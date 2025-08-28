IBM y AMD se alían para impulsar computación cuántica y supercomputación

El esfuerzo conjunto apunta directamente a la visión de IBM de ofrecer computadores cuánticos tolerantes a fallos antes de que finalice la década. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

IBM y AMD anunciaron una alianza estratégica para desarrollar plataformas escalables y de código abierto que integren supercomputación y computación cuántica. Su objetivo es liderar la próxima generación informática combinando las capacidades de los computadores cuánticos de IBM con la tecnología de alto rendimiento y los aceleradores de inteligencia artificial desarrollados por AMD.

El acuerdo pretende acelerar el progreso en algoritmos de vanguardia y apunta a superar los desafíos actuales de la computación tradicional, configurando el que podría ser el nuevo estándar para abordar problemas complejos con rapidez y eficiencia inéditas.

IBM y AMD: supercomputación y computación cuántica en alianza estratégica

La colaboración entre IBM y AMD explora cómo aprovechar el potencial de los computadores cuánticos diseñados por IBM, fusionándolos con los recursos de alto rendimiento y las soluciones de inteligencia artificial que distinguen a AMD.

La contribución de IBM se destaca en el desarrollo de tecnologías revolucionarias, como los computadores cuánticos y soluciones de software abiertas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a ambas compañías, este enfoque híbrido permitirá acelerar de manera eficiente el desarrollo e implementación de algoritmos emergentes, fundamentales para resolver retos tecnológicos que superan las capacidades de los sistemas convencionales.

El esfuerzo conjunto apunta directamente a la visión de IBM de ofrecer computadores cuánticos tolerantes a fallos antes de que finalice la década. Para lograrlo, planean aprovechar las fortalezas de AMD, especialmente sus tecnologías capaces de proporcionar corrección de errores en tiempo real, un aspecto crucial en la evolución de la computación cuántica y su integración con infraestructuras clásicas.

Como parte de esta iniciativa, los equipos técnicos de IBM y AMD prevén realizar una demostración inicial hacia finales de este año. Este primer paso buscará mostrar cómo ambas tecnologías pueden convivir para ejecutar flujos de trabajo híbridos que combinan lo cuántico con lo clásico, sentando así las bases para aplicaciones disruptivas en distintos sectores.

IBM ha liderado iniciativas de computación en la nube, analítica de datos y plataformas de inteligencia artificial como Watson. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Simultáneamente, la alianza contempla el impulso de ecosistemas de código abierto como Qiskit, una plataforma que puede convertirse en catalizadora del desarrollo y la adopción de nuevos algoritmos adaptados a la supercomputación centrada en la computación cuántica.

Este componente abierto es clave para facilitar la colaboración entre comunidades académicas, empresariales y tecnológicas, acelerando la llegada de soluciones inéditas al mercado.

El enfoque híbrido que impulsa la colaboración entre IBM y AMD podría transformar la manera en que se abordan los problemas del mundo real, ya que permitiría escalas de procesamiento y velocidades inalcanzables hasta el momento.

De concretarse los objetivos planteados, esta alianza redefinirá el horizonte de la informática, situando la supercomputación cuántica y los entornos abiertos como piezas centrales en el futuro cercano de la industria tecnológica.

AMD se ha consolidado como uno de los principales fabricantes de procesadores y tarjetas gráficas de alto rendimiento. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Aportes de IBM y AMD a la evolución de la computación y la IA

IBM y AMD han protagonizado avances notables en el ámbito tecnológico a lo largo de varias décadas, consolidándose como referentes en la evolución de la computación y la inteligencia artificial. La contribución de IBM se destaca en el desarrollo de tecnologías revolucionarias, como los computadores cuánticos y soluciones de software abiertas, que han ampliado los horizontes de la investigación científica y la industria.

La compañía ha liderado iniciativas de computación en la nube, analítica de datos y plataformas de inteligencia artificial como Watson, integrándose en sectores tan diversos como la salud, las finanzas y la logística.

Por su parte, AMD se ha consolidado como uno de los principales fabricantes de procesadores y tarjetas gráficas de alto rendimiento, brindando la potencia necesaria para aplicaciones avanzadas, juegos y centros de datos. Los procesadores EPYC y las GPU Radeon han elevado el estándar en eficiencia y rendimiento, permitiendo ejecutar tareas complejas y dar soporte a tecnologías emergentes, incluidas las soluciones de inteligencia artificial.

Es preciso señalar que IBM participa activamente en el desarrollo y suministro de productos tecnológicos como computadoras centrales, servicios en la nube, herramientas de analítica de datos y soluciones de ciberseguridad.