iOS 26 no daña la batería del iPhone: Apple aclara por qué se descarga más rápido

El nuevo iPhone viene en cinco colores: blanco, negro, violeta, azul claro y verde pastel. (Apple)

Ya está disponible iOS 26 para iPhone y si percibiste una disminución en el rendimiento de tu dispositivo tras la actualización, Apple confirmó que se trata de un proceso normal.

Durante la instalación y adaptación de los nuevos cambios y funciones, pueden observarse variaciones temporales en el funcionamiento y la autonomía.

Apple aclara en la sección de ajustes del iPhone: “Las actualizaciones de software introducen nuevas funciones y mejoras que pueden influir en el rendimiento y en la duración de la batería”.

Apple explica que el rendimiento del iPhone puede afectarse en la actualización. (Apple)

Por qué la batería del iPhone se afecta tras actualizar a iOS 26

Apple explica que, justo después de instalar una actualización importante, es habitual notar ciertos cambios en la batería y el desempeño térmico.

Esto ocurre porque el dispositivo requiere un período inicial para completar tareas en segundo plano, como la indexación de datos, la descarga de nuevos recursos y la actualización de aplicaciones.

Las funciones recién incorporadas pueden hacer que el dispositivo utilice más recursos, lo que podría derivar en un leve descenso en la batería o rapidez, dependiendo del uso de cada usuario.

La compañía tecnológica añade que trabajan de forma constante en la optimización de estas características a través de nuevas versiones para asegurar una buena autonomía y una experiencia de uso fluida.

Apple explicó que es completamente normal que la batería se vea afectada. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo/File Photo

Cómo actualizar mi iPhone a iOS 26

Actualizar tu iPhone a iOS 26 es un proceso sencillo, pero conviene hacerlo de manera correcta para evitar inconvenientes. Lo primero es comprobar que tu dispositivo es compatible con esta versión. Apple suele publicar una lista oficial de modelos compatibles, por lo que es recomendable revisarla antes de comenzar.

Luego, asegúrate de que tu iPhone tenga suficiente batería o mantenlo conectado al cargador. Conéctalo a una red WiFi estable, ya que la actualización puede ser pesada y consumir muchos datos móviles.

Para iniciar el proceso, entra en ‘Configuración’ > ‘General’ > ‘Actualización de software’. Si iOS 26 está disponible, aparecerá la opción para descargarlo e instalarlo.

Una vez descargado, el iPhone se reiniciará y completará la instalación automáticamente.

Varios modelos iPhone son compatibles con iOS 26. REUTERS/Florence Lo/File Photo

Qué modelos iPhone son compatibles con iOS 26

La lista completa de modelos iPhone que son compatibles con iOS 26 es la siguiente:

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2.ª generación y posterior)

Qué novedades trae iOS 26 a iPhone

iOS 26 se caracteriza por el nuevo diseño Liquid Glass. (Apple)

Apple presenta iOS 26 con una de sus innovaciones más llamativas: Liquid Glass, un rediseño de interfaz que transforma por completo la experiencia visual. Este material translúcido refleja y refracta el entorno, adaptándose dinámicamente para resaltar el contenido con mayor elegancia y coherencia.

Por primera vez, esta estética se extiende a todo el ecosistema de la compañía, incluyendo iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 y tvOS 26.

Los controles, barras de herramientas y elementos de navegación han sido reinventados para adaptarse mejor al hardware actual.

En lugar de limitarse a diseños rectangulares, ahora se ajustan a las esquinas redondeadas de los dispositivos, logrando una integración más fluida entre software, hardware y contenido.

Este rediseño también ajusta la apariencia de los botones. (Apple)

Además, los controles funcionan como capas inteligentes que responden al contexto de uso, facilitando la navegación. La nueva agrupación dinámica permite acceder rápidamente a lo que el usuario necesita en cada momento.

También evolucionan las barras de pestañas: en iOS 26 se contraen al desplazarse para dar más espacio al contenido y se expanden al volver al inicio.

Según Alan Dye, vicepresidente de Diseño de Interfaz Humana de Apple, esta actualización fortalece la unión entre hardware y software, haciendo que la interacción sea más intuitiva y atractiva.