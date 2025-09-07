El 90% de trabajadores tecnológicos planean cambiar de empleo en Colombia y el sueldo no es el motivo

El salario, el crecimiento profesional y la capacitación son los principales motivos para cambiar de trabajo en el sector tecnológico colombiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ambiente laboral en el sector tecnológico colombiano pasa por un profundo momento de cambio, reflejando inquietudes que trascienden el atractivo tradicional del salario y presentan nuevos desafíos para las empresas que buscan sumar o retener talento.

Un estudio reciente, realizado por Michael Page bajo el título Talent Trends Spotlight en Tecnología, expone una realidad que puede anticipar una ola de renuncias y una reconfiguración de prioridades en los perfiles más demandados de la industria en el país.

Por qué los trabajadores en tecnología quieren cambiar su empleo

El dato más contundente del informe revela que nueve de cada diez profesionales tecnológicos en Colombia consideran cambiar de empleo en 2025.

Este alto porcentaje deja entrever un dinamismo inusitado y una menor propensión a la estabilidad laboral prolongada en una sola empresa, fenómeno que la encuesta de Michael Page atribuye principalmente a un cambio de perspectiva en cuanto a las motivaciones y expectativas del talento tech.

La flexibilidad laboral y el bienestar integral ganan peso en las prioridades de los trabajadores tecnológicos en Colombia.

Aunque el salario sigue ocupando el primer lugar entre los motivos que impulsan a los trabajadores a considerar un cambio—el 41% lo haría por una mejor remuneración—la diferencia con otros factores es mínima.

Un 40% señala que abandonaría su actual empleo si encuentra un espacio para crecer profesionalmente y un 39% lo haría por acceso a programas de formación o capacitación. Esta distribución casi equitativa sugiere un reajuste en la escala de valores: ya no basta con un sueldo atractivo. Los especialistas buscan desarrollo integral y oportunidades claras de progreso.

Durante la última década, los salarios en el sector tecnológico en Colombia evidenciaron un crecimiento sostenido, configurando la percepción de que la industria retribuye generosamente a sus trabajadores. Sin embargo, ese pilar pierde fuerza cuando se compara con otros elementos emergentes en la toma de decisiones profesionales.

Los empleados con perfiles más codiciados afirman valorar tanto la calidad del liderazgo y la posibilidad de innovar como el impacto real de los proyectos en los que participan.

Las empresas que ofrecen liderazgo cercano y reconocimiento logran mayor retención de talento en tecnología.

Las conclusiones del informe de Michael Page enfatizan en cuatro factores que hoy definen la permanencia de un profesional en una organización:

Claridad salarial: la transparencia en las bandas de remuneración constituye un elemento de confianza para el talento, que espera reglas claras sobre su compensación.

Flexibilidad laboral: ya no se limita al teletrabajo ocasional o la elección del lugar. Se extiende a la organización personalizada de los horarios y métodos para adaptarse a las necesidades individuales.

Capacitación constante: prácticamente cuatro de cada diez encuestados consideran imprescindible el acceso permanente a instancias de aprendizaje y actualización.

Bienestar integral: el sector avanza hacia condiciones que garanticen el equilibrio real entre la vida personal y el trabajo, con efectos positivos en la motivación y la productividad.

Estos factores, en su conjunto, delinean el perfil de una fuerza laboral que busca mucho más que estabilidad económica: apunta a un bienestar completo y a trayectorias de crecimiento que den sentido a su actividad diaria.

Cómo es la actualidad de los trabajadores colombianos en el sector tecnológico

El informe también registra un aumento en los niveles de satisfacción laboral entre los profesionales tecnológicos, que pasó del 56% en 2024 al 59% en 2025. Esta tendencia se explica por la mayor flexibilidad, la proximidad del liderazgo directo y el reconocimiento visible al esfuerzo de los equipos.

El sector tecnológico colombiano experimenta una reconfiguración de prioridades laborales y un aumento en la competencia por el talento.

Las compañías que han asumido estos cambios y los integran en su cultura obtienen mejores resultados en cuanto a compromiso y retención.

En contraste, aquellas organizaciones que descuidan estos aspectos corren riesgos significativos. Ignorar la necesidad de un buen ambiente laboral, una cultura interna inspiradora, planes de carrera claros o programas proactivos de bienestar puede traducirse en una pérdida de talentos clave, y en un contexto de alta competencia, las consecuencias pueden ser difíciles de revertir.