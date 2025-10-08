Dile adiós al aire acondicionado gracias a esta nueva tecnología: consume hasta cinco veces menos energía

El uso del aire acondicionado durante el verano puede aumentar el precio de la electricidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con las altas temperaturas del verano, el aire acondicionado se convierte en uno de los electrodomésticos más utilizados, pero esto suele traer consigo un aumento significativo en el valor de la electricidad.

Una nueva tecnología busca transformar esta situación: un sistema de enfriamiento que consume hasta cinco veces menos energía que los aires acondicionados tradicionales y resulta mucho más ecológico.

Este dispositivo, llamado Caeli One, utiliza un método natural basado en la evaporación del agua.

Este dispositivo se caracteriza por tener una apariencia muy diferente al de un aire acondicionado tradicional. (Caeli Energy)

El sistema es adiabático, lo que significa que el agua absorbe el calor del aire al evaporarse, permitiendo bajar la temperatura sin emplear gases refrigerantes dañinos para el medioambiente.

Según la empresa francesa detrás de este dispositivo, por cada vatio de electricidad consumido, el dispositivo genera 16 vatios de potencia de refrigeración, lo que lo hace cinco veces más eficiente que los equipos convencionales.

Además, reduce el consumo eléctrico hasta en un 80%, ofreciendo una alternativa sostenible para combatir el calor.



Cómo funciona este dispositivo

Este dispositivo, diseñado para reemplazar el aire acondicionado tradicional, utiliza solo un metro cúbico de agua durante toda una temporada de cuatro meses de uso continuo. El agua se evapora y se libera al exterior, contribuyendo al proceso de enfriamiento.

Una persona en Francia consume en promedio 54 metros cúbicos de agua al año, cantidad que, además, debe ser tratada tras su uso, según la compañía detrás del dispositivo.

En comparación, el consumo del dispositivo durante todo el verano equivale aproximadamente al agua utilizada en quince duchas.



Para la instalación, se recomienda acudir a un fontanero. Indican que el proceso es sencillo y rápido: solo necesita una conexión eléctrica de 230 V, una toma de agua (con un tubo de 6-8 mm) y colocar dos cartuchos de 160 mm en una pared exterior.

Cómo ahorra energía este dispositivo

Este dispositivo ahorra energía gracias a su innovador sistema de enfriamiento por evaporación. A diferencia de los aires acondicionados tradicionales, no utiliza compresores ni gases refrigerantes, lo que reduce el consumo eléctrico.

Su funcionamiento se basa en enfriar el aire al hacerlo pasar por agua, aprovechando un proceso natural y eficiente. Por cada vatio de electricidad que consume, genera una gran capacidad de refrigeración, lo que le permite ser hasta cinco veces más eficiente.

Por cada vatio que consume, ofrece una alta capacidad de refrigeración, siendo hasta cinco veces más eficiente. (Caeli Energie)

Además, puede reducir el gasto energético en un 80%, ofreciendo así una alternativa para combatir el calor.

Cuáles pueden ser las desventajas de este dispositivo

Aunque este dispositivo presenta grandes ventajas en eficiencia energética y respeto al medio ambiente, también tiene ciertas desventajas.

Su capacidad de enfriamiento depende de la humedad ambiental: en zonas muy húmedas, su rendimiento puede disminuir y resultar menos efectivo que un aire acondicionado convencional.

Además, requiere una conexión constante a una toma de agua y un mantenimiento regular para evitar la acumulación de minerales o bacterias en el sistema.



No permite controlar la temperatura con la misma precisión que otros equipos, y puede no ser suficiente para espacios muy grandes o para quienes buscan un aire completamente seco en interiores.

Cómo ahorrar energía con un aire acondicionado

Si decides seguir utilizando tu aire acondicionado, existen varias formas de reducir el consumo de energía sin sacrificar el confort. Algunas recomendaciones que puedes poner en práctica son:

Mantén una temperatura adecuada: lo ideal es programarlo entre 23 °C y 25 °C, evitando temperaturas demasiado bajas que incrementan el gasto eléctrico.

Aprovecha el temporizador: configura horarios de encendido y apagado para que funcione solo cuando realmente lo necesites.

Realiza mantenimiento periódico: limpia o cambia los filtros con frecuencia y revisa el estado del equipo para asegurar un rendimiento óptimo.

Sella puertas y ventanas: evita que el aire frío se escape y que el calor del exterior ingrese.