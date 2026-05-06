Anthropic y SpaceX firman un acuerdo para ampliar la capacidad de procesamiento de IA

Anthropic y SpaceX: la alianza que lleva la inteligencia artificial más allá de la Tierra - EFE/Angel Colmenares

La inteligencia artificial está impulsando una carrera global por la infraestructura tecnológica. Anthropic, la startup de IA responsable de modelos como Claude, y SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, han anunciado una alianza estratégica para ampliar la capacidad de procesamiento de datos y satisfacer la creciente demanda de servicios basados en IA.

Este acuerdo refuerza la tendencia de colaboración entre gigantes tecnológicos y empresas emergentes, marcando un nuevo capítulo en la evolución de los centros de datos de alto rendimiento.

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La noticia es relevante porque el auge de la IA generativa y la aceleración de la digitalización están llevando al límite la capacidad de los centros de datos existentes. La colaboración entre Anthropic y SpaceX permitirá a la primera acceder a la potencia de Colossus 1, el data center insignia de SpaceX, aumentando en 300 megavatios (MW) su capacidad de cómputo en el corto plazo.

Así es el acuerdo entre Anthropic y SpaceX que sacude el mundo de la IA y los data centers

Un acuerdo con visión de futuro: IA y computación en órbita

Además del acceso inmediato a Colossus 1, Anthropic ha expresado su interés en desarrollar, junto a SpaceX, centros de datos de IA en órbita, capaces de alcanzar varios gigavatios de potencia computacional. Esta visión no solo busca incrementar la eficiencia y escalabilidad del procesamiento de datos, también abrir nuevas posibilidades para la computación distribuida fuera de la Tierra.

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Aunque los detalles económicos del acuerdo no se han revelado, la sinergia entre ambas compañías es notable: SpaceX, a través de su filial xAI, compite directamente con Anthropic en el sector de la IA, lo que convierte la colaboración en un movimiento estratégico para ambos actores.

El ecosistema de los centros de datos: el corazón de la economía digital

Los centros de datos, o data centers, son instalaciones diseñadas para alojar servidores de alto rendimiento, garantizar la disponibilidad continua de energía y mantener condiciones óptimas de operación. Según expertos como Eduardo Espinel, director de Ilkari Colombia, estos espacios son esenciales para el funcionamiento de servicios digitales, desde mensajería y streaming hasta transferencias bancarias y procesamiento de IA.

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Un data center está compuesto por varias áreas técnicas: subestaciones eléctricas para recibir y transformar energía, salas de baterías con sistemas UPS que garantizan el suministro continuo, áreas blancas donde se instalan los servidores y sistemas avanzados de enfriamiento y seguridad.

Elon Musk y la IA: SpaceX se convierte en socio estratégico de Anthropic en la batalla por la nube - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Ingenieros eléctricos, mecánicos, de red, civiles y de ciberseguridad trabajan en conjunto para asegurar la operación ininterrumpida de estos espacios.

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El auge de la inteligencia artificial ha impulsado inversiones multimillonarias en centros de datos alrededor del mundo. Alphabet (Google), Microsoft, Meta y otros gigantes tecnológicos están apostando fuerte para expandir su infraestructura y soportar la demanda explosiva de IA.

Un sector en transformación y competencia

Anthropic no solo ha cerrado tratos con SpaceX, también ha firmado acuerdos con Amazon, Google, Nvidia y, más recientemente, con Microsoft, asegurando 30.000 millones de dólares en capacidad de la nube Azure. Esta estrategia le permite diversificar sus fuentes de poder computacional y prepararse para el futuro de la IA, donde la competencia será cada vez más feroz y los recursos serán el principal diferenciador.

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Por su parte, SpaceX se posiciona como un socio clave para la computación de alto nivel en la Tierra y, potencialmente, en el espacio, mientras mantiene la rivalidad con Anthropic a través de xAI, la división de IA de Elon Musk.

La alianza entre Anthropic y SpaceX refleja cómo la innovación en inteligencia artificial y la infraestructura digital se entrelazan en la economía global. La carrera por la computación de alto rendimiento es hoy una batalla estratégica entre empresas que buscan liderar la próxima revolución tecnológica.

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A medida que la IA demanda más energía y recursos, los centros de datos (en la Tierra y, pronto, en órbita) serán el verdadero motor de la transformación digital. Mantente atento: la próxima frontera de la IA podría estar mucho más cerca de las estrellas de lo que imaginamos.