Tecno

Creadores de contenido de YouTube podrán solicitar eliminación de videos que utilicen su imagen o voz

Una nueva tecnología permite a los usuarios gestionar material generado con IA que utiliza su identidad sin autorización

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
El desarrollo de esta tecnología
El desarrollo de esta tecnología en YouTube comenzó a finales del año pasado. (Reuters)

La preocupación por el uso no autorizado de la imagen y voz de los creadores de contenido en YouTube impulsó el lanzamiento de una nueva herramienta tecnológica. Desde hoy, los miembros del Programa de Socios de la plataforma pueden solicitar la eliminación de videos que utilicen su imagen o voz generadas por inteligencia artificial sin su consentimiento.

Esta función, que responde al aumento de casos en los que la IA se emplea para suplantar identidades o publicitar productos sin autorización, representa un avance en la protección de la identidad digital en el sitio.

La nueva función, denominada tecnología de detección de semejanza, tiene como objetivo evitar que terceros utilicen la imagen o la voz de los creadores para fines no autorizados, como la promoción de servicios o la difusión de información falsa. Según la compañía, la tecnología busca prevenir que las personas vean su imagen mal utilizada, ya sea para respaldar productos y servicios que no han aceptado apoyar o para difundir desinformación.

Este sistema está diseñado para
Este sistema está diseñado para la protección de la identidad personal. (Reuters)

Ejemplos recientes, como el de una empresa que utilizó una clonación de voz de IA de un conocido youtuber para publicitar productos, han evidenciado la urgencia de este tipo de medidas.

Funcionamiento y limitaciones de la nueva herramienta

El proceso para que los creadores soliciten la eliminación de videos inicia en la pestaña “Likeness” de YouTube Studio. Los usuarios deben aceptar el procesamiento de datos y, a través del teléfono móvil, escanear un código QR que dirige a una página web para verificar la identidad. Este paso requiere la presentación de un documento de identidad y la grabación de un breve video selfie.

Tras completar la verificación y conceder el acceso, los creadores pueden revisar los videos detectados en la pestaña de detección de contenido y solicitar su eliminación si encuentran material generado por IA sin su permiso, conforme a las directrices de privacidad. También pueden presentar una reclamación por derechos de autor o archivar el video en cuestión. Los creadores pueden optar por dejar de utilizar la herramienta en cualquier momento; la plataforma dejará de escanear sus videos en un plazo de 24 horas.

Logo de YouTube en la
Logo de YouTube en la pantalla de un smarphone. (Reuters)

En cuanto al alcance y las limitaciones, la tecnología aún en desarrollo podría mostrar videos que contienen el rostro real del creador y no solo versiones sintéticas. Por ello, se recomienda a los usuarios revisar cuidadosamente el material antes de solicitar su eliminación.

El sistema funciona de modo similar a Content ID, la herramienta empleada para la detección de contenido protegido por derechos de autor, pero está diseñado para la protección de la identidad personal. Por ahora, se notificó a la primera ola de creadores elegibles, y en los próximos meses se ampliará la disponibilidad a más usuarios.

El desarrollo de esta tecnología comenzó a finales del año pasado, durante una fase piloto en colaboración con la agencia Creative Artists Agency (CAA). Esta alianza permitió que celebridades, deportistas y creadores representados por CAA accedieran a una versión temprana de la herramienta para identificar y gestionar contenido generado por IA que utilizara su imagen en la plataforma. Varias de las figuras más influyentes del mundo tendrán acceso a tecnología diseñada para identificar y gestionar contenido generado por IA que incluya su imagen, incluido su rostro, en YouTube a gran escala.

YouTube. (Reuters)
YouTube. (Reuters)

La introducción de la tecnología de detección de semejanza se suma a otras medidas implementadas por YouTube para enfrentar los desafíos de la inteligencia artificial. Desde marzo, la plataforma exige a los creadores etiquetar los videos que incluyan contenido generado o modificado mediante IA. Además, ha adoptado políticas estrictas respecto a la música creada por IA que imite voces de artistas, con el objetivo de proteger tanto los derechos de autor como la integridad de los creadores.

En el ámbito regulatorio, YouTube manifestó su apoyo a iniciativas legislativas como la NO FAKES Act, destinadas a combatir la creación de réplicas digitales que imiten la imagen o la voz de una persona con fines engañosos o perjudiciales. La salvaguarda de la identidad en el entorno digital se consolida como una prioridad, en medio del avance y la disponibilidad creciente de tecnologías basadas en inteligencia artificial.

Temas Relacionados

YouTubeInteligencia artificialIALo último en tecnología

Últimas Noticias

Inmo Air 3, las nuevas gafas de realidad aumentada que se controlan con un anillo y compiten con Ray Ban Meta

El nuevo modelo combina una pantalla micro OLED de Sony con un sistema de control por anillo que reemplaza los gestos o toques directos en las gafas

Inmo Air 3, las nuevas

Equipos de investigación recuperan la cámara del sumergible Titán: qué archivos almacenaba el dispositivo

A pesar de que la carcasa se conservaba casi intacta, la lente de cristal de zafiro se encontraba destruida, reflejo del daño extremo sufrido en el accidente

Equipos de investigación recuperan la

Adolescente demanda a la aplicación ClothOff por desnudarla sin su consentimiento con IA

El aumento de plataformas capaces de crear imágenes pornográficas falsas a partir de fotos reales plantea desafíos para la justicia, la privacidad y la salud mental de las víctimas, que la mayoría de veces son menores de edad

Adolescente demanda a la aplicación

Ciberdelincuentes utilizan videos de TikTok para difundir virus que roban contraseñas

Tutoriales virales prometen acceso sin coste a servicios premiun de plataformas como Netflix, Photoshop o Spotify, pero en realidad instalan programas que capturan credenciales y datos privados

Ciberdelincuentes utilizan videos de TikTok

Creador de ChatGPT lanza un nuevo buscador con IA: se llama Atlas

Esta herramienta ya está disponible para usuarios de Mac, incluso en la versión gratuita. Permite realizar búsquedas, interactuar con ChatGPT directamente desde el navegador y aprovechar funciones como el modo agente

Creador de ChatGPT lanza un
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno porteño desalojó una

El Gobierno porteño desalojó una casa en Belgrano que estaba usurpada hace más de siete años

Bife de chorizo con toques de autor: seis recetas fáciles para sorprender

Cómo es el bosque donde encontraron sin vida al investigador argentino que estaba desaparecido en Alemania

En los últimos dos años, por cada diez empleos registrados que se perdieron, se crearon siete con monotributo

El mensaje de Milei en Córdoba, en la recta final de la campaña: “Falta mucho, nunca dije que iba a ser fácil”

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos y ocho países

Estados Unidos y ocho países latinoamericanos respaldaron al nuevo presidente boliviano Rodrigo Paz

El secretario general de la OTAN viaja a Washington para discutir el futuro del apoyo a Ucrania

Lima Arena: Cómo este nuevo recinto cultural propone modernizar los estándares acústicos y ambientales en la ciudad

¿Qué revelan los sueños sexuales?: claves para entender su significado, según la ciencia

La Unión Europea busca una salida urgente al bloqueo chino de tierras raras

TELESHOW
Marita Monteleone, la voz de

Marita Monteleone, la voz de los teléfonos, apuntó contra su hija Malena de los Ríos: “Ella me está perjudicando”

Nicki Nicole recordó cómo fue su encuentro con Lionel Messi: “Anto brillaba como siempre”

Ángel de Brito, fuerte sobre Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Tendría que aprender a conjugar los verbos”

Luciana Martínez, la ex Gran Hermano que se presentó como mujer trans, venderá contenido en una plataforma para adultos

Dolores Fonzi relató el tremendo episodio que vivió en terapia: “Uno se desinhibe”