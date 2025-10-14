Tecno

Modo IA de Google: cómo usar la nueva función que responde con inteligencia artificial y muestra una lista de fuentes

El buscador incorpora un nuevo sistema basado en Gemini que ofrece respuestas generadas por inteligencia artificial junto con una lista de fuentes verificables

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Modo IA de Google. (Google)
Modo IA de Google. (Google)

Google ha comenzado a integrar de forma global su nuevo Modo IA, una función que transforma la manera en que los usuarios realizan búsquedas en la web. La herramienta utiliza el modelo Gemini, desarrollado por la propia compañía, para ofrecer respuestas más completas, contextuales y respaldadas por una lista de fuentes visibles.

Con esta función, el buscador más popular del mundo da un paso más hacia la inteligencia artificial conversacional, acercando la experiencia de Gemini directamente a las búsquedas tradicionales. De esta manera, Google busca competir con plataformas como ChatGPT y Copilot, pero sin abandonar su característica más valorada: la conexión directa con resultados verificables.

El Modo IA ya se encuentra disponible para algunos usuarios en la versión web y móvil del buscador. A medida que Google amplíe su despliegue, se espera que llegue progresivamente a todos los países y dispositivos compatibles.

El modo IA de Google
El modo IA de Google ya se encuentra en español. (Google)

Una nueva forma de buscar información

El Modo IA es una evolución de la clásica “Vista generada con inteligencia artificial” que Google había estado probando en su buscador. A diferencia de las búsquedas convencionales, este modo activa una versión específica de Gemini 2.0, el modelo de IA diseñado para interpretar preguntas más complejas y ofrecer respuestas elaboradas con contexto, ejemplos y explicaciones adicionales.

La gran diferencia respecto a la experiencia tradicional radica en que este sistema muestra de forma destacada las fuentes utilizadas para generar la respuesta. En el lado derecho de la pantalla, el usuario puede consultar los sitios web y medios que la IA tomó como referencia. Así, se busca reducir el riesgo de errores o “alucinaciones”, y ofrecer mayor transparencia en el proceso de búsqueda.

En la práctica, esto significa que el Modo IA fusiona lo mejor de ambos mundos: la capacidad de respuesta detallada de un asistente conversacional y la verificación directa que caracterizó siempre al motor de búsqueda de Google.

La búsqueda con el 'modo
La búsqueda con el 'modo IA' de Google permitirá generar imágenes con Nano Banana.

Respuestas más naturales y conversacionales

Otra de las novedades que introduce el Modo IA es la posibilidad de mantener una conversación fluida con el buscador. Después de obtener una respuesta, el usuario puede formular preguntas adicionales o pedir aclaraciones, sin necesidad de comenzar una nueva búsqueda.

Por ejemplo, tras consultar “cómo afecta el cambio climático a la agricultura”, el usuario puede preguntar “¿y qué medidas se están aplicando en América Latina?”, y la IA recordará el contexto de la conversación. Además, permite realizar preguntas más extensas y específicas, con la garantía de que la IA procesará la información de manera estructurada y clara.

El sistema también permite interactuar mediante voz y añadir imágenes. De este modo, se pueden realizar consultas visuales, como preguntar por el contenido de una fotografía o buscar información relacionada con un producto o lugar identificado en una imagen.

Google ha ampliado las capacidades
Google ha ampliado las capacidades del modo IA de su buscador con nuevas capacidades de agente que ayudan en la reserva en un restaurante y con la posibilidad de compartir los resultados con amigos y familiares.

Cómo activar y usar el Modo IA

Para acceder al Modo IA, los usuarios deben ingresar a la web o a la aplicación de Google. En la versión de escritorio, el botón aparece a la derecha de la barra de búsqueda, mientras que en móviles se ubica justo debajo de ella.

Una vez activado, el usuario puede realizar cualquier pregunta o consulta directamente en el espacio del Modo IA. El sistema analizará la información disponible en decenas de páginas y generará una respuesta completa y estructurada, acompañada de las fuentes relevantes.

Si bien el resultado inicial suele ser preciso, Google recomienda verificar siempre la información revisando las fuentes listadas, especialmente en temas sensibles o en los que la IA podría cometer errores.

Algunas de las nuevas funciones
Algunas de las nuevas funciones se está implementando para los suscriptores de Google AI Ultra en EE. UU. (Google)

Más transparencia y control para el usuario

El objetivo de Google con esta nueva función es reforzar la confianza en el uso de la inteligencia artificial dentro del entorno de búsqueda. En lugar de reemplazar los enlaces o el proceso tradicional, el Modo IA busca complementarlo, ofreciendo una capa adicional de análisis y contexto.

A medida que esta herramienta se expanda a nivel global, Google planea ajustar su funcionamiento para adaptarlo a distintos idiomas y regiones. Por ahora, su uso se encuentra limitado a ciertos mercados, pero la compañía confirmó que llegará próximamente a América Latina.

Con el Modo IA, Google apuesta por una búsqueda más inteligente, conversacional y verificable, donde la inteligencia artificial no solo responde, sino también muestra de dónde obtiene sus datos.

Temas Relacionados

GoogleModo IAGeminiLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo escanear y enviar un documento PDF directamente desde WhatsApp

La herramienta facilita transformar páginas físicas en archivos digitales listos para compartir, con opciones de recorte, filtros y comentarios

Cómo escanear y enviar un

Cómo eliminar anuncios no deseados y ventanas emergentes en Google

La integración de configuraciones inteligentes, bloqueo de extensiones y soluciones automáticas refuerza la protección contra ventanas emergentes y anuncios no deseados, poniendo a la tecnología al servicio de la navegación segura

Cómo eliminar anuncios no deseados

La espera por GTA 6 llega al límite: un jugador fue hasta las oficinas de Rockstar a pedir explicaciones

Un gamer viajó hasta Escocia para plantarse frente a las oficinas de Rockstar y exigir respuestas sobre el esperado videojuego

La espera por GTA 6

Diez carreras en declive, según Harvard: informática ya no es tan rentable como antes

Los programas que unan tecnología, enfoque humano y actualización constante superarán a los títulos profesionales que se consideran tradicionales

Diez carreras en declive, según

Cómo escribir instrucciones eficaces para los asistentes de IA como Gemini, ChatGPT o Grok

Saber qué pedir y cómo formularlo permite que la IA genere soluciones precisas, demostrando que el conocimiento sobre indicaciones optimiza tanto tareas personales como procesos empresariales

Cómo escribir instrucciones eficaces para
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Grupo Bimbo lanza una

El Grupo Bimbo lanza una campaña para impulsar la alimentación saludable y la inclusión

Las exportaciones mineras marcaron un récord histórico en lo que va del año

Córdoba: desmantelaron un búnker donde falsificaban patentes para vender

“Le sirve para la campaña”: Rodrigo de Loredo sembró dudas sobre un cambio de Gabinete para después de las elecciones

Mercados: suben las acciones y bonos argentinos en Wall Street a la espera de la cumbre presidencial

INFOBAE AMÉRICA
Scott Bessent acusó a China

Scott Bessent acusó a China de intentar perjudicar la economía mundial: “Quieren hundir a todos con ellos”

Esther Cunio, la abuela de 93 años que evitó ser secuestrada por Hamas al mencionar a Messi, espera con mucha emoción el reencuentro con sus nietos que acaban de ser liberados

Así es como los narcotraficantes tratan de evadir a los buques de Estados Unidos en el Caribe

Está acusado por matar al presunto abusador de su hija y se postula como sheriff: “Es hora de devolver la seguridad a nuestra comunidad”

Es una científica de renombre, fue diagnosticada con Parkinson y se convirtió en su propio experimento

TELESHOW
Evangelina Anderson contó el alimento

Evangelina Anderson contó el alimento que nunca comió en su vida y descolocó a Pablo Lescano en Masterchef Celebrity

Guido Kaczka se emocionó con la visita solidaria de Alejandro Lerner a su programa: “Sos todo lo que está bien”

La tarde en familia de El Polaco y Barby Silenzi en el Tigre: un amor que renació para superar las adversidades

El video íntimo de Wanda Nara con sus hijas que luego borró y que podría enfurecer a Mauro Icardi

El jurado de Masterchef Celebrity fue lapidario con el plato de Momi Giardina y La Joaqui: “Parece un empedrado”