Glosario de tecnología: qué significa 5 ventajas de comprar celulares liberados

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los próximos años seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó en claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra vida cotidiana, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Desde el origen de la telefonía móvil, el mercado de los celulares se ha caracterizado por la oferta de smartphones con contratos a cambio de un pago mensual. Sin embargo, en los últimos años, se ha abierto un nuevo mercado de celulares liberados, que no requieren de un contrato y son más flexibles en cuanto a las tarifas.

Esto ha sido posible gracias a la evolución de la tecnología, que ha permitido que los teléfonos sean cada vez más económicos. Aunque el precio inicial de los equipos liberados puede ser más alto que el de un teléfono con contrato, a largo plazo es más económico y permite a los usuarios tener mayor control sobre su consumo.

Los teléfonos móviles libres han supuesto una revolución en el mercado de los teléfonos y cada vez son más los usuarios que optan por este tipo de celular. Si estás pensando en cambiar de celular, te interesará conocer todas las ventajas de los teléfonos móviles libres.

Pero antes de seguir, veamos qué es exactamente un celular liberado.

¿Qué es un celular liberado?

Un celular liberado es un teléfono móvil que no está atado a una determinada red de telefonía móvil. Esto permite a los usuarios cambiar de operador cuando lo deseen, lo que les da más flexibilidad y opciones. Los celulares liberados también tienen otras ventajas, como un mejor precio y una mayor durabilidad.

Aunque los celulares liberados pueden ser usados con cualquier red móvil, algunos operadores no permiten el uso de sus servicios en estos dispositivos. Esto se debe a que los operadores prefieren vender sus teléfonos móviles con sus propios planes de servicio. Ya que de esta forma pueden controlar el uso que se le da al dispositivo y asegurarse de que el cliente está satisfecho con el servicio.

A pesar de estas limitaciones, los celulares liberados siguen siendo una buena opción para aquellos que buscan más flexibilidad y opciones. Estos dispositivos ofrecen un mejor precio y una mayor durabilidad, lo que los hace ideal para aquellos que no quieren estar atados a un solo operador.

Ahora, con esto en mente, vamos a comentar las 5 mayores ventajas de comprar equipos liberados.

5 ventajas de comprar celulares liberados

Las ventajas principales de comprar celulares liberados son las siguientes.

Los celulares liberados no están atados a una determinada red de telefonía móvil, por lo que los usuarios pueden cambiar de operador cuando lo deseen. Esto les da más flexibilidad y opciones a los clientes.

De hecho, es precisamente por eso que las compañías intentan que los clientes firmen este tipo de contratos, ya que los hacen dependientes de la operadora.

2. Mejor precio

Debido a que los celulares liberados no están atados a un solo operador, suelen ser más baratos que los teléfonos móviles convencionales. Aunque en principio pueden parecer más caros, en realidad se trata de un truco de marketing.

Cuando las compañías ofrecen celulares dependientes de su red, los ofrecen incluso gratuitamente, pero al hacer los cálculos podremos comprobar como el precio adicional de la tarifa excede el precio de un celular libre.

3. Mayor durabilidad

Por otro lado, este tipo de teléfonos no dependen de las actualizaciones de software o de tarifas de los operadores, por lo que suelen tener una mayor vida útil. Ya que si existen tarifas de otras operadoras que se vuelven mucho más baratas, con ese teléfono tendremos que seguir consumiendo los servicios de dicho operador. Para no hacerlo, tendríamos que cambiar de dispositivo, lo que a la larga puede salir más caro.

4. Mejor calidad de llamadas

Los celulares liberados no dependen de la red de un solo operador, por lo que la calidad de las llamadas suele ser mejor. Es decir, no es que por sí solos funcionen mejor, sino que al tener la flexibilidad de cambiar, puedes optar por contratar de forma flexible otro operador cuya cobertura sea mejor o se adapte mejor a tus necesidades.

5. Opciones adicionales de los celulares liberados

Algunos celulares liberados también permiten el uso de aplicaciones de terceros, lo que les da más funcionalidad. Aunque es cierto que esto ocurre cada vez menos, se puede dar esa posibilidad.

