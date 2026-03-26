El economista Martin Rapetti estimó la inflación de marzo: “A nosotros nos está dando apenas arriba del 3%”

El especialista dio a conocer sus estimaciones de inflación de marzo

El economista Martín Rapetti, director ejecutivo de la consultora Equilibra, expuso su análisis sobre la situación de los salarios y la inflación en la Argentina. En diálogo con Infobae en Vivo, Rapetti remarcó que la estimación de inflación para marzo se ubica en torno al 3,1 por ciento, cifra que considera superior al ajuste salarial promedio del mismo mes. El especialista abordó la brecha entre los incrementos de sueldos y el avance de los precios, un fenómeno que, según sus palabras, afecta de manera diferencial a los distintos sectores del mercado laboral argentino.

En su intervención, Rapetti puntualizó: “A nosotros marzo nos está dando en tres coma uno, apenas arriba del tres, que seguramente va a ser mayor que la suba salarial, con lo cual sería también una pérdida de ingresos marzo”. El economista explicó que su equipo releva semanalmente 130.000 precios para anticipar el movimiento inflacionario. Destacó que este valor de inflación implica que “nuevamente los salarios quedan detrás de la evolución de la inflación”, una tendencia que, sostuvo, ya se observó a lo largo de los últimos meses.

El informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló que los salarios aumentaron un 2,5 por ciento en enero, mientras que la inflación mostró un ritmo superior. La estadística oficial discriminó entre sectores: el privado registrado tuvo un incremento de 2,1 por ciento, el sector público mostró una suba de 1,8 por ciento y el sector informal (privado no registrado) arrojó una variación del 4,4 por ciento. Rapetti interpretó estos datos y señaló que “hay un sector que está recibiendo incrementos salariales nuevamente por detrás de la inflación”, un comportamiento que, según indicó, persiste desde la última parte de 2025 y se repite en el inicio de 2026.

Rapetti describió el universo de catorce millones y medio de personas para las cuales existen registros contables de ingresos: “Estamos hablando de los asalariados del sector privado formal, de los jubilados, de las amas de casa registradas y, obviamente, todo el sector público nacional y provincial. Ahí tenés catorce millones y medio de perceptores de ingresos”. El economista aclaró que este conjunto de la sociedad experimentó “una caída que inicia con Alberto Fernández muy pronunciada, se agudiza con Javier Milei los primeros meses. Hay una recuperación que ahí, usando las palabras del presidente, parecía insinuarse un pedo de buzo en la recuperación de los ingresos. Pero eso se detiene al comienzo del año pasado, a principios de 2025. Y queda medio estancado a un nivel más bajo, cinco por ciento más bajo que el nivel previo, ese que te mencionaba. Eso fue hasta las elecciones. Y después de las elecciones siguió un proceso ya más claro de deterioro del poder adquisitivo”.

El panorama actual, según Rapetti, implica que “hoy todo ese conjunto de personas tiene un ocho por ciento menos de ingresos que los primeros nueve meses del 2023”. Al ser consultado sobre qué sector logra sostenerse mejor frente a la inflación, Rapetti respondió: “El salario privado formal de los asalariados, del sector privado, están casi empatados, están con un puntito o dos puntitos abajo”. Aclaró que dentro de ese grupo existen diferencias y que “algunos están arriba, algunos están por abajo. No muchos están por arriba y muy por arriba, pero hay algunos que sí y otros están por abajo”.

En cuanto a los más perjudicados, Rapetti fue directo: “Los perdedores nítidos son el salario público nacional. Esos están, te diría, más de treinta por ciento abajo”. Analizó que la situación del sector informal mostró “una recuperación muy vigorosa, lo cual resulta muy contraintuitivo, porque siempre, en general, el trabajador informal va detrás del salario formal”. Sin embargo, advirtió sobre posibles distorsiones estadísticas: “El dato que surge de ahí surge de encuestas, no de datos registrados por el Estado. Son declaraciones que hace la gente. Los que estamos siguiendo este tema tememos que hay dos elementos que pueden estar sobreestimando la recuperación”. Rapetti identificó una mejora en la capacidad de captar ingresos en las encuestas, lo que puede inflar la percepción de recuperación, aunque el ingreso real no varíe.

Martín Rapetti explicó que la inflación para marzo superará la actualización promedio de los salarios

El economista profundizó sobre la persistencia inflacionaria y sus causas. “Hubo mucha suba del precio de la carne en los últimos meses que arrastró la inflación. En marzo hubo muchas tarifas que se ajustaron. Está la vuelta al colegio, que eso típicamente, estacionalmente, hace que la inflación sea más alta en marzo. De hecho, es el mes más inflacionario”, sostuvo. Además, mencionó el impacto de la suba de combustibles y el rol de la energía en la estructura de precios: “Hay un precio clave en todo sistema de precios, que es el precio de la energía, que subió entre cincuenta y sesenta por ciento de golpe con lo que se produce todo”.

Rapetti remarcó que la inflación subyacente, medida por su consultora, “mira los elementos más estables de la inflación y vos ves que desde principios del año pasado, cuando el Gobierno de hecho festejaba que la inflación había estado ya en el uno coma algo, sobre todo en abril y mayo, y unos meses más, vos tenés la inflación que en rigor va viajando al dos coma tres, dos coma uno, dos coma cuatro por ciento. O sea, está muy estable en ese rango, abajo del dos coma cinco y arriba del dos, o sea, en esa franja”.

Al referirse a las causas internacionales, Rapetti señaló el efecto de la guerra en Irán sobre los precios energéticos: “Empieza a haber un fenómeno de inflación global producto de la guerra en Irán. Hay un precio, clave en todo sistema de precios, que es el precio de la energía, que subió entre cincuenta y sesenta por ciento de golpe con lo que se produce todo. No solamente lo vas a ver reflejado en el precio de la nafta, sino que seguramente va a ir pasando, traspasando a otros precios que obviamente se produce usando energía. Entonces, es probable que, de continuar el conflicto, y continuar los precios del petróleo tan altos, hoy están oscilando entre noventa y cien, todavía está muy alto. Con ese nivel de precios del petróleo, el traspaso a precios a nivel internacional debería ser alto y eso podría generar que importemos inflación”.

En cuanto a las expectativas para los próximos meses, Rapetti manifestó: “Mi impresión es que una vez que pase marzo, debería caer la inflación también por motivos estacionales en abril y mayo. Yo creo que va a estar en el dos y algo”. Sin embargo, aclaró que “si se cumplen esos pronósticos nuevamente, entonces los salarios que se están negociando con techo del 2 por ciento quedarían por debajo, ni hablar de recuperar lo que se perdió”.

Consultado sobre la posibilidad de que la inflación baje a valores cercanos a cero, Rapetti respondió: “Me anticipo a una pregunta que me hacen siempre. Si veo el cero coma algo que dice el Gobierno, me parece muy difícil. Puede eventualmente un mes particular, por una combinación de factores, tener un mes que empiece con cero, pero me parece que, yo estaría más, digo, si tuviera que planificar, planificaría pensando que estamos en torno al dos, puede ser un poquito arriba, un poquito abajo, tendencialmente”.

Rapetti también se refirió a los mecanismos alternativos que se usaron para compensar la pérdida salarial, como sumas fijas y pagos no remunerativos, aunque estos métodos no lograron revertir la tendencia de salarios corriendo por detrás de la inflación. Apuntó que “los principales gremios están advirtiendo que las negociaciones que se están dando con el sector privado no están teniendo incrementos por encima del dos por ciento”.

Sobre el impacto en el consumo, Rapetti vinculó la evolución de los salarios con el desempeño del consumo masivo y la situación social, y describió la política oficial de transferencias como una forma de contención en los sectores más vulnerables, aunque insistió en que los datos más confiables siguen mostrando deterioro en el poder adquisitivo.

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Mirá la entrevista completa a Martín Rapetti:

Así lo revela un análisis de los últimos datos del INDEC. El economista Martín Rapetti desglosa las cifras y explica cuáles son los sectores más afectados por la pérdida de poder adquisitivo