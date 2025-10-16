Tecno

YouTube lanza su nuevo reproductor con interfaz limpia, respuestas encadenadas en comentarios y más

La plataforma comunicó a través de su página de soporte que se trata de un reproductor de video más limpio e inmersivo

Rafael Montoro

Rafael Montoro

En dispositivos móviles, el rediseño mantiene una continuidad en la disposición. REUTERS/Dado Ruvic

YouTube ha iniciado el despliegue de una actualización que introduce un rediseño integral de su reproductor y la interfaz general de la plataforma. Las mejoras buscan lograr una experiencia más inmersiva y limpia, facilitar la navegación, ofrecer nuevas opciones de interacción, y destacar detalles como los hilos de comentarios y animaciones personalizadas en los controles, todo orientado a crear un entorno más funcional en todos los dispositivos.

Nuevo reproductor de YouTube: interfaz limpia e inmersiva

YouTube anuncia la llegada de un reproductor cuya principal característica es eliminar elementos que puedan distraer del contenido principal. La plataforma comunicó a través de su página de soporte que se trata de un reproductor de video más limpio e inmersivo, acompañado por íconos renovados y controles actualizados.

Estas actualizaciones tienen como objetivo principal que el usuario pueda concentrarse mejor en el video, con una integración visual menos invasiva de los menús y opciones. El rediseño está previsto para todos los dispositivos compatibles, si bien algunos elementos varían de acuerdo al tipo de plataforma.

Así luce los íconos de YouTube. (YouTube Marama MusicaOficial)

Destaca especialmente la aplicación en Smart TVs, donde los detalles del video se trasladan a la esquina superior izquierda, dejando el resto de la pantalla libre y priorizando el contenido. El panel de control ahora exhibe más grandes los botones para suscribirse, acceder al canal y ver la descripción. Simultáneamente, las acciones de “Me gusta”, comentarios y guardado del video pasan a la parte derecha, reorganizando la jerarquía visual y facilitando el acceso rápido a las funciones principales.

En dispositivos móviles, el rediseño mantiene una continuidad en la disposición, pero incorpora mejoras en la apariencia y la legibilidad. Los íconos adoptan un estilo más suave, agrupándose dentro de elementos de forma de píldora, con bordes curvos y líneas marcadamente gruesas, facilitando la visualización y el uso en pantallas táctiles.

Respuestas encadenadas y nuevas animaciones en comentarios de YouTube

La actualización de YouTube también abarca la experiencia social y de interacción dentro del servicio. Una de las grandes novedades es la llegada de los hilos de comentarios, que mejoran la lectura y la organización dentro de los paneles de respuesta. Así, los usuarios podrán seguir conversaciones de manera más ordenada y enfocada, sobre todo en la aplicación móvil, donde este ajuste ya muestra un funcionamiento óptimo.

El panel de control ahora exhibe más grandes los botones para suscribirse, acceder al canal y ver la descripción. REUTERS/Dado Ruvic

Por otra parte, se presentan animaciones personalizadas en el botón de “Me gusta”, un cambio que añade dinamismo visual. YouTube explicó que estas nuevas animaciones dependerán del tipo de video, mostrando, por ejemplo, una nota musical al dar “Like” a un videoclip, o temáticas específicas en videos deportivos.

La compañía también experimentó con los botones que incitan a suscribirse, sumando ahora animaciones temáticas que buscan estimular la interacción del público con los creadores.

Control de gestos mejorado y accesos directos visuales

Otra de las áreas renovadas corresponde a la navegación mediante gestos y los accesos directos para guardar y administrar videos. El conocido gesto de doble toque para avanzar o retroceder se ha modernizado para ofrecer una experiencia menos intrusiva, evitando bloquear la vista del contenido y permitiendo que la transición sea más fluida y visualmente agradable.

El nuevo diseño se implementa desde hoy y llegará de manera escalonada a todas las aplicaciones oficiales de YouTube. (AP Foto/Patrick Semansky, archivo)

Entre las herramientas complementarias, YouTube incorpora accesos directos más visuales para organizar los videos en listas de reproducción o marcarlos para ver más tarde. Estas novedades mantienen la lógica de simplificación y velocidad en las acciones más frecuentes.

Las transiciones también han evolucionado en la versión móvil, con animaciones más suaves que optimizan el paso entre diferentes secciones y pestañas, incrementando la sensación de fluidez y respuesta inmediata.

Despliegue gradual del rediseño de YouTube en todas las plataformas

El nuevo diseño se implementa desde hoy y llegará de manera escalonada a todas las aplicaciones oficiales de YouTube. Debido al proceso gradual de actualización, no todos los usuarios experimentarán las novedades de inmediato. La compañía recomienda estar atentos, ya que los cambios pueden demorar algunos días en aparecer en cada dispositivo.

La actualización subraya el esfuerzo sostenido de YouTube por mejorar y adaptar su interfaz a los patrones de interacción actuales, con el propósito de satisfacer demandas de claridad, usabilidad y personalización, en un contexto cada vez más competitivo dentro del universo de plataformas de video y streaming.

