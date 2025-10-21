Google presenta las primeras aplicaciones compatibles con Android XR, su sistema para realidad extendida

El nuevo sistema operativo en realidad extendida tendrá una integración natural con la inteligencia artificial. (Google)

Samsung se encuentra a poco de revelar oficialmente sus primeras gafas de realidad mixta, conocidas como Galaxy XR, el ecosistema Android comienza a mostrar señales de preparación. Google Play ha incorporado una nueva sección dedicada a las “experiencias inmersivas diseñadas para tus auriculares XR”, confirmando que Android XR, el sistema operativo desarrollado por Google para dispositivos de realidad extendida, está a punto de hacer su debut.

La aparición de este espacio dentro de la Play Store deja ver que el software ya cuenta con un catálogo de aplicaciones y juegos listos para funcionar desde el primer día. Esto marca el inicio de una nueva etapa para Android, que amplía su alcance más allá de los teléfonos y tablets hacia un entorno totalmente inmersivo.

La filtración de esta nueva categoría en la tienda digital de Google ofrece una mirada anticipada al tipo de experiencias que acompañarán el lanzamiento de estas gafas. Entre entretenimiento, productividad y herramientas interactivas, el nuevo ecosistema busca posicionarse como una alternativa directa a Meta Quest y Apple Vision Pro.

Los visores de realidad aumentada de Samsung contarán con sistema Android. (Samsung)

Las primeras aplicaciones para Android XR

Según capturas compartidas en foros especializados, entre las aplicaciones ya visibles en la sección de Android XR se encuentran títulos como Asteroid, NFL Pro Era, Vacation Simulator y Naver CHZZK XR, que combinan experiencias de juego, contenido deportivo y entornos sociales. Esta variedad sugiere que Samsung y Google pretenden ofrecer desde el primer momento un abanico equilibrado entre ocio y utilidad práctica.

Una de las inclusiones más destacadas es Virtual Desktop, una aplicación ampliamente utilizada en visores de realidad virtual que permite conectarse de forma inalámbrica a una computadora para ver películas, navegar por Internet o ejecutar videojuegos de PC en entornos virtuales. Su presencia indica que los Galaxy XR contarán con capacidades avanzadas de transmisión y acceso remoto, funciones esenciales para usuarios que buscan experiencias más versátiles y productivas.

La estrategia de incluir apps conocidas, junto con nuevos desarrollos específicos para Android XR, busca consolidar un ecosistema que no dependa únicamente del hardware, sino que también garantice un entorno de software sólido y atractivo desde el lanzamiento.

Android XR ya cuenta con juegos disponibles en Play Store de Google. (Foto: Reddit)

Una alianza para definir el futuro de la realidad extendida

El sistema operativo Android XR ha sido desarrollado en conjunto por Google, Samsung y Qualcomm, tres de los actores más influyentes del sector tecnológico. Su objetivo es replicar el éxito de Android móvil en el terreno de la realidad mixta, ofreciendo una base común para distintos fabricantes y fomentando la compatibilidad de aplicaciones entre dispositivos.

Los próximos Galaxy XR serán los primeros en incorporar esta plataforma y utilizarán el procesador Snapdragon XR2+ Gen 2, diseñado específicamente para experiencias inmersivas. Esta combinación de hardware y software promete mejorar la fluidez de los gráficos, la precisión del seguimiento espacial y la integración con el ecosistema Android tradicional.

Fuentes del sector aseguran que Google busca posicionar Android XR como un estándar abierto frente a los sistemas cerrados de Meta y Apple. Esto permitiría que múltiples marcas adopten el sistema sin necesidad de desarrollar su propio entorno, tal como ocurrió con los teléfonos Android hace más de una década.

Android XR será presentado de manera oficial con Samsung este 21 de octubre. REUTERS/Laure Andrillon

Un ecosistema listo para despegar

Aunque Google no ha confirmado oficialmente la existencia de esta nueva sección en Play Store, la disponibilidad de decenas de aplicaciones compatibles demuestra que la compañía tiene todo preparado para acompañar el lanzamiento de las Galaxy XR. Esta anticipación también sugiere que Android XR no será una plataforma experimental, sino un ecosistema funcional desde su estreno.

El enfoque de Google parece claro: ofrecer a los usuarios una transición fluida desde el mundo móvil hacia la realidad mixta, con herramientas familiares y aplicaciones reconocibles. Si logra mantener ese equilibrio, Android XR podría convertirse en el impulso que la industria necesita para popularizar el uso de visores inmersivos en el día a día.

Mañana, cuando Samsung suba al escenario para presentar las Galaxy XR, el mercado tecnológico podrá ver no solo un nuevo dispositivo, sino el primer paso de una plataforma que aspira a unificar la realidad extendida bajo el paraguas de Android.