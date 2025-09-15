OnePlus presentaría una pantalla de 165 Hz para su próximo flagship

Li Jie confirmó que el próximo OnePlus “volverá a liderar la industria". (Imagen Ilustrativa Infobae)

OnePlus se prepara para dar un salto en el terreno de los smartphones de gama alta, con el anuncio de que su próximo flagship podría incorporar una pantalla con tasa de refresco de 165 Hz. Este movimiento llega en un contexto marcado por la presentación del iPhone 17 de Apple y los primeros comentarios sobre las nuevas funciones del dispositivo.

En medio de la rivalidad tecnológica, OnePlus no solo busca destacar en innovación, sino también influir en la tendencia de las pantallas ultrarrápidas más allá del sector gaming.

OnePlus 15 y la apuesta por una pantalla de 165 Hz

El presidente de OnePlus China, Li Jie, aprovechó el lanzamiento del iPhone 17 para felicitar públicamente a Apple por adoptar una pantalla de 120 Hz, calificándola como una de las mejoras más relevantes en la última década. Así lo dio a conocer GSMArena.

Cartel de lanzamiento global de la serie OnePlus 12. ONEPLUS

Li Jie confirmó que el próximo OnePlus “volverá a liderar la industria, marcando el comienzo de una nueva era de frecuencias de actualización ultraaltas”. Estas declaraciones se alinean con los rumores recientes sobre el OnePlus 15, un dispositivo que podría llegar equipado con pantalla de 165 Hz y resolución 1,5K.

Según anticipó el directivo en Weibo: “Esta vez trascenderemos los límites de la experiencia de la industria, ofreciendo a los usuarios una experiencia de juego ultrafluida y con una velocidad de fotogramas ultraalta sin precedentes”.

Las tasas de refresco tan elevadas generalmente se reservan para teléfonos enfocados al gaming, sin embargo, Li Jie espera que el OnePlus 15 actúe como catalizador y marque tendencia en el segmento premium, donde hasta ahora la mayoría de fabricantes considera suficientes los displays de 120 Hz para el público general.

Los nuevos OnePlus 13 y Oneplus 13R. ONEPLUS

Rivalidad e innovación: ¿son las pantallas ultrarrápidas la próxima gran tendencia?

Aunque la hoja de ruta de OnePlus es ambiciosa, la historia reciente del sector móvil muestra que la pantalla de 165 Hz no es una novedad absoluta en el mercado. El Nubia RedMagic 6 de ZTE, orientado a los videojuegos, estrenó este formato en 2021, y el actual ROG Phone 9 de ASUS incorpora un panel AMOLED de 185 Hz adaptable.

Así, los 165 Hz prometen velocidad extrema y fluidez visual, pero la verdadera innovación sería su trasvase masivo a dispositivos dirigidos al gran público, más allá del gaming especializado.

Li Jie sostiene que “los próximos productos OnePlus marcarán el comienzo de una nueva era”, apoyándose en el legado del OnePlus 7 Pro como referente de vanguardia hace seis años. El objetivo de la firma es “volver a ser pioneros” y conquistar a quienes buscan experiencias de uso con tasas de fotogramas máximas.

El 'smartphone' OnePlus Nord 4. ONEPLUS

Lanzamiento global y expectativas del mercado

OnePlus mantiene los detalles sobre su nuevo flagship bajo reserva, pero ha adelantado que los dispositivos estrella serán presentados antes de fin de año en un evento especial. Si la compañía decide repetir su calendario de lanzamientos, el OnePlus 15 debutará en China en octubre de 2025 y llegará al resto del mundo a inicios de 2026.

A pesar de lo llamativo que resulta el dato de los 165 Hz, la respuesta del comprador medio y su adopción fuera del nicho gaming sigue siendo una incógnita. Por ahora, OnePlus concentra su estrategia en llevar la competencia por la pantalla ultra rápida a un público más amplio, apostando a que la experiencia visual y la fluidez serán factores decisivos en la próxima generación de móviles de alta gama.

Qué tipos de móviles ofrece OnePlus en el mercado

OnePlus comercializa teléfonos inteligentes de gama media y alta, conocidos por su rendimiento optimizado, diseños modernos y sistemas operativos con interfaz fluida. La marca ofrece varias líneas de productos, entre las que destacan la serie OnePlus Nord, enfocada en ofrecer características competitivas a precios accesibles, y la serie OnePlus principal, que integra procesadores avanzados, pantallas de alta resolución y carga rápida.

Además, OnePlus lanza ediciones especiales y modelos pensados ​​para distintos mercados, incluyendo opciones con conectividad 5G y cámaras desarrolladas en colaboración con fabricantes reconocidos. Estas propuestas permiten a los usuarios elegir dispositivos adaptados a diferentes necesidades, desde experiencias premium hasta alternativas más económicas sin sacrificar calidad.