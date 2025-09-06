Traductor de Google: cómo usarlo para aprender inglés, portugués, italiano y más idiomas

El Traductor de Google amplía sus funciones y se convierte en una herramienta útil para aprender idiomas como inglés, portugués o italiano. (Fotocomposición: Infobae)

El Traductor de Google, conocido por su practicidad en el día a día, ahora da un paso más y se convierte en una herramienta ideal para aprender idiomas como inglés, portugués, italiano y muchos más.

Con su nueva función, los usuarios pueden crear sesiones de práctica personalizadas de comprensión auditiva y expresión oral.

Estas dinámicas interactivas se generan al instante y se adaptan de manera inteligente al nivel y los objetivos de cada persona, ya sea para comenzar a practicar conversaciones o repasar vocabulario antes de un viaje.

Para usarlas, basta con pulsar ‘Practicar’ en la app, definir el nivel y los objetivos, y Traductor generará situaciones a medida. En cada una, podrás escuchar conversaciones y tocar las palabras que identifiques para mejorar la comprensión, o practicar el habla con sugerencias útiles que aparecen cuando las necesites.

Diseñados junto a expertos en aprendizaje de idiomas y basados en los estudios más recientes, estos ejercicios registran tu progreso diario y fortalecen las habilidades necesarias para comunicarte con confianza.

Tras los comentarios positivos de los primeros usuarios, Google comenzó a implementar esta experiencia beta en la app de Traductor para Android y iOS.

Por ahora, está disponible para hablantes de inglés que practican español o francés, y para hablantes de español, francés y portugués que practican inglés. En otros idiomas, los usuarios pueden aprovechar la función de dictado por voz para continuar ejercitándose.

Para qué es útil esta nueva función del traductor de Google

La nueva función del Traductor de Google se ha diseñado para ir más allá de las traducciones instantáneas y convertirse en una herramienta práctica para aprender y reforzar idiomas.

Su mayor utilidad radica en la posibilidad de practicar de forma interactiva tanto la comprensión auditiva como la expresión oral, lo que ayuda a los usuarios a ganar confianza al comunicarse en otra lengua.

Por ejemplo, alguien que esté aprendiendo inglés puede utilizar la opción ‘Practicar’ para simular conversaciones cotidianas, como pedir comida en un restaurante o preguntar indicaciones en la calle.

Durante la práctica, podrá escuchar frases, identificar palabras y repetirlas, recibiendo sugerencias para mejorar la pronunciación.

Asimismo, un viajero que ya tenga un nivel intermedio puede usar la herramienta para repasar vocabulario antes de un viaje a Francia. La app generará diálogos personalizados en los que practicará frases comunes relacionadas con aeropuertos, hoteles o transporte.

Además, para estudiantes más avanzados, esta función puede convertirse en un refuerzo diario: al registrar el progreso, permite seguir una rutina que ayuda a consolidar vocabulario y estructuras gramaticales.

Qué otra nueva función ha incluido el Traductor de Google

El Traductor de Google incorpora una nueva función llamada Conversaciones en vivo, que permite mantener diálogos en tiempo real con traducciones inmediatas de audio y texto.

Esta herramienta facilita la comunicación durante viajes o encuentros con personas que hablan otros idiomas, haciendo que las interacciones sean más naturales y fluidas.

Gracias a los modelos avanzados de inteligencia artificial, ahora es posible conversar en más de 70 idiomas, entre ellos árabe, francés, hindi, coreano, español y tamil.

Su uso es sencillo: abre la aplicación en Android o iOS, selecciona ‘Traducción instantánea', elige los idiomas y comienza a hablar.

La app reproducirá la traducción en voz alta y mostrará en pantalla una transcripción en ambos idiomas. Además, el sistema detecta pausas, acentos y entonaciones, alternando de manera automática entre los dos idiomas.

El Traductor de Google se vuelve una herramienta clave para viajar, trabajar o interactuar con personas de distintas culturas.

Con esta actualización, el Traductor de Google se convierte en un aliado esencial para viajar, trabajar o simplemente compartir experiencias con personas de diferentes culturas, eliminando las barreras del idioma con solo un toque.

“Estas actualizaciones son posibles gracias a los avances en IA y aprendizaje automático. A medida que seguimos ampliando los límites del procesamiento del lenguaje y la comprensión, podemos ofrecer una mayor variedad de idiomas y mejorar la calidad y la velocidad de las traducciones”, explica Google.