Tecno

Los éxitos que marcan el ritmo global: las canciones más identificadas en Shazam

La app reconoce las canciones con una huella digital que coteja con una base de datos que contiene miles desonidos de artistas en todo el mundo

Por Omar López

Guardar
La app reconoce canciones en
La app reconoce canciones en segundos, permitiendo a los usuarios extender su biblioteca musical. (Imagen ilustrativa Infobae)

No importa la época, todos se han enganchado alguna vez de una meldía o de la voz de un cantante al caminar por la calle, en una fiesta o hasta en una tienda; sin embargo, a diferencia de otras décadas, ahora es posible conocer el nombre de la canción en segundos gracias a aplicaciones como Shazam.

La plataforma gratuita tiene un mecanismo que detecta la música que se encuentra sonando alrededor, brindando al al escucha el nombre de la melodía y del artista. Además, puede sugerir canciones similares a las que ha reconocido anteriormente, ayudando a ampliar la biblioteca musical.

Si bien las listas de las canciones más conocidas de plataformas permiten conocer los hits más importantes del momento, los charts de las canciones más analizadas o “shazameadas” pueden dar una idea de los innovadores ritmos que están gustando a las personas.

Asimismo, pueden dar una idea de lo que podría alojarse en las listas de lo más escuchado. Semanalmente Shazam muestra el top de lo más escuchado por decenas de usuarios.

Esta fue la música más buscada de la última semana

1.- HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast - Golden

2.- Taylor Swift - The Fate of Ophelia

3.- Charli xcx & Caroline Polachek - Everything is romantic featuring caroline polachek

4.- Alex Warren - Ordinary

5.- Olivia Dean - Man I Need

6.- EMIN & JONY - Камин

7.- Tyler, The Creator - Sugar On My Tongue

8.- Furacão 2000 - Mimosa 2000

9.- Tkandz & CXSPER - Now or Never

10.- Urban Chords - I'm a mess (Choir Version)

El mercado de la nostalgia en el streaming

Las canciones más buscadas pueden
Las canciones más buscadas pueden marcar tendencia. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las listas de éxitos de Shazam se han convertido en un reflejo directo de los momentos más virales de la cultura pop, un claro ejemplo es el fenómeno que rodeó a “Running Up That Hill” de Kate Bush, canción de 1985 que volvió a la cima tras aparecer en la cuarta temporada de Stranger Things. Tras su inclusión en la serie, la pista ocupó el puesto número uno del Top 200 global de la plataforma durante 10 días y logró entrar en el Top 25 de múltiples listas nacionales, siendo una de las canciones más exitosas de 2022.

Pero no fue la única, pues la serie también impulsó otros clásicos, incluyendo “Master of Puppets” de Metallica. Este tema, interpretado en una de las escenas más icónicas por el personaje Eddie Munson, disparó su popularidad en plataformas de streaming y alcanzó el puesto número cinco en Shazam a nivel mundial.

Particularmente en Latinoamérica, “Master of Puppets” se convirtió en la canción más buscada en dicha plataforma, superando incluso a los éxitos del momento. Aunque en Spotify se posicionó en el puesto 14 y también figuró en los rankings de iTunes, YouTube y Deezer, su logro en Shazam es el más reconocido, amplificando uno de los momentos culturales que definió a una generación.

Temas Relacionados

ShazamMúsicaLo último en tecnologíaNoticias

Últimas Noticias

Guía práctica para criar hijos en la era de la Inteligencia Artificial

La flexibilidad, el impulso a la creatividad y la gestión emocional emergen como fundamentos para familias que buscan preparar a las nuevas generaciones para el mundo transformado por la tecnología y la automatización

Guía práctica para criar hijos

Android Auto dejará de funcionar en varios modelos de celular: Google confirma el fin del soporte

Los teléfonos con versiones antiguas del sistema operativo seguirán funcionando por un tiempo, pero podrían presentar errores y fallas de compatibilidad

Android Auto dejará de funcionar

WhatsApp: paso a paso para detectar si alguien está espiando mi cuenta

Una alternativa es revisar la sección ‘Dispositivos vinculados‘ dentro de los ajustes de la app, disponible en Android y iOS

WhatsApp: paso a paso para

Ciberdelincuentes engañan a Grok y logran difundir en X enlaces de phishing y malware

Una campaña de malvertising logró que Grok replicara enlaces de phishing y malware, multiplicando su alcance en X

Ciberdelincuentes engañan a Grok y

NFC: qué significa la letra N en un celular Android y para qué sirve

Esta tecnología se usa para hacer pagos desde el teléfono, compartir archivos, conectar accesorios fácilmente y transferir datos entre móviles al acercarlos

NFC: qué significa la letra
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los gobernadores aliados a Milei

Los gobernadores aliados a Milei plantearon que el Gobierno necesita “un espaldarazo” en las urnas y pidieron encontrar consensos luego de la elección

Cuál es la fruta que ahuyenta a las cucarachas y cómo aplicarla

Kicillof llamó recuperar la Presidencia en el acto por el Día de la Lealtad y dijo que CFK “está injustamente presa”

Calendario de feriados 2025: cuándo es el próximo fin de semana largo

Sturzenegger apuntó contra los empresarios por la falta de avances en el cese laboral: “Les dimos la libertad y no hacen nada”

INFOBAE AMÉRICA
Gabriel Rolón y el día

Gabriel Rolón y el día en que un paciente le dijo “Nunca te pasa nada” mientras él estaba roto por dentro

Michelle Bolsonaro analiza postularse a presidenta de Brasil: “Será fruto de la oración y de lo que Dios quiera confiarme”

Ace Frehley, el genio detrás del circo pirotécnico de Kiss

Cayó en Estados Unidos un presunto terrorista acusado de participar de la incursión de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023

La Fiscalía de Ecuador busca archivar una causa por presunto tráfico de influencias que salpica a Noboa

TELESHOW
Así fue el divertido cumpleaños

Así fue el divertido cumpleaños de Martín Bossi: del reclamo de Guillermo Francella al curioso detalle de los regalos

Murió Alejandro Fiori, guitarrista de Los Encargados y Los Pillos y figura clave del under de los 80

Natalie Pérez sorprendió a Mario Pergolini al revelar con quién está en pareja: “Este vestido es de mi suegra”

El enérgico descargo de Nico Vázquez tras los rumores sobre su vida personal: “Una falta de respeto”

El video de Evangelina Anderson que combina fuego rojo, brillo y un grito de libertad: “Así me voy del desfile”