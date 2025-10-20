Xiaomi confirma que mantendrá las pantallas traseras en sus futuros modelos de gama alta

La pantalla trasera cumple exactamente con las expectativas, según el presidente de la compañía. XIAOMI

Xiaomi ha decidido apostar de forma sostenida por la distintiva pantalla secundaria que rodea la isla de cámaras en sus móviles más exclusivos. Tras el impacto comercial de los Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max, la empresa ha confirmado oficialmente que esta característica se integrará como sello de identidad en los próximos modelos de gama alta, incluida la familia Xiaomi 18 Pro y las siguientes generaciones.

La pantalla trasera como marca en los flagship de Xiaomi

La introducción de una pantalla trasera alrededor del módulo fotográfico supuso una puesta en escena audaz para Xiaomi. Aunque al principio existían dudas sobre si la firma continuaría incorporando este elemento en sus futuros dispositivos, la respuesta llegó de la mano de Lu Weibing, presidente de la compañía. Según confirmó el directivo, la pantalla trasera cumple exactamente con las expectativas y su inclusión pasará a ser una constante en los próximos buques insignia de la marca.

La pantalla, diseñada no solo como elemento estético sino también funcional, ha ganado protagonismo entre los usuarios. Fabricantes y desarrolladores ya han lanzado accesorios y complementos específicamente adaptados a este componente, lo que aumenta el atractivo y el ecosistema de uso del dispositivo.

Xiaomi 17 Pro Max e iPhone 17 Pro Max. (Fotocomposición Infobae)

Frente al éxito detectado en el Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max, la continuidad de la pantalla trasera representa un acierto estratégico para afianzar el valor diferencial de la gama alta de Xiaomi en un mercado saturado de propuestas similares.

Impacto en la percepción y la estrategia premium de Xiaomi

Durante años, la marca ha buscado posicionarse al nivel de gigantes como Apple y Samsung en el segmento de alta gama. Aunque sus dispositivos gozan de reconocimiento por su relación calidad-precio y tecnología avanzada, la imagen comercial de Xiaomi solía asociarse a teléfonos asequibles o de gama media.

Sin embargo, la innovadora pantalla trasera ha contribuido a cambiar esa percepción, generando interés y expectativa equivalentes a los grandes lanzamientos de la industria.

El esfuerzo detrás de este desarrollo ha sido considerable. La inversión de más de 140 millones de dólares destinada al diseño y producción de la pantalla trasera en móviles no plegables implica que Xiaomi no solo visualiza este avance como una moda pasajera, sino como un elemento serio en su estrategia a largo plazo.

El objetivo es continuar explotando el potencial de esta solución en futuros modelos, esperando además la evolución de nuevas funcionalidades y mejoras técnicas que extiendan aún más sus posibilidades de uso y personalización.

La confirmación oficial de Xiaomi anuncia una etapa de innovación permanente para sus series flagship. No solo se mantendrá la presencia de la pantalla trasera en la línea Xiaomi 18 Pro y posteriores, sino que la compañía planea perfeccionar y ampliar sus características técnicas.

La marca cuenta con las líneas Redmi, orientadas a usuarios que buscan equilibrio entre precio y prestaciones. REUTERS/Go Nakamura

La pantalla trasera no solo representa un guiño de sofisticación, sino una herramienta para potenciar experiencias inéditas en los smartphones de alta gama. Así, Xiaomi continúa reimaginando cómo debe ser el móvil premium del futuro, apostando por la personalización y el desarrollo de nuevas formas de interacción en sus dispositivos más avanzados.

Qué tipos de celulares ofrece Xiaomi

Xiaomi ofrece una amplia gama de teléfonos móviles que se dividen en diferentes líneas para atender a distintos segmentos del mercado. La línea principal, conocida como Xiaomi, presenta dispositivos con características avanzadas, enfocadas en tecnología de punta y alto rendimiento. A esta familia se suman los modelos de la serie Mi, que reúnen innovaciones recientes, cámaras de alta calidad y diseños sofisticados.

Además, la marca cuenta con las líneas Redmi, orientadas a usuarios que buscan equilibrio entre precio y prestaciones. Los celulares Redmi destacan por su accesibilidad y eficiencia.