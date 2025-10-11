Tecno

Estas son cuatro herramientas de Google con IA útiles para traducir y facilitar la comunicación

YouTube cuenta con la función de doblaje automático en videos en idiomas como el español, inglés, portugués, coreano, entre otros

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Viajar sin preocuparse por el
Viajar sin preocuparse por el idioma ahora es posible gracias a las funciones inteligentes de Google. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Google ofrece diversas herramientas impulsadas por inteligencia artificial que facilitan la traducción de contenido y mejoran la comunicación al eliminar las barreras del idioma.

Entre ellas se encuentra el doblaje automático en YouTube, una función que permite, por ejemplo, que una persona en Brasil escuche en portugués el video de un creador que habla inglés.

Esta herramienta ayuda a los creadores a ampliar el alcance de su contenido y conectar con audiencias de distintas partes del mundo.

El doblaje en YouTube permite
El doblaje en YouTube permite que los creadores de contenido lleguen a nuevos lugares. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Según explica Google, “el doblaje automático ayuda a que la información sea más accesible a nivel global, aunque no todos los videos se pueden doblar de forma correcta o precisa. Actualmente, el tono y la emoción del audio original no se reflejan en los doblajes, por lo que la función es más adecuada para contenido que no depende de la expresividad”.

Los idiomas disponibles por ahora incluyen: neerlandés, francés, alemán, hindi, indonesio, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués y español.

Qué otras herramientas de Google sirven para la traducción

Otras herramientas de Google con IA que sirven para la traducción son:

  • Google Meet.

Incorpora una función de traducción de voz, que convierte automáticamente tu voz a otros idiomas en tiempo real, y otra de subtítulos traducidos, que muestra el texto de la reunión en el idioma que elijas.

Ambas herramientas pueden activarse desde los ajustes de la reunión: la traducción de voz en la esquina inferior derecha y los subtítulos en el menú ‘Más opciones’ > ‘Subtítulos’.

Las funciones de traducción en
Las funciones de traducción en tiempo real de Google facilitan la vida de viajeros, estudiantes y profesionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Google Lens.

Al abrir esta herramienta y activar la cámara, la inteligencia artificial traduce en tiempo real cualquier texto que aparezca en lo que el usuario enfoque.

Esta función de Google Lens resulta especialmente útil durante los viajes, ya que permite comprender carteles, menús, señales o documentos en otros idiomas de forma instantánea, sin necesidad de escribir ni usar traductores manuales.

  • Gemini.

Con Gemini, tanto desde la aplicación móvil como desde su versión web, los usuarios pueden traducir textos largos de manera rápida y precisa gracias a la inteligencia artificial.

Esta función resulta práctica para comprender artículos, documentos, correos o cualquier contenido extenso en otro idioma, sin necesidad de copiar fragmentos o usar traductores por partes.

Con su inteligencia artificial, Google
Con su inteligencia artificial, Google convierte la cámara, el micrófono y la voz en aliados para aprender idiomas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué incluye el Traductor de Google

Además de las herramientas mencionadas, el conocido Traductor de Google incorpora múltiples funciones impulsadas por inteligencia artificial que lo convierten en una de las opciones más completas para comunicarse en diferentes idiomas.

Más allá de las traducciones de texto tradicionales, la aplicación permite traducir conversaciones en tiempo real, interpretar audio y reconocer texto en imágenes mediante la cámara del dispositivo.

Por ejemplo, al activar el modo conversación, dos personas que hablen distintos idiomas pueden comunicarse sin dificultad: la aplicación escucha, traduce y reproduce la voz de cada interlocutor casi al instante.

El Traductor de Google y
El Traductor de Google y Gemini muestran cómo la IA puede ser una herramienta educativa y comunicativa. (Traductor de Google)

Asimismo, con la cámara integrada, es posible apuntar a carteles, menús o documentos para que el sistema identifique y traduzca automáticamente el texto en pantalla.

Otra función destacada es la traducción sin conexión, ideal para quienes viajan a lugares con poca conectividad, ya que permite descargar paquetes de idiomas para usarlos sin necesidad de internet. Ofrece sugerencias de contexto y ejemplos de uso que ayudan a comprender mejor el significado de las frases.

Cómo aprender idiomas con Google

Google ha desarrollado una herramienta experimental para aprender idiomas disponible en Google Labs, impulsada por inteligencia artificial.

La experiencia incluye tres funciones principales: Tiny Lesson, que enseña vocabulario, expresiones comunes y gramática útil para situaciones cotidianas; Slang Hang, que muestra el uso real e informal del idioma mediante diálogos naturales para mejorar la fluidez y comprensión cultural; y Word Cam, que utiliza la cámara del dispositivo para identificar objetos y enseñar sus nombres y pronunciación en el idioma elegido.

Temas Relacionados

GoogleInteligencia artificialTraducciónIdiomasTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Así es el Realme 15 edición ‘Juego de Tronos’: diseño épico y potencia impulsada por inteligencia artificial

Inspirado en la Casa Targaryen, el nuevo smartphone de Realme combina potencia y diseño con detalles que evocan el fuego de los dragones y las frases icónicas de la serie de HBO

Infobae

Google Maps integrará Gemini: ahora podrás hablarle directamente a la app para planificar tus rutas

Gemini sustituirá a Google Assistant dentro de la app de navegación, permitiendo interactuar con lenguaje natural para planificar viajes o cambiar rutas

Google Maps integrará Gemini: ahora

PlayStation presenta el DualSense Icon Blue, una edición limitada disponible solo en cuatro países

El DualSense Icon Blue celebra los 30 años de PlayStation con un diseño en tonos azules, símbolos grabados y texto en japonés que rinde homenaje a los orígenes de la compañía

PlayStation presenta el DualSense Icon

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, tiene un precio de 112.380,21 dólares

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de ethereum

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Mercado de criptomonedas: cuál es
ÚLTIMAS NOTICIAS
Según el economista Luis Secco,

Según el economista Luis Secco, la ayuda de EEUU “es un calmante, hay que aprovecharlo para hacer un programa económico consistente”

Una 4x4 cruzó con el semáforo en rojo, chocó a otra camioneta y se incrustó en una farmacia de Caballito

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Los cuadernos de las coimas a juicio: Daniel Muñoz y los misteriosos vuelos con bolsos en el Tango 01

Gran Fondo Argentina: cortes de tránsito y desvíos por la carrera de ciclismo que recorrerá distintos puntos de CABA

INFOBAE AMÉRICA
Anklam, la ciudad alemana que

Anklam, la ciudad alemana que resurgió de las ruinas tras la Segunda Guerra Mundial

Feliz aniversario, queridos: esta vez las flores las traigo yo

Dolor en Israel: se suicidó un sobreviviente de la masacre de Hamas que presenció el asesinato de su novia el 7 de octubre de 2023

Brasil está en una carrera contrarreloj para evitar el fracaso de la COP30

Putin mantiene los feroces ataques contra Ucrania: al menos dos muertos tras casi 700 bombardeos en apenas 24 horas

TELESHOW
Milagros Amud, finalista de La

Milagros Amud, finalista de La Voz: “Dijeron que con el tango no llegaría a nada”

Agus Liporace, influencer de cocina: “La esencia se encuentra volviendo a uno”

Ro Vitale, la artista que vive con TOC severo, regresa con su obra autobiográfica: “Es dolorosa y fascinante”

Carla Rodríguez, la transexual que inspiró Miss Carbón: “Me soñé minero antes que mujer”

La opinión de los famosos por la polémica foto oficial de MasterChef: de las quejas a los agradecimientos por su ubicación