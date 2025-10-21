Shakira ya tiene su propio especial con Spotify: dónde verlo gratis y cuándo

El especial estará disponible en Spotify. (Instagram: shakira)

Shakira celebrará los 30 años de su icónico álbum ’Pies Descalzos’ y los 20 años de ’Oral Fixation’ con un especial que estará disponible en Spotify a partir del 22 de octubre.

Este contenido podrá disfrutarse de manera gratuita; únicamente será necesario contar con una cuenta en la plataforma, sin requerir una suscripción paga.

El especial contará con la participación de reconocidos artistas internacionales, como Ed Sheeran, y talentos colombianos, entre ellos Beéle.

Los invitados interpretarán versiones de los temas más emblemáticos de Shakira y compartirán anécdotas sobre el impacto de su música. Así, los fans podrán revivir dos de las etapas más importantes en la trayectoria de la cantante.

Qué más se conoce del especial de Shakira en Spotify

El especial con el que Shakira conmemora los aniversarios de sus álbumes incluirá nuevas versiones de algunos de sus temas más representativos.

Entre las canciones confirmadas se encuentran ‘Pies Descalzos, Sueños Blancos’, ‘Antología’, ‘La Pared’ y ‘Día de Enero’, todas adaptadas especialmente para este lanzamiento en Spotify.

Además, el tema ‘Hips Don’t Lie’ contará con la colaboración de Ed Sheeran y Beéle, aportando tanto un toque internacional como colombiano al proyecto.

Este especial permitirá a los fans revivir estos clásicos con un enfoque renovado, al mismo tiempo que celebra la extensa trayectoria y el impacto de Shakira en la música.

Shakira se unió con dos cantantes para este especial. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Por qué fueron tan relevantes estos álbumes en la carrera de Shakira

‘Pies Descalzos’ y ‘Oral Fixation’ son dos álbumes fundamentales en la carrera de Shakira porque marcaron hitos diferentes y decisivos en su trayectoria. ‘Pies Descalzos’, lanzado en 1995, la consolidó como una gran figura de la música latinoamericana, gracias a éxitos como ‘Estoy Aquí’, ‘Antología’ y ‘Pies Descalzos, Sueños Blancos’.

Este disco no solo definió su estilo, sino que también le abrió las puertas al reconocimiento internacional.

Por otro lado, ‘Oral Fixation’ representó su salto definitivo al mercado global y angloparlante, especialmente con temas como ‘Hips Don’t Lie’. Este álbum mostró su versatilidad artística, combinando letras en inglés y español, y la posicionó como una de las artistas latinas más influyentes del mundo.

Ambos trabajos son esenciales porque reflejan la evolución de Shakira y su capacidad para romper barreras culturales y musicales.

Estos dos álbumes ayudaron a consolidar la carrera de Shakira. REUTERS/Kylie Cooper

Qué son los Spotify Anniversary

Los Spotify Anniversary son campañas especiales con las que la plataforma de streaming celebra los aniversarios de álbumes emblemáticos que marcaron la historia de la música.

Estas iniciativas buscan rendir homenaje a producciones que, con el paso del tiempo, mantienen su relevancia cultural y continúan generando reproducciones entre nuevas generaciones de oyentes.

A través de estas ediciones conmemorativas, Spotify transforma la experiencia de escuchar un disco clásico en algo más inmersivo y nostálgico. En muchos casos, la aplicación destaca el aniversario del álbum en su página principal, crea listas de reproducción inspiradas en la época del lanzamiento e incluye versiones especiales o remasterizadas bajo el sello “Anniversary Edition”.

También pueden añadirse clips exclusivos de los artistas, comentarios sobre el proceso creativo y material adicional que enriquece la historia detrás de cada canción.

Los Spotify Anniversary son campañas con las que la plataforma celebra los aniversarios de álbumes icónicos que dejaron huella en la música. REUTERS/Dado Ruvic

El objetivo de estas campañas es conectar a los fanáticos con la música desde una perspectiva más emocional, celebrando no solo la trayectoria de los artistas, sino también el impacto que esos discos tuvieron en distintas generaciones.

Además, los Spotify Anniversary permiten a los nuevos oyentes descubrir clásicos que influyeron en los sonidos actuales y, a la vez, ofrecer a los seguidores más fieles una forma de revivir los momentos en que esos álbumes fueron lanzados.

Ejemplos recientes incluyen celebraciones como los 10 años de ‘Random Access Memories’ de Daft Punk o los 20 años de ‘Confessions’ de Usher, con contenidos visuales exclusivos y una curaduría especial.

De esta forma, Spotify reafirma su papel no solo como plataforma de reproducción, sino también como archivo vivo de la música contemporánea, donde el pasado y el presente se encuentran para mantener vigente el legado de los artistas más influyentes.