Estas son cuatro herramientas de Google con IA útiles para traducir y facilitar la comunicación

Viajar sin preocuparse por el idioma ahora es posible gracias a las funciones inteligentes de Google. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Google ofrece diversas herramientas impulsadas por inteligencia artificial que facilitan la traducción de contenido y mejoran la comunicación al eliminar las barreras del idioma.

Entre ellas se encuentra el doblaje automático en YouTube, una función que permite, por ejemplo, que una persona en Brasil escuche en portugués el video de un creador que habla inglés.

Esta herramienta ayuda a los creadores a ampliar el alcance de su contenido y conectar con audiencias de distintas partes del mundo.

El doblaje en YouTube permite que los creadores de contenido lleguen a nuevos lugares. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Según explica Google, “el doblaje automático ayuda a que la información sea más accesible a nivel global, aunque no todos los videos se pueden doblar de forma correcta o precisa. Actualmente, el tono y la emoción del audio original no se reflejan en los doblajes, por lo que la función es más adecuada para contenido que no depende de la expresividad”.

Los idiomas disponibles por ahora incluyen: neerlandés, francés, alemán, hindi, indonesio, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués y español.

Qué otras herramientas de Google sirven para la traducción

Otras herramientas de Google con IA que sirven para la traducción son:

Google Meet.

Incorpora una función de traducción de voz, que convierte automáticamente tu voz a otros idiomas en tiempo real, y otra de subtítulos traducidos, que muestra el texto de la reunión en el idioma que elijas.

Ambas herramientas pueden activarse desde los ajustes de la reunión: la traducción de voz en la esquina inferior derecha y los subtítulos en el menú ‘Más opciones’ > ‘Subtítulos’.

Las funciones de traducción en tiempo real de Google facilitan la vida de viajeros, estudiantes y profesionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Lens.

Al abrir esta herramienta y activar la cámara, la inteligencia artificial traduce en tiempo real cualquier texto que aparezca en lo que el usuario enfoque.

Esta función de Google Lens resulta especialmente útil durante los viajes, ya que permite comprender carteles, menús, señales o documentos en otros idiomas de forma instantánea, sin necesidad de escribir ni usar traductores manuales.

Gemini.

Con Gemini, tanto desde la aplicación móvil como desde su versión web, los usuarios pueden traducir textos largos de manera rápida y precisa gracias a la inteligencia artificial.

Esta función resulta práctica para comprender artículos, documentos, correos o cualquier contenido extenso en otro idioma, sin necesidad de copiar fragmentos o usar traductores por partes.

Con su inteligencia artificial, Google convierte la cámara, el micrófono y la voz en aliados para aprender idiomas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué incluye el Traductor de Google

Además de las herramientas mencionadas, el conocido Traductor de Google incorpora múltiples funciones impulsadas por inteligencia artificial que lo convierten en una de las opciones más completas para comunicarse en diferentes idiomas.

Más allá de las traducciones de texto tradicionales, la aplicación permite traducir conversaciones en tiempo real, interpretar audio y reconocer texto en imágenes mediante la cámara del dispositivo.

Por ejemplo, al activar el modo conversación, dos personas que hablen distintos idiomas pueden comunicarse sin dificultad: la aplicación escucha, traduce y reproduce la voz de cada interlocutor casi al instante.

El Traductor de Google y Gemini muestran cómo la IA puede ser una herramienta educativa y comunicativa. (Traductor de Google)

Asimismo, con la cámara integrada, es posible apuntar a carteles, menús o documentos para que el sistema identifique y traduzca automáticamente el texto en pantalla.

Otra función destacada es la traducción sin conexión, ideal para quienes viajan a lugares con poca conectividad, ya que permite descargar paquetes de idiomas para usarlos sin necesidad de internet. Ofrece sugerencias de contexto y ejemplos de uso que ayudan a comprender mejor el significado de las frases.

Cómo aprender idiomas con Google

Google ha desarrollado una herramienta experimental para aprender idiomas disponible en Google Labs, impulsada por inteligencia artificial.

La experiencia incluye tres funciones principales: Tiny Lesson, que enseña vocabulario, expresiones comunes y gramática útil para situaciones cotidianas; Slang Hang, que muestra el uso real e informal del idioma mediante diálogos naturales para mejorar la fluidez y comprensión cultural; y Word Cam, que utiliza la cámara del dispositivo para identificar objetos y enseñar sus nombres y pronunciación en el idioma elegido.