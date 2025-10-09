Google pone fin a la era del “trabaja desde cualquier lugar”: debate por el fin del teletrabajo

Google ajusta su política de teletrabajo. (Reino Unido). EFE/Facundo Arrizabalaga/Archivo

Google ha decidido aplicar nuevas restricciones a su política de “Trabajar desde cualquier lugar” (WFA, por sus siglas en inglés), una medida que había sido introducida durante la pandemia de Covid-19 para ofrecer mayor flexibilidad a sus empleados. El cambio marca un nuevo paso en la tendencia de las grandes tecnológicas de reducir el trabajo remoto y volver gradualmente a los esquemas presenciales o híbridos.

Según documentos internos consultados por CNBC, la empresa ahora contabilizará una semana completa de trabajo remoto aunque el empleado solo se conecte un día fuera de la oficina. La decisión ha generado confusión dentro de la compañía y reabre el debate sobre los límites del teletrabajo en el sector tecnológico.

La actualización, que entró en vigencia durante el verano de 2025, no modifica el esquema híbrido actual de Google —dos días de trabajo remoto por semana—, pero sí restringe el uso del WFA, que hasta ahora permitía laborar fuera de la sede principal hasta cuatro semanas al año.

Google actualiza su sistema de teletrabajo. Andrej Sokolow/dpa

Un cambio de criterio en el trabajo flexible

La nueva política establece que, sin importar si un empleado trabaja uno o cinco días fuera de la oficina en una semana laboral estándar, se descontará una semana completa de su saldo de WFA. Esto significa que quienes planeaban distribuir sus días de trabajo remoto de forma esporádica verán reducido su margen de flexibilidad.

Además, la compañía especifica que las semanas de WFA no pueden usarse para trabajar desde casa o en sus alrededores, sino que están pensadas para empleados que viajen o trabajen temporalmente desde otra ubicación. La modificación busca, según el documento, ordenar y controlar mejor la logística interna y las implicaciones legales de las jornadas fuera de sede.

Google no ha ofrecido comentarios públicos sobre esta actualización, pero ejecutivos de la compañía reconocieron que la medida responde a la necesidad de mantener coherencia operativa y garantizar que las normas sean iguales para todos los equipos.

Nueva política de teletrabajo en Google causa confusión entre sus empleados. REUTERS/Carlos Barria/Foto de archivo

La tendencia del regreso a la oficina

El cambio de Google ocurre mientras otras grandes tecnológicas endurecen sus políticas de teletrabajo. En septiembre, Amazon anunció que a partir del próximo año sus empleados deberán asistir a la oficina tres días por semana, eliminando la posibilidad de trabajar desde casa la mitad del tiempo. Poco después, la empresa avanzó hacia un esquema de presencialidad completa para gran parte de su personal corporativo.

Google, por su parte, comenzó a ofrecer retiros voluntarios a ciertos empleados de tiempo completo en Estados Unidos e informó que los trabajadores que se nieguen a regresar a las oficinas podrían ser considerados para despidos. El objetivo, según fuentes internas, es reforzar el modelo híbrido y optimizar el uso de los espacios físicos.

La compañía también aclaró que los empleados no podrán trabajar desde oficinas de Google en otros países o estados durante sus semanas de WFA, debido a implicaciones legales, fiscales y laborales. Si el trabajador se encuentra en una zona horaria diferente, deberá adaptarse al horario laboral correspondiente.

Google logo. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)

Confusión y críticas internas

El ajuste en la política ha generado malestar dentro de Google, según el informe de CNBC. En una reunión reciente, varios empleados calificaron la nueva regla como “confusa” y cuestionaron por qué un solo día de trabajo remoto debe contarse como una semana completa.

Durante esa sesión, John Casey, vicepresidente de rendimiento y recompensas, explicó que la política WFA “fue diseñada originalmente para situaciones excepcionales durante la pandemia” y que nunca se pensó como un sustituto del trabajo híbrido regular.

Casey añadió que el objetivo del programa siempre fue ofrecer flexibilidad temporal a los empleados que necesitaban desplazarse, y no una extensión del teletrabajo tradicional.