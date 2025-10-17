Los éxitos que marcan el ritmo global: las canciones más identificadas en Shazam

La app reconoce canciones en segundos, permitiendo a los usuarios extender su biblioteca musical. (Imagen ilustrativa Infobae)

No importa la época, todos se han enganchado alguna vez de una meldía o de la voz de un cantante al caminar por la calle, en una fiesta o hasta en una tienda; sin embargo, a diferencia de otras décadas, ahora es posible conocer el nombre de la canción en segundos gracias a aplicaciones como Shazam.

La plataforma gratuita tiene un mecanismo que detecta la música que se encuentra sonando alrededor, brindando al al escucha el nombre de la melodía y del artista. Además, puede sugerir canciones similares a las que ha reconocido anteriormente, ayudando a ampliar la biblioteca musical.

Si bien las listas de las canciones más conocidas de plataformas permiten conocer los hits más importantes del momento, los charts de las canciones más analizadas o “shazameadas” pueden dar una idea de los innovadores ritmos que están gustando a las personas.

Asimismo, pueden dar una idea de lo que podría alojarse en las listas de lo más escuchado. Semanalmente Shazam muestra el top de lo más escuchado por decenas de usuarios.

Esta fue la música más buscada de la última semana

1.- HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast - Golden

2.- Taylor Swift - The Fate of Ophelia

3.- Charli xcx & Caroline Polachek - Everything is romantic featuring caroline polachek

4.- Alex Warren - Ordinary

5.- Olivia Dean - Man I Need

6.- EMIN & JONY - Камин

7.- Tyler, The Creator - Sugar On My Tongue

8.- Furacão 2000 - Mimosa 2000

9.- Tkandz & CXSPER - Now or Never

10.- Urban Chords - I'm a mess (Choir Version)

El mercado de la nostalgia en el streaming

Las canciones más buscadas pueden marcar tendencia. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las listas de éxitos de Shazam se han convertido en un reflejo directo de los momentos más virales de la cultura pop, un claro ejemplo es el fenómeno que rodeó a “Running Up That Hill” de Kate Bush, canción de 1985 que volvió a la cima tras aparecer en la cuarta temporada de Stranger Things. Tras su inclusión en la serie, la pista ocupó el puesto número uno del Top 200 global de la plataforma durante 10 días y logró entrar en el Top 25 de múltiples listas nacionales, siendo una de las canciones más exitosas de 2022.

Pero no fue la única, pues la serie también impulsó otros clásicos, incluyendo “Master of Puppets” de Metallica. Este tema, interpretado en una de las escenas más icónicas por el personaje Eddie Munson, disparó su popularidad en plataformas de streaming y alcanzó el puesto número cinco en Shazam a nivel mundial.

Particularmente en Latinoamérica, “Master of Puppets” se convirtió en la canción más buscada en dicha plataforma, superando incluso a los éxitos del momento. Aunque en Spotify se posicionó en el puesto 14 y también figuró en los rankings de iTunes, YouTube y Deezer, su logro en Shazam es el más reconocido, amplificando uno de los momentos culturales que definió a una generación.