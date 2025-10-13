Tecno

Estados Unidos elimina millones de anuncios de productos chinos prohibidos

Entre los artículos retirados se encuentran cámaras de seguridad para el hogar, relojes inteligentes y otros dispositivos electrónicos de marcas conocidas

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
A lo largo de los
A lo largo de los últimos años, diferentes entes gubernamentales en EE. UU. han intensificado los controles dirigidos a compañías chinas. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic)

Las autoridades regulatorias de Estados Unidos han eliminado millones de anuncios de productos electrónicos chinos que no cumplían con las normas de seguridad o que estaban directamente prohibidos en el país. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) impulsa esta ofensiva, que busca proteger la seguridad nacional al restringir la entrada y comercialización de equipos asociados a preocupaciones en materia de vigilancia y ciberseguridad.

Brendan Carr, presidente de la FCC, confirmó la magnitud de esta operación y destacó la colaboración de los principales sitios web minoristas en línea para retirar los anuncios vinculados a empresas tecnológicas chinas consideradas de alto riesgo.

Retiro masivo de anuncios y productos electrónicos prohibidos

La FCC, bajo el liderazgo de Brendan Carr, ejecutó una acción coordinada que derivó en la eliminación de varios millones de listados online asociados a artículos electrónicos fabricados por empresas chinas sujetas a sanciones. De acuerdo con Carr, estos productos figuraban en la lista estadounidense de equipos vetados o carecían de la debida autorización regulatoria.

La Comisión Federal de Comunicaciones
La Comisión Federal de Comunicaciones busca proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic

Entre los artículos retirados se encuentran cámaras de seguridad para el hogar, relojes inteligentes y otros dispositivos electrónicos de marcas como Huawei, Hangzhou Hikvision, ZTE y Dahua Technology Company.

Carr informó en entrevista que la reacción de los sitios de venta en línea ha sido adoptar nuevos mecanismos para detectar y evitar la reaparición de anuncios de productos prohibidos en el futuro. Ante la pregunta sobre la continuidad de estos controles, Carr aseguró: “Vamos a mantener nuestros esfuerzos”.

Esta declaración fue difundida por la agencia Reuters. El impulso de la FCC forma parte de una estrategia que enfatiza la prevención, la vigilancia y la intervención oportuna cuando se detectan intentos de comercialización de equipos sujetos a restricciones.

Ciertos dispositivos de origen chino
Ciertos dispositivos de origen chino podrían permitir a China vigilar a los estadounidenses, según Brendan Carr. REUTERS/Florence Lo

Seguridad nacional y restricciones a empresas chinas en Estados Unidos

Uno de los argumentos centrales para este tipo de medidas es la protección de la seguridad nacional estadounidense. La FCC ha articulado sus acciones a través de un aviso reciente en el que recuerda a empresas y plataformas la prohibición vigente sobre determinados artículos, incluidos equipos de videovigilancia y telecomunicaciones. Carr señaló que ciertos dispositivos de origen chino podrían permitir a China “vigilar a los estadounidenses, interrumpir las redes de comunicaciones y, en general, amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos”.

A lo largo de los últimos años, diferentes entes gubernamentales en Estados Unidos han intensificado los controles dirigidos a compañías tecnológicas chinas de sectores críticos, como telecomunicaciones, semiconductores y tecnología de vehículos.

Nuevas votaciones y firmas en la ‘Lista Cubierta’ de la FCC

El proceso de restricción hacia productos tecnológicos chinos se profundiza a través de votaciones y reformas impulsadas por la FCC. La semana pasada, la agencia anunció su intención de votar durante este mes un nuevo paquete de sanciones para reforzar el control sobre dispositivos de telecomunicaciones fabricados por empresas chinas catalogadas como riesgos para la seguridad nacional.

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).
Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). REUTERS/Andrew Kellyv

Entre las firmas afectadas por estas disposiciones se encuentran Huawei, ZTE, China Mobile y China Telecom, todas incluidas previamente en la denominada ‘Lista Cubierta’, que restringe la importación o venta de nuevos equipos originados en esas empresas.

Según los planes de la autoridad regulatoria, el próximo 28 de octubre se realizará una votación para añadir la prohibición de autorización de dispositivos que contengan componentes vinculados a la ‘Lista Cubierta’ y para facultar a la agencia a bloquear incluso la venta de equipos que en el pasado contaron con una autorización, si considera que existe un riesgo específico.

Investigación y supervisión sobre empresas chinas y sus laboratorios

El estricto seguimiento de la FCC no se limita a la eliminación de productos en canales de comercio electrónico. En marzo se inició una investigación formal sobre nueve compañías chinas cuyos nombres integran la Lista Cubierta. Entre ellas figuran grandes actores tecnológicos como Huawei, ZTE, Hytera Communications, Dahua Technology Company, Pacific Networks’/ComNet’s y China Unicom (Americas).

La bandera estadounidense ondea con
La bandera estadounidense ondea con la brisa sobre una de las entradas de la Bolsa de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. REUTERS/Chip East

El objetivo de las investigaciones es determinar posibles infracciones regulatorias y reforzar el blindaje de las redes y servicios estadounidenses ante potenciales amenazas.

A esto se suman iniciativas adoptadas el mes pasado, cuando la FCC comenzó procedimientos para retirar el reconocimiento a siete laboratorios de pruebas que pertenecen o están bajo el control del gobierno chino, fundamentando la decisión en preocupaciones de seguridad nacional. Previamente, la agencia ya había prohibido a algunas empresas chinas prestar servicios de telecomunicaciones dentro de Estados Unidos amparándose en ese mismo principio.

Temas Relacionados

Estados UnidosProductos chinosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cofundador de Thinking Machines Lab, Andrew Tulloch, deja la startup y se une a Meta

Este acercamiento se inscribe en una estrategia agresiva de la compañía para fortalecer su división de IA

Cofundador de Thinking Machines Lab,

Alerta por aumento de estafas digitales: por qué resultan difíciles de detectar, según expertos

Un informe internacional sobre ciberseguridad advirtió sobre la sofisticación de los engaños y cómo logran superar la capacidad de reacción de la mayoría de los usuarios

Alerta por aumento de estafas

Apple enfrenta demanda en Estados Unidos por usar libros con derechos de autor en el entrenamiento de su modelo de IA

Los demandantes alertan sobre el uso de “bibliotecas sombra” con libros pirateados como fuente de datos

Apple enfrenta demanda en Estados

Qué significa ordenar los billetes de menor a mayor valor, según la psicología y la IA

El simple acto de acomodar el dinero por denominación puede reflejar desde costumbres personales hasta hábitos de organización mental. Expertos y herramientas tecnológicas exploran las implicaciones de esta rutina

Qué significa ordenar los billetes

Cómo optimizar Gemini: claves prácticas para sacarle el máximo partido a sus respuestas y funciones

Detallar instrucciones y definir el formato deseado permite a usuarios convertir a Gemini en un aliado multifuncional; desde automatizar correos hasta resumir imágenes o documentos completos en segundos

Cómo optimizar Gemini: claves prácticas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de calamares rellenos, rápida

Receta de calamares rellenos, rápida y fácil

Reconstruyen 120.000 años de expansión y retroceso de glaciares de la Patagonia: los sorprendentes resultados

‘El bola’, la droga que llegó de Bolivia y un “me usaron”: la nueva declaración de Sotacuro por el triple femicidio

Las muertes por enfermedades del corazón aumentan hasta 41% durante olas de calor en Argentina

Los sindicatos docentes realizarán un nuevo paro este martes y habrá una fuerte adhesión en todo el país

INFOBAE AMÉRICA
Nació una cría de elefanta

Nació una cría de elefanta marina en una playa de Maldonado: disponen un cerco para evitar peligros

La fuga de 20 reclusos de la pandilla Barrio 18 desató una crisis política y de seguridad en Guatemala

De correr a entrenar fuerza, los ejercicios que ayudan realmente a evitar deterioro de la vista

“Un nuevo capítulo para la región”: la Casa Blanca reveló el documento que firmaron Estados Unidos, Qatar, Turquía y Egipto sobre Gaza

Los mensajes ocultos en tatuajes de momias milenarias guardan secretos sobre rituales desconocidos en antiguas civilizaciones

TELESHOW
El llanto de Cecilia Insigna

El llanto de Cecilia Insigna que viralizó Diego Brancatelli: “Yo me muero si Racing gana la Libertadores”

Daniela Celis y la frase de Thiago Medina luego de su milagrosa recuperación: “Quiero agradecerle a la gente”

¿Pampita salió con Luis Miguel? La frase de Barbie Simons y la llamativa reacción de la conductora

El enojo de Georgina Barbarossa en medio de una pelea de Mariana Brey y Nancy Pazos: “Me levanto y me voy”

Florencia Peña sorprendió con su rutina diaria con bandas elásticas