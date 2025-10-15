Turismo en Brasil: el entusiasmo por la IA representa un 98% en quienes usan Booking

El 23% verifica siempre los datos suministrados, mientras que un 53% lo hace ocasionalmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo tecnológico ha transformado la industria turística, y Brasil emerge como uno de los mercados más entusiastas respecto al uso de la inteligencia artificial en el turismo. Los consumidores brasileños, de acuerdo con el Informe Global de Perspectivas de la IA realizado por Booking.com, muestran una actitud muy positiva hacia la incorporación de estas herramientas en la planificación y ejecución de sus experiencias de viaje.

Este interés no solo refleja la confianza en el potencial de la IA, sino también una expectativa de cambios en la forma en que los brasileños viajan, investigan y descubren el mundo, promoviendo nuevas dinámicas en el sector.

Expectativas y adopción de la inteligencia artificial en la experiencia de viaje

El informe, que compila datos de más de 37.000 consumidores en 33 países, revela que el 98% de los consumidores brasileños expresan entusiasmo por la evolución de la IA. Casi la totalidad de los viajeros en Brasil. El 97% manifiesta la intención de utilizar inteligencia artificial en sus próximos viajes.

El estudio apunta a que los viajeros brasileños han empezado a incorporar la inteligencia artificial en la planificación de viajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información revela una confianza creciente en las soluciones tecnológicas disponibles. El 65% de los encuestados espera que la planificación de viajes autónoma, impulsada por IA, gane presencia rápidamente. Además, 80% de los consumidores ya ha utilizado, en alguna faceta de sus viajes, alguna herramienta sustentada en inteligencia artificial.

El entusiasmo por la tecnología también trae consigo expectativas relacionadas con la optimización de los procesos de viaje. Los usuarios anticipan que la IA podrá no solo simplificar la logística, sino también personalizar las recomendaciones y ofrecer soluciones a medida, ajustadas a los intereses y necesidades de cada viajero.

Usos específicos de la IA antes, durante y después del viaje

El estudio apunta a que los viajeros brasileños han empezado a incorporar la inteligencia artificial en la planificación de viajes. El 44% la utiliza para definir destinos y decidir el mejor momento del año para visitarlos, mientras que un porcentaje similar (42%) la emplea para identificar experiencias culturales y actividades locales. A la hora de buscar lugares donde comer, un 44% recurre a la IA en busca de recomendaciones.

El 49% de los brasileños encuestados utiliza la IA principalmente para la edición de fotos de viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dato interesante señala que la confianza en los asistentes basados en inteligencia artificial ya supera en Brasil a la que generan los influencers: 44% de los encuestados considera a la IA como fuente principal de recomendaciones, contra un 19% que prefiere a personajes reconocidos de las redes sociales.

Durante la estancia en el destino turístico, el uso práctico de la IA cobra un papel relevante. Un 50% de los viajeros recurre a herramientas de traducción, mientras que el 53% se apoya en la IA para sugerencias de actividades. Los sistemas que recomiendan restaurantes convencen al 51% de los usuarios y el 37% explora nuevas rutas o sistemas de transporte gracias a estas tecnologías.

De regreso a casa, la influencia de la inteligencia artificial no desaparece; el 49% de los brasileños encuestados utiliza estas aplicaciones principalmente para la edición de fotos de viaje, integrando la IA en sus recuerdos y narrativas personales.

Un 25% considera que la IA sigue resultando impersonal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Confianza, barreras y retos en la adopción de la inteligencia artificial

El notable entusiasmo hacia la inteligencia artificial no está exento de matices. El informe expone ciertas reservas entre los viajeros brasileños en cuanto a la autonomía concedida a estas herramientas. Un 25% considera que la IA sigue resultando impersonal, mostrando cierta reticencia a dejar la totalidad de sus decisiones en manos de sistemas automáticos.

El análisis de los datos resalta que la mayoría de los consumidores mantiene una postura de vigilancia: únicamente el 12% confía plenamente en la información y sugerencias que proporciona la IA. El 23% verifica siempre los datos suministrados, mientras que un 53% lo hace ocasionalmente.

Solo uno de cada cinco se siente cómodo al permitir que la IA tome decisiones sin supervisión humana y un 16% permanece indeciso. Por otro lado, el 5% expresa incomodidad significativa, subrayando la necesidad de mantener la intervención y criterio humanos en la planificación del viaje.

Este escenario indica que los consumidores brasileños valoran a la IA principalmente como una herramienta de apoyo y no como un sustituto de su propio juicio o preferencia, lo que representa tanto un reto como una oportunidad para el sector: potenciar soluciones que promuevan la colaboración entre viajeros y tecnología, sin perder el componente humano que caracteriza la experiencia de viajar.

Un 50% de los viajeros recurre a herramientas de traducción, mientras que el 53% se apoya en la IA para sugerencias de actividades. (Imagen ilustrativa Infobae)

Influencia de la inteligencia artificial en la sostenibilidad turística

Más allá de la comodidad y la eficiencia, los consumidores brasileños reconocen el potencial positivo de la inteligencia artificial para promover un turismo sostenible. El 84% percibe que la IA puede minimizar impactos en los destinos al brindar información sobre cómo evitar aglomeraciones y contribuir a preservar las atracciones locales. Asimismo, el 86% aprecia las recomendaciones que permiten evitar períodos de alta demanda o lugares excesivamente concurridos.

El informe indica además que el 78% de los encuestados busca activamente experiencias que generen beneficios tangibles para las comunidades anfitrionas, utilizando la inteligencia artificial como aliada para descubrir alternativas responsables y enriquecedoras.

Contexto y alcance del estudio de Booking.com

La base de estos hallazgos proviene del Informe Global de Perspectivas de la IA, realizado por Booking.com, que recopiló respuestas de 37.325 personas de 33 mercados en una encuesta online celebrada entre abril y mayo de 2025. El objetivo fue comprender de manera integral cómo la inteligencia artificial está cambiando hábitos y percepciones en la vida cotidiana y en el contexto turístico mundial.

Durante el proceso, se analizaron expectativas, usos, barreras y aspiraciones, lo que permitió delinear tendencias por regiones, con Brasil como uno de los focos más destacados en el panorama global.