en términos de autonomía. Este anuncio, largamente rumoreado en foros y filtraciones, responde a la estrategia de la compañía de fortalecer el rendimiento energético ante la demanda de usuarios que buscan más autonomía en el uso diario y en situaciones exigentes.

Mejoras clave del OnePlus 15

La batería de 7.300 mAh posiciona al OnePlus 15 como un referente de larga duración entre los smartphones de gama alta. Junto a esta capacidad, el fabricante suma compatibilidad con carga rápida de 120 W a través de cable, lo que permite reabastecer por completo la batería en apenas minutos. Para quienes optan por la carga inalámbrica, también se incorpora un sistema de 50 W que agiliza la recarga sin cables.

Esto supone un salto considerable respecto a generaciones anteriores de OnePlus y una competencia directa con otros terminales del segmento premium que apuestan, sobre todo, por la velocidad de carga. Según fuentes de Android Headlines, aunque persisten dudas sobre si la batería de 7.300 mAh llegará a todos los mercados globales, la velocidad de carga se mantendría igual a nivel mundial.

OnePlus 13 y Oneplus 13R. ONEPLUS

Potencia, pantalla y diseño: otros aspectos destacados del nuevo OnePlus

Las especificaciones filtradas y ahora confirmadas por la propia marca muestran un enfoque renovado en rendimiento y experiencia de usuario. El OnePlus 15 se deja ver en Geekbench con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y variantes de 12 y 16 GB de RAM, alcanzando puntuaciones single-core y multi-core muy superiores al Snapdragon 8 Gen 3.

Vendrá de fábrica con OxygenOS 16, basado en Android 16, e integrará funciones de inteligencia artificial de última generación como el asistente Plus Mind.

En el apartado visual, el OnePlus 15 incorporará una pantalla fabricada por BOE, con tasa de refresco de 165 Hz y resolución 1.5K. El diseño también presenta cambios. Para el modelo Absolute Black, se presume que contará con una estructura resistente a arañazos superficiales y un marco cerámico, en reemplazo de materiales como titanio o acero.

Logo de OnePlus AI. ONEPLUS

Opciones y fechas de lanzamiento del OnePlus 15

El lanzamiento mundial del OnePlus 15 todavía presenta incógnitas en cuanto a equipamiento y precio. El evento de presentación confirmado para el 27 de octubre de 2025 en China será la oportunidad para ver en detalle si la versión global mantendrá la capacidad de batería y si se replicarán funcionalidades y colores en todos los mercados.

Para el público internacional se habla del 13 de noviembre como posible fecha de disponibilidad, información aún pendiente de confirmación oficial.

Entre los colores ya anunciados para el mercado chino figuran Absolute Black, Misty Purple y Original Sand Dune. La compañía aún no revela precios ni confirma todas las especificaciones para cada región, aunque se espera que la autonomía y la velocidad de carga se mantengan como elementos centrales de la propuesta.

La compañía incursionó en el mercado de televisores inteligentes. ONEPLUS

Qué productos ofrece OnePlus en el mercado tecnológico

OnePlus ofrece una variedad de productos tecnológicos enfocados en telefonía móvil y accesorios. La marca es reconocida principalmente por sus teléfonos inteligentes de gama media y alta, distinguidos por su rendimiento, diseño y relación calidad-precio. Entre sus modelos más destacados se encuentran las series OnePlus Nord y OnePlus Pro.

Además de smartphones, OnePlus comercializa dispositivos de audio como auriculares inalámbricos, relojes inteligentes y pulseras de actividad. La empresa también desarrolla cargadores rápidos, fundas y protectores de pantalla para complementar la experiencia del usuario.

La compañía también incursionó en el mercado de televisores inteligentes, ampliando su portafolio y posicionándose como una alternativa en el ecosistema de productos tecnológicos integrados.