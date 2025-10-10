Anthropic e IBM firman una alianza para llevar los modelos Claude al software empresarial

Claude comenzará por incorporarse en nuevos entornos de desarrollo integrados, como el IDE de IBM centrado en IA. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic)

Anthropic e IBM han anunciado un acuerdo estratégico destinado a integrar el modelo de lenguaje Claude en el portafolio de software corporativo de IBM. Esta iniciativa busca modernizar el desarrollo de software empresarial, mejorar la productividad de los equipos TI y garantizar la seguridad y el control de los costes.

Integración de modelos Claude en el software corporativo de IBM

La colaboración entre Anthropic e IBM para la inteligencia artificial empresarial combina la tecnología avanzada de Claude, una de las familias de modelos de lenguaje más robustas del sector, con la vasta experiencia de IBM en software corporativo y cumplimiento normativo.

Claude comenzará por incorporarse en nuevos entornos de desarrollo integrados, como el IDE de IBM centrado en IA, facilitando tareas complejas a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC). Esta herramienta, disponible inicialmente para clientes seleccionados en vista previa privada, ya es utilizada por más de 6.000 pioneros dentro de IBM, quienes han reportado mejoras de productividad del 45% en promedio.

Anthropic e IBM han anunciado un acuerdo estratégico destinado a integrar Claude en el portafolio de software corporativo de IBM. REUTERS/Dado Ruvic

La alianza pone especial énfasis en que la integración de IA no debe depender de experimentos, sino ofrecer soluciones capaces de escalar en infraestructuras empresariales complejas y reguladas. Como subrayó Dinesh Nirmal, vicepresidente sénior de Software de IBM, “esta colaboración mejora nuestro portafolio de software con capacidades avanzadas de IA, mientras mantiene la gobernanza, la seguridad y la confiabilidad que esperan nuestros clientes”.

IBM reafirma su compromiso de ofrecer herramientas que garanticen estándares de calidad y permitan a los equipos de desarrollo incorporar IA sin sacrificar la seguridad ni la gobernabilidad del código.

Mike Krieger, Chief Product Officer de Anthropic, destacó a su vez que “las empresas buscan IA en la que realmente puedan confiar con su código, sus datos y sus operaciones diarias”. Según Krieger, Claude se ha consolidado como la IA preferida para desarrolladores corporativos gracias al enfoque dedicado en la seguridad y confiabilidad, una filosofía que ahora se traslada a la base de clientes de IBM mediante esta integración estratégica.

IBM es una empresa especializada en tecnología y servicios informáticos. REUTERS/Dado Ruvic

Automatización y transformación digital: casos de uso de Claude

El nuevo entorno de desarrollo integrado de IBM, impulsado por modelos de lenguaje avanzados como Claude, promete revolucionar el ciclo de vida del desarrollo de software empresarial. Entre los casos de uso concretos resaltan:

Modernización de aplicaciones a gran escala, facilitando la actualización automatizada de sistemas y la migración eficiente de plataformas y frameworks.

Revisión y generación inteligente de código, con asistencia de IA para comprender patrones arquitectónicos, requisitos de seguridad y obligaciones regulatorias.

Orquestación integral del SDLC, desde el desarrollo hasta el despliegue y mantenimiento, con continuidad de contexto entre sesiones y automatización de tareas rutinarias como pruebas y remediación.

Integración de la seguridad en cada etapa del flujo de trabajo, incluyendo análisis avanzado de vulnerabilidades, aceleración del cumplimiento FedRAMP y migración criptográfica segura de cara a la computación cuántica.

Con más de 6.000 usuarios iniciales reportando incrementos del 45% en la productividad media, las pruebas señalan un impacto directo en la optimización de tareas y en una reducción significativa de los costes asociados, todo ello sin renunciar a la calidad ni a la seguridad fundamentales en el entorno corporativo.

Claude es una herramienta de IA empresarial destinada a optimizar procesos, automatizar tareas y mejorar la gestión de información en las empresas. (Anthropic)

IBM corrobora estos avances recordando que su propuesta de valor reside en entregar software empresarial, ofrecer arquitectura de nube híbrida y garantizar la operatividad en industrias reguladas, asegurando así que la integración de modelos de lenguaje de última generación se adapte a las realidades de despliegue global y a los altos requerimientos de los departamentos de TI.

Estándares abiertos y agentes de IA empresariales

Como parte de la colaboración entre Anthropic e IBM para agentes empresariales de IA, las compañías han creado la guía “Arquitectura de agentes de IA empresariales seguros con MCP”, enfocada en el Ciclo de Vida del Desarrollo de Agentes (ADLC).

Esta metodología innovadora define procesos estructurados para diseñar, desplegar y gestionar agentes de IA en escenarios empresariales complejos, permitiendo a las organizaciones estandarizar sus soluciones y superar las limitaciones de los procesos TI tradicionales.

IBM unifica la gobernanza y la seguridad de la IA agéntica para las empresas. IBM

A medida que la industria avanza desde la experimentación hacia la producción, crece la necesidad de soluciones IA plenamente integradas y seguras. La guía ADLC que IBM y Anthropic ofrecen ayuda a estructurar las operaciones y a consolidar políticas que contemplen requisitos de seguridad, normativas y eficiencia operativa desde el diseño hasta el despliegue y mantenimiento de agentes de IA.

En paralelo, IBM impulsa el avance de los estándares abiertos para la inteligencia artificial empresarial y planea expandir la integración de Claude a otros productos y plataformas dentro de su portafolio.