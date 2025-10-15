Tecno

La nueva función de Google que permite a Gemini leer y resumir cualquier sitio web en segundos

La nueva función de Gemini permite obtener resúmenes automáticos de páginas web completas directamente desde el navegador Chrome, sin salir de la pestaña

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Conoce cómo resumir páginas desde
Conoce cómo resumir páginas desde Chrome. (Foto: Google)

Google está llevando Gemini, su asistente de inteligencia artificial, directamente al navegador. Ahora es posible pedirle a Gemini que haga un resumen de una página web completa desde Chrome en móviles Android, una opción que aparece como un atajo dentro de la superposición de Gemini y devuelve un texto condensado sin salir del navegador.

La función aprovecha Gemini 2.5 Flash, el modelo pensado para tareas rápidas y de alto volumen, y parece activarse siempre con esa variante cuando se usa el atajo de “Resumir página”, aunque los usuarios puedan tener otras versiones seleccionadas en la app. El objetivo es ofrecer resúmenes veloces y legibles sin sobrecargar los recursos.

Más allá de la comodidad, Google integra este flujo dentro del ecosistema de búsqueda: el mismo mecanismo de resumen puede activarse en contextos como pestañas abiertas en Chrome, artículos en Discover, resultados del buscador o en Google Noticias. El resultado aparece en una ventana emergente que se puede ampliar para seguir consultando o hacer preguntas de seguimiento en la app de Gemini.

Desde Gemini en Android, puedes
Desde Gemini en Android, puedes hacer resúmenes de páginas de Chrome.

Cómo pedir un resumen paso a paso

En Android la ruta es rápida: abre Chrome, activa el overlay de Gemini (o el acceso rápido que hayas configurado —por ejemplo, mantener pulsado el botón de inicio en algunos teléfonos) y toca la tarjeta o el chip que dice “Resumir página” que aparece encima de la barra de entrada. Gemini procesa el contenido de la pestaña y muestra un extracto en una ventana flotante sobre el navegador. Si quieres profundizar, puedes expandir esa ventana para abrir la app de Gemini y seguir la conversación.

El prompt interno que usa la función suele pedir algo así como “Sé conciso pero exhaustivo: explica los puntos clave en un lenguaje sencillo”, de modo que el resumen prioriza claridad y estructura, con varios párrafos y la posibilidad de pedir aclaraciones o ampliaciones.

Aprende a hacer resúmenes de
Aprende a hacer resúmenes de páginas con Gemini desde Android. (Foto: Google)

Qué modelo usa y por qué importa

Google ha elegido Gemini 2.5 Flash para esta tarea por su equilibrio entre velocidad y coste—es eficiente manejando grandes volúmenes y respuestas rápidas—mientras que modelos como 2.5 Pro quedan reservados para tareas de mayor complejidad o de pago. Esa decisión reduce latencia y permite ofrecer resúmenes en tiempo real desde el propio navegador.

Ventajas prácticas y casos de uso

La función es útil para recuperar la idea central de artículos largos, comparar rápidamente información entre varias pestañas o ahorrar tiempo al revisar documentación técnica y noticias. Para estudiantes, periodistas y profesionales que consultan muchas fuentes, el resumen instantáneo acelera la recopilación de datos y facilita la elaboración de preguntas de seguimiento directamente a Gemini.

Límites, privacidad y buenas prácticas

Aunque cómodo, el resumen automático tiene límites: la IA puede omitir matices, interpretar mal secciones complejas o cometer “alucinaciones” —respuestas inexactas o fuera de contexto—, por lo que siempre conviene revisar las fuentes originales enlazadas en la página. Además, Google indica que Gemini usa el contenido de la pestaña que estás viendo para generar su respuesta, por lo que es prudente evitar procesar páginas con datos sensibles.

Los especialistas recomiendan verificar la información clave contra las fuentes citadas en el propio artículo y usar el resumen como un punto de partida, no como una cita definitiva.

Google sigue integrando Gemini a
Google sigue integrando Gemini a su ecosistema.

Qué esperar y cómo probarlo

La función ya está desplegándose en Chrome para Android y se está viendo en versiones estables y beta; su disponibilidad puede variar por región y por modelo de dispositivo. Si no te aparece todavía, asegúrate de tener la última versión de Chrome y de la app de Gemini, y revisa los accesos rápidos o la configuración de accesibilidad en tu móvil.

Con este movimiento, Google acerca la IA al acto cotidiano de navegar: no se trata solo de responder preguntas, sino de entender y sintetizar lo que hay en pantalla, reduciendo el tiempo que dedicamos a leer para poder usarlo en preguntar mejor.

Temas Relacionados

GoogleGeminiChromeLo último en tecnología

Últimas Noticias

Así cambian las finanzas en Colombia: nuevas tarjetas digitales y más opciones sin ir al banco

Aplicaciones incorporan tarjetas 100% digitales, pagos sin contacto y beneficios integrados, facilitando la gestión financiera de jóvenes, extranjeros, emprendedores y usuarios que buscan independencia del efectivo

Así cambian las finanzas en

Lanzan un canal que transmite en vivo la Tierra desde el espacio, las 24 horas

El proyecto Space Live emite imágenes en tiempo real desde la Estación Espacial Internacional con cámaras 4K, datos geográficos automáticos y música ambiental, disponible todo el día

Lanzan un canal que transmite

Tres aplicaciones gratuitas y seguras que puedes instalar en el televisor en vez de Magis TV

El aumento de restricciones a servicios ilegales motiva a los usuarios a elegir plataformas oficiales que ofrecen películas y series, sin exponer información privada ni requerir datos financieros

Tres aplicaciones gratuitas y seguras

Apple presenta el chip M5: el nuevo corazón de su revolución en inteligencia artificial

Apple presentó su nuevo procesador M5, un chip de 3 nanómetros que impulsa los nuevos MacBook Pro e iPad Pro con más potencia, eficiencia y capacidades avanzadas de inteligencia artificial

Infobae

California regula la inteligencia artificial: nuevas normas para proteger a menores ante chatbots

Normas pioneras exigirán a plataformas de IA avisos periódicos, filtros contra contenido peligroso y pausas obligatorias, marcando una nueva era de seguridad digital para niños y adolescentes usuarios de chatbots conversacionales

California regula la inteligencia artificial:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Encontraron en Uruguay el auto

Encontraron en Uruguay el auto con el que Pablo Laurta iba a escaparse con su hijo

El diario Financial Times aseguró que “no conviene a nadie que Argentina fracase”

Otro accidente con heridos durante un experimento de química, esta vez en un colegio de Palermo

Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero: lo trasladarán a Córdoba por el doble femicidio

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Tucumán

INFOBAE AMÉRICA
Noboa atribuyó el coche bomba

Noboa atribuyó el coche bomba en Guayaquil a la “desesperación” de las mafias golpeadas por operativos mineros

Lanzan un canal que transmite en vivo la Tierra desde el espacio, las 24 horas

Wall Street sube con fuerza impulsado por resultados de bancos y empresas tecnológicas

Paro Nacional en Ecuador: gobierno e indígenas de Otavalo reabren el diálogo tras 24 días

Yamandú Orsi dijo estar sorprendido por el Nobel para Corina Machado y opinó que debió quedar desierto

TELESHOW
Así homenajearon Cande y Mica

Así homenajearon Cande y Mica Tinelli a su mamá Soledad Aquino por su cumpleaños

Daniela Celis habló de la recuperación de Thiago Medina junto a ella y sus hijas en su casa

Murió a los 52 años María Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10: la triste despedida de sus colegas

El fuerte cruce entre Sabrina Rojas y la exnovia de Nico González: “Yo no miento”

Tiene 15 años y conmovió a Guido Kaczka cantando un tema para su abuela: “El premio es para vos”