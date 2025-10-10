Así puedes traducir mensajes de WhatsApp sin salir de la app y entender cualquier idioma

Desde WhatsApp se pueden traducir mensajes de manera automática. (WhatsApp)

WhatsApp sigue incorporando funciones impulsadas por inteligencia artificial y traducción automática para facilitar la comunicación entre personas de diferentes países. Su más reciente novedad permite traducir mensajes directamente dentro de los chats, sin tener que salir de la aplicación ni copiar textos en traductores externos.

Con esta nueva herramienta, los usuarios podrán mantener conversaciones fluidas con personas que hablen otros idiomas, algo especialmente útil para quienes trabajan, estudian o tienen amigos en el extranjero. Aunque la función ya está activa para algunos usuarios, Meta informó que su despliegue será progresivo, por lo que podría tardar unas semanas en llegar a todos los dispositivos.

Esta opción, que ya existía en plataformas de mensajería competidoras, finalmente se integra en la app más usada del mundo, simplificando un proceso que antes requería pasos adicionales o aplicaciones externas.

WhatsApp logo. (Meta)

Una herramienta integrada directamente en los chats

Traducir mensajes en WhatsApp será un proceso rápido y sencillo. Cuando el usuario reciba un texto en un idioma diferente al suyo, solo deberá mantener presionado el mensaje para seleccionarlo. En la parte superior aparecerá un menú con opciones, donde podrá elegir “Traducir”.

En dispositivos Android, la función se encuentra dentro del menú de los tres puntos que aparece en la parte superior derecha. En iPhone, el procedimiento cambia ligeramente: al mantener pulsado el mensaje, se desplegarán las opciones y el usuario deberá tocar en “Más”, y luego en “Traducir”.

Al activarla, WhatsApp mostrará una pantalla con las opciones de idioma, permitiendo seleccionar desde qué idioma se traducirá y hacia cuál se mostrará el texto. Los paquetes de idioma se pueden descargar para usarlos sin conexión, algo especialmente útil cuando no se cuenta con conexión estable a Internet.

WhatsApp ya tiene la opción de traducir mensajes en tiempo real. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Traducciones automáticas en tiempo real

Además de traducir mensajes de manera individual, WhatsApp permitirá configurar la traducción automática dentro de un chat específico. Esto significa que cada vez que el contacto escriba en un idioma extranjero, los mensajes se traducirán de forma inmediata al idioma preferido del usuario.

Esta opción resulta ideal para conversaciones frecuentes con personas que hablen otros idiomas. Por ejemplo, si un usuario configura un chat con alguien que escribe en inglés, puede activar la función para que todos los mensajes futuros se traduzcan automáticamente al español, sin necesidad de hacerlo manualmente cada vez.

De esta forma, WhatsApp elimina una de las principales barreras en la comunicación global, permitiendo que dos personas que no comparten un idioma puedan entenderse fácilmente dentro de la misma aplicación.

WhatsApp agrega la traducción de mensajes automática. (Meta)

Despliegue progresivo y compatibilidad

La función de traducción está siendo liberada de manera gradual para los usuarios de Android e iOS. Al igual que otras actualizaciones importantes, WhatsApp prioriza una implementación progresiva para asegurar su correcto funcionamiento en todos los dispositivos antes de expandirla globalmente.

Por ahora, solo algunos usuarios reportan tener acceso a la herramienta, aunque Meta confirmó que su disponibilidad aumentará durante las próximas semanas. Para saber si ya se puede usar, basta con revisar las opciones al mantener presionado un mensaje dentro de un chat.

WhatsApp no ha detallado cuántos idiomas estarán disponibles en esta primera etapa, pero se espera que incluya los más utilizados a nivel mundial, como inglés, francés, alemán, portugués, italiano y español, entre otros.

Más de 21 idiomas puede traducir WhatsApp de manera automática. Foto: (iStock)

Un paso más hacia una comunicación sin fronteras

La incorporación de esta función refuerza la estrategia de Meta para convertir a WhatsApp en una plataforma más completa, capaz de integrar herramientas de productividad, seguridad y comunicación avanzada.

Con la posibilidad de traducir mensajes directamente desde el chat, la aplicación da un paso adelante en la eliminación de barreras lingüísticas, facilitando las relaciones personales, laborales y comerciales en un entorno cada vez más globalizado.

Además, esta novedad se suma a otras actualizaciones recientes, como los mensajes con inteligencia artificial, los canales informativos y la integración con Meta AI, consolidando a WhatsApp como mucho más que un simple servicio de mensajería.