Epic Games Store regala divertido juego para PC: así puedes descargarlo ahora mismo

Epic Games Store tiene un nuevo juego para regalar.

Epic Games Store ha iniciado una nueva semana de promociones con dos títulos gratuitos para todos los usuarios de PC. La plataforma, que cada siete días ofrece uno o más juegos sin costo, vuelve a sorprender con propuestas variadas que combinan nostalgia y acción, además de un paquete de contenido exclusivo para un popular juego online.

Los jugadores ya pueden acceder al título principal de esta semana, Gravity Circuit, un dinámico juego de plataformas en 2D que rinde homenaje a los clásicos de la era de los 8 bits. Junto a este lanzamiento, la tienda digital también ofrece un paquete de recompensas especiales para Albion Online, con objetos, skins y bonificaciones de uso limitado. Ambos contenidos podrán reclamarse durante varios días antes de ser reemplazados por los nuevos juegos gratuitos de la próxima semana.

Como es habitual, los títulos se pueden añadir a la biblioteca desde la tienda digital, y una vez reclamados, permanecerán allí para siempre. Epic Games mantiene así su estrategia de fidelización ofreciendo experiencias variadas y accesibles sin coste alguno.

Epic Games Store regala hasta el 16 de octubre Gravity Circuit.

Gravity Circuit: acción retro con estilo moderno

Gravity Circuit es una propuesta independiente desarrollada para quienes disfrutan de los juegos de acción y plataformas con estética retro. Su diseño recuerda a los clásicos del género como Mega Man, combinando precisión en los saltos, combates intensos y una banda sonora de inspiración arcade.

La historia se sitúa en un universo futurista habitado por robots conscientes. En este mundo, una antigua amenaza conocida como el Ejército Viral ha regresado con la intención de dominar el planeta. El protagonista, Kai, es un guerrero solitario que porta el poder del legendario Circuito Gravitacional, y su misión será detener la invasión enfrentando enemigos en distintos escenarios temáticos.

El juego destaca por su estilo visual colorido y su ritmo de combate rápido, donde cada nivel introduce nuevas mecánicas y desafíos. Además de los ataques físicos, el jugador puede desbloquear habilidades especiales para desplazarse por el entorno y derrotar a los jefes finales, quienes exigen dominar los movimientos del personaje.

Gravity Circuit es el juego que regala Epic Games Store.

Recompensas para los jugadores de Albion Online

Junto con Gravity Circuit, los usuarios también pueden obtener un paquete exclusivo de contenido para Albion Online, un título multijugador masivo ambientado en un mundo de fantasía medieval. Este paquete incluye skins, tokens, puntos de aprendizaje y otros objetos cosméticos que mejoran la experiencia de juego.

Estas recompensas forman parte de la estrategia de Epic para diversificar su oferta gratuita, ofreciendo no solo juegos completos, sino también beneficios dentro de títulos en línea ya consolidados. Con ello, la tienda busca atraer tanto a nuevos jugadores como a quienes ya participan activamente en comunidades de juegos multijugador.

Albion Online.

Lo que viene la próxima semana

Epic Games Store ya adelantó los próximos títulos que se sumarán a su promoción gratuita. Entre ellos destaca Amnesia: The Bunker, una entrega de terror en primera persona reconocida por su atmósfera tensa y su narrativa inmersiva. Junto a este juego llegará Samorost 3, una aventura de exploración y puzles creada por el estudio Amanita Design, conocido por su estilo artístico único.

Ambos títulos estarán disponibles para su descarga gratuita durante la siguiente rotación de contenidos, continuando con el compromiso de la plataforma de ofrecer juegos variados y de calidad cada semana.

Con esta nueva actualización, Epic Games Store refuerza su posición como uno de los principales escaparates de videojuegos para PC, combinando lanzamientos recientes, propuestas independientes y experiencias clásicas accesibles para todo tipo de público.