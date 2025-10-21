Fujitsu sorprende con el lanzamiento de un ordenador portátil que revive el DVD en plena era digital

Es una característica novedosa en un momento donde este formato se ha dejado de usar. (Foto: Fujitsu)

La empresa Fujitsu pretende mantener la vigencia de los medios físicos en la informática portátil con el lanzamiento del FMV Note A77-K3, un ordenador que desafía las tendencias actuales al incorporar una unidad de DVD en pleno auge del almacenamiento en la nube y la transmisión digital.

Este modelo, que forma parte de la nueva serie FMV Note A de 16 pulgadas, se distingue por su enfoque en la funcionalidad tradicional, en contraste con la tendencia dominante de eliminar componentes mecánicos para reducir peso y volumen.

Cuáles son las características de este portátil

El FMV Note A77-K3 integra un procesador Intel Core i5-1335U de 13.ª generación, acompañado de 16 GB de memoria DDR5 y una unidad de estado sólido de 256 GB, lo que garantiza un rendimiento sólido para tareas cotidianas y profesionales.

Su estética es similar a la de otros ordenadores con diferencias en puertos y peso. (Foto: Fujitsu)

La pantalla WUXGA de gran tamaño, con una relación de aspecto de 16:10 y biseles estrechos, es una característica compartida por los otros modelos de la serie, el A75-K3 y el A53-K3, aunque el A77-K3 representa la configuración más avanzada.

La presencia de una unidad óptica en este portátil resulta llamativa en un contexto donde la mayoría de los fabricantes han optado por prescindir de estos dispositivos para priorizar la ligereza y la portabilidad.

Fujitsu justifica esta decisión al ofrecer una alternativa para quienes aún requieren el uso de discos físicos, ya sea para almacenamiento de software o respaldo de datos, un segmento de usuarios que no ha sido completamente abandonado por la industria.

Cómo se diferencia de los portátiles modernos

Muchos modelos actuales apuestan por la simplicidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a conectividad, el A77-K3 ofrece una variedad de opciones poco habitual en portátiles modernos: USB4, múltiples puertos USB 3.2, ranura SD de tamaño completo, salida HDMI, puerto LAN Gigabit y compatibilidad con WiFi 7. Esta amplitud de conexiones responde a la demanda de versatilidad en espacios profesionales y personales.

El apartado de seguridad y privacidad recibe atención especial. La cámara web del dispositivo, aunque no alcanza los estándares de las mejores del mercado, incorpora reconocimiento facial compatible con Windows Hello y un obturador físico de privacidad, una combinación que, según Fujitsu, refuerza el control y la protección del usuario, algo poco frecuente en portátiles con unidad óptica.

El diseño del teclado mantiene la tradición, incluyendo un teclado numérico y botones de acceso rápido para funciones esenciales como Internet y el asesor FMV. Esta disposición busca facilitar la experiencia de quienes prefieren la disposición clásica frente a los teclados compactos de los modelos ultraligeros.

Cuánto pesa este ordenador portátil

Este factor es clave para personas que están en constante movimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos de peso, el A77-K3 se sitúa alrededor de 1,9 kilogramos, una cifra considerable si se compara con otros productos de la marca, como el portátil más ligero del mundo que ofrece Fujitsu con solo 634 gramos.

No obstante, el A77-K3 asume su diferencia y se posiciona como una opción para quienes priorizan la funcionalidad y la compatibilidad con medios físicos por encima de la portabilidad extrema.

La estrategia de la marca con el FMV Note A77-K3 subraya que, a pesar de la evolución hacia dispositivos cada vez más delgados y dependientes de la nube, aún existe un espacio para portátiles que integran tecnologías consideradas obsoletas por muchos, pero que siguen siendo útiles para un sector específico de usuarios.

Cuál es el uso actual del DVD

Algunas tiendas mantienen vigente este tipo de almacenamiento. (Foto: REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

Fue durante años el principal formato para almacenar y reproducir películas, programas de televisión, software y archivos multimedia gracias a su capacidad de hasta 4,7 GB por disco.

Su facilidad de reproducción en distintos dispositivos y su bajo costo lo hicieron popular, tanto en hogares como en centros educativos y empresas.

Pero, el avance de alternativas más prácticas y con mayor capacidad, como las memorias USB y el almacenamiento en la nube, ha desplazado al DVD. Actualmente, su uso es menos frecuente y se limita a mercados o situaciones específicas donde el acceso a internet es restringido o se requiere la conservación física de ciertos materiales.