Tecno

iOS 26 no daña la batería del iPhone: Apple aclara por qué se descarga más rápido

Esto sucede porque el celular necesita tiempo para ejecutar procesos en segundo plano, como ajustar datos y actualizar apps

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
El nuevo iPhone viene en
El nuevo iPhone viene en cinco colores: blanco, negro, violeta, azul claro y verde pastel. (Apple)

Ya está disponible iOS 26 para iPhone y si percibiste una disminución en el rendimiento de tu dispositivo tras la actualización, Apple confirmó que se trata de un proceso normal.

Durante la instalación y adaptación de los nuevos cambios y funciones, pueden observarse variaciones temporales en el funcionamiento y la autonomía.

Apple aclara en la sección de ajustes del iPhone: “Las actualizaciones de software introducen nuevas funciones y mejoras que pueden influir en el rendimiento y en la duración de la batería”.

Apple explica que el rendimiento
Apple explica que el rendimiento del iPhone puede afectarse en la actualización. (Apple)

Por qué la batería del iPhone se afecta tras actualizar a iOS 26

Apple explica que, justo después de instalar una actualización importante, es habitual notar ciertos cambios en la batería y el desempeño térmico.

Esto ocurre porque el dispositivo requiere un período inicial para completar tareas en segundo plano, como la indexación de datos, la descarga de nuevos recursos y la actualización de aplicaciones.

Las funciones recién incorporadas pueden hacer que el dispositivo utilice más recursos, lo que podría derivar en un leve descenso en la batería o rapidez, dependiendo del uso de cada usuario.

La compañía tecnológica añade que trabajan de forma constante en la optimización de estas características a través de nuevas versiones para asegurar una buena autonomía y una experiencia de uso fluida.

Apple explicó que es completamente
Apple explicó que es completamente normal que la batería se vea afectada. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo/File Photo

Cómo actualizar mi iPhone a iOS 26

Actualizar tu iPhone a iOS 26 es un proceso sencillo, pero conviene hacerlo de manera correcta para evitar inconvenientes. Lo primero es comprobar que tu dispositivo es compatible con esta versión. Apple suele publicar una lista oficial de modelos compatibles, por lo que es recomendable revisarla antes de comenzar.

Luego, asegúrate de que tu iPhone tenga suficiente batería o mantenlo conectado al cargador. Conéctalo a una red WiFi estable, ya que la actualización puede ser pesada y consumir muchos datos móviles.

Para iniciar el proceso, entra en ‘Configuración’ > ‘General’ > ‘Actualización de software’. Si iOS 26 está disponible, aparecerá la opción para descargarlo e instalarlo.

Una vez descargado, el iPhone se reiniciará y completará la instalación automáticamente.

Varios modelos iPhone son compatibles
Varios modelos iPhone son compatibles con iOS 26. REUTERS/Florence Lo/File Photo

Qué modelos iPhone son compatibles con iOS 26

La lista completa de modelos iPhone que son compatibles con iOS 26 es la siguiente:

  • iPhone 17
  • iPhone 17 Air
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (2.ª generación y posterior)

Qué novedades trae iOS 26 a iPhone

iOS 26 se caracteriza por
iOS 26 se caracteriza por el nuevo diseño Liquid Glass. (Apple)

Apple presenta iOS 26 con una de sus innovaciones más llamativas: Liquid Glass, un rediseño de interfaz que transforma por completo la experiencia visual. Este material translúcido refleja y refracta el entorno, adaptándose dinámicamente para resaltar el contenido con mayor elegancia y coherencia.

Por primera vez, esta estética se extiende a todo el ecosistema de la compañía, incluyendo iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 y tvOS 26.

Los controles, barras de herramientas y elementos de navegación han sido reinventados para adaptarse mejor al hardware actual.

En lugar de limitarse a diseños rectangulares, ahora se ajustan a las esquinas redondeadas de los dispositivos, logrando una integración más fluida entre software, hardware y contenido.

Este rediseño también ajusta la
Este rediseño también ajusta la apariencia de los botones. (Apple)

Además, los controles funcionan como capas inteligentes que responden al contexto de uso, facilitando la navegación. La nueva agrupación dinámica permite acceder rápidamente a lo que el usuario necesita en cada momento.

También evolucionan las barras de pestañas: en iOS 26 se contraen al desplazarse para dar más espacio al contenido y se expanden al volver al inicio.

Según Alan Dye, vicepresidente de Diseño de Interfaz Humana de Apple, esta actualización fortalece la unión entre hardware y software, haciendo que la interacción sea más intuitiva y atractiva.

Temas Relacionados

iPhoneiOSAppleBateríaTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

iOS 26 ya está disponible: cuáles son las novedades de la actualización de Apple para iPhone

La transformación visual conocida como Liquid Glass, nuevas funciones de seguridad y mejoras en accesibilidad destacan en la última versión de iOS, disponible ya a nivel global para todos los modelos compatibles

iOS 26 ya está disponible:

Crear inteligencias artificiales que superen al ser humano es inmoral, señaló el CEO de IA de Microsoft

Mustafa Suleyman, advirtió sobre los peligros éticos, sociales y existenciales que representa la búsqueda de inteligencias artificiales generalistas, pidiendo acuerdos internacionales y límites claros

Crear inteligencias artificiales que superen

Google llega a Windows con una aplicación para PC en la que se podrá gestionar archivos, hacer búsquedas y más

El usuario podrá personalizar atajos, mover y redimensionar la barra de búsqueda según sus preferencias

Google llega a Windows con

La función secreta de Google Maps que pocos usan y cambia cómo caminamos

La función se activa desde un botón con ícono de cámara y transforma la navegación a pie en una experiencia mucho más intuitiva y precisa

La función secreta de Google

Aprende a convertir el viejo smartphone en una cámara de seguridad para el hogar

Los teléfonos móviles obsoletos refuerzan la seguridad doméstica, reducen el desperdicio electrónico y ofrecen opciones remotas para revisar entradas, garajes y pasillos

Aprende a convertir el viejo
ÚLTIMAS NOTICIAS
A pesar de las tasas

A pesar de las tasas altas, las ventas de autos 0 km repuntan 5% en septiembre por la suba del dólar

Juan González, ex asesor de Biden: “En la competencia de EEUU con China, Argentina es un país indispensable”

Kicillof recibió a Ian Moche y envió un mensaje a favor de los derechos de las personas con discapacidad

Descubren un nuevo beneficio de la dieta mediterránea vinculado a la salud bucal

Continúa el retroceso: el consumo cayó 3,2% en agosto, según un informe privado

INFOBAE AMÉRICA
Charlie Kirk o las muertes

Charlie Kirk o las muertes que cambian el mundo

Hollywood demanda a una empresa china de IA por uso ilegal de personajes icónicos

Así empieza el libro sobre León XIV: redes sociales, Whatsapp, política y por qué es el papa para el siglo XXI

Marco Rubio expresó que EEUU seguirá apoyando las demandas por una Nicaragua “libre, justa y democrática”

Un día en La Habana

TELESHOW
Antonela Roccuzzo explicó el significado

Antonela Roccuzzo explicó el significado de cada imagen que lleva en la funda de su teléfono celular

Jimena Barón y una mañana al límite: fiebre, obras y puerperio

Daniela Celis se emocionó al recordar el último día con Thiago Medina antes del accidente: “Se iba a quedar”

Los sensuales looks de Celeste Cid para las presentaciones de su nuevo film: transparencias, encajes y sofisticación

L-Gante habló del presunto nuevo noviazgo de Wanda Nara con Martín Migueles: “Es una masa”