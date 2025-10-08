Tecno

Creador de ChatGPT, Sam Altman: nunca fue tan fácil lanzar una empresa de tecnología, incluso sin graduarse

De acuerdo con Altman, la combinación de energía juvenil y acceso a la IA facilita que los jóvenes emprendedores lancen compañías e influyan de forma decisiva en el nuevo mercado laboral

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
Sam Altman subraya que nunca
Sam Altman subraya que nunca antes fue tan sencillo para los jóvenes crear startups tecnológicas, gracias al avance de la inteligencia artificial y el acceso a herramientas que multiplican la capacidad de innovación - REUTERS/Shelby Tauber/Pool/File Photo

La afirmación de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, está cobrando relevancia en el panorama tecnológico actual: nunca antes fue tan sencillo para los jóvenes lanzar una empresa en el sector, incluso sin haber completado una carrera universitaria.

En un contexto marcado por el desempleo juvenil y el avance acelerado de la inteligencia artificial, Altman ha destacado que la generación Z dispone de oportunidades inéditas para emprender y sobresalir en el mercado global.

Qué dijo Sam Altman sobre los jóvenes y la IA

Durante una intervención en el evento DevDay, Altman expresó su admiración por los jóvenes de veinte años que deciden abandonar la universidad para dedicarse a la creación de empresas tecnológicas.

Altman advirtió que el conocimiento
Altman advirtió que el conocimiento en IA será el principal factor de éxito en el trabajo, superando competencias técnicas tradicionales y definiendo el rumbo de quienes destaquen en la próxima ola innovadora - REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Envidio a la actual generación de jóvenes de 20 años que dejan la universidad (...) La cantidad de cosas que pueden construir ahora, las oportunidades que tienen, es increíblemente amplia”, indicó el CEO de OpenAI.

Su propia trayectoria es un ejemplo de este fenómeno: en 2005 con solo 19 años dejó sus estudios de informática en Stanford para cofundar Loopt, una aplicación de localización social. Tras vender la compañía y pasar por la aceleradora Y Combinator, Altman participó en la fundación de OpenAI, consolidándose como una figura clave en la revolución de la inteligencia artificial.

Altman ha reconocido que, a diferencia de su época, los jóvenes actuales cuentan con una energía y una capacidad de innovación que, combinadas con el acceso a herramientas avanzadas, les permite materializar proyectos de gran impacto.

El papel que está desempeñando la IA en la industria según Sam Altman

La inteligencia artificial, según Altman, se ha convertido en el motor principal de esta transformación. El directivo ha sostenido que la IA ya puede desempeñar tareas similares a las de un becario y anticipa que su evolución la llevará a igualar la productividad de un ingeniero de software experimentado.

Dominar la inteligencia artificial se
Dominar la inteligencia artificial se convierte en la clave profesional para las nuevas generaciones - (Imagen ilustrativa de Infobae)

Hoy la IA es como un becario que puede trabajar un par de horas, pero en algún momento será como un ingeniero de software experimentado que puede trabajar un par de días”. Esta comparación ilustra el potencial de la tecnología para multiplicar la capacidad de trabajo y acelerar el desarrollo de nuevas ideas.

El uso de la inteligencia artificial también revela marcadas diferencias generacionales. Altman ha señalado que, mientras los usuarios de mayor edad tienden a emplear la IA como un simple sustituto de los motores de búsqueda tradicionales, los jóvenes la integran en su vida diaria como un asistente personal o incluso como un sistema operativo.

Esta tendencia se refleja en los datos: una encuesta de Resume indicó que los trabajadores de la generación Z tienen el doble de probabilidades de utilizar ChatGPT de manera regular en comparación con otros grupos de edad. Este uso intensivo de herramientas de IA podría convertir a los jóvenes en expertos altamente demandados por las empresas, que valoran cada vez más la destreza en el manejo de estas tecnologías.

La preferencia de la generación Z por la inteligencia artificial no solo les otorga una ventaja competitiva, también anticipa un cambio en las competencias más valoradas en el mercado laboral.

Los jóvenes convierten a la
Los jóvenes convierten a la inteligencia artificial en su mejor aliada para innovar y emprender - (Imagen Ilustrativa Infobae) Inteligencia Artificial

Altman advirtió que la diferencia entre quienes dominan las herramientas de inteligencia artificial y quienes no lo hacen será determinante para prosperar en el entorno profesional.

En una conversación con el científico de datos Nikhil Kamath, el CEO de OpenAI fue contundente: “Ahora mismo, aprender a usar herramientas de IA es probablemente la habilidad técnica más importante. La diferencia entre quienes son realmente buenos en ello, quienes piensan todo en términos de estas herramientas, y quienes no, es enorme”. Esta visión coincide con la de otros referentes del sector tecnológico, quienes insisten en que la inteligencia artificial marcará el rumbo de las próximas generaciones.

En un entorno de transformación constante, Altman identificó una cualidad esencial para quienes buscan prosperar, la capacidad de adaptarse y aprender de manera continua. Esta habilidad, más allá de cualquier conocimiento técnico específico, permite a las nuevas generaciones responder con agilidad a los desafíos y oportunidades que plantea la revolución tecnológica.

Temas Relacionados

Sam AltmanOpenAIEmpresas tecnologíaJóvenesLo último en tecnología

Últimas Noticias

Paso a paso para filtrar llamadas de spam en Android y evitar estafadores

Habilitar el identificador de llamada y la protección contra el spam en dispositivos Android ayuda a reconocer emisores sospechosos, evitar estafas telefónicas y mantener la privacidad ante el creciente número de llamadas no deseadas

Paso a paso para filtrar

Guía para conectar un celular a un televisor a través de HDMI y cuáles son sus ventajas

El uso de adaptadores garantiza una imagen y sonido en alta definición, superando a las opciones inalámbricas como la red WiFi, gracias a su baja latencia y compatibilidad para Android e iPhone

Guía para conectar un celular

Elon Musk reveló que el primer videojuego creado por la IA de Grok llegaría antes de terminar el 2026

El desarrollo de un producto completamente generado inteligencia artificial reaviva preocupaciones sobre ética, empleo y creatividad, mientras empresas como Nintendo evalúan los riesgos y oportunidades de estas herramientas

Elon Musk reveló que el

Detectan “Toque Fantasma”, el fraude que roba pagos sin contacto en segundos

Delincuentes usan el método para interceptar tokens de tarjetas y realizar compras no autorizadas en terminales de pago

Detectan “Toque Fantasma”, el fraude

La IA de Google llega gratis: estudiantes de Hispanoamérica podrán acceder al mejor plan de Gemini

La nueva estrategia de Google incluye el lanzamiento del plan AI Plus y la suscripción AI Pro sin costo para estudiantes de Argentina, Chile y Perú, fortaleciendo el acceso regional a soluciones de inteligencia artificial de última generación

La IA de Google llega
ÚLTIMAS NOTICIAS
Facundo Manes denunció a Martín

Facundo Manes denunció a Martín Menem por amenazas: “Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda”

Madre e hija fueron halladas calcinadas en Bahía Blanca: investigan un doble femicidio

Diputados, en vivo: las últimas noticias sobre el debate por la reforma de los DNU

José Luis Espert pidió licencia como diputado nacional hasta el final de su mandato

EANA implementará un nuevo sistema de gestión del tránsito aéreo que que busca reducir demoras en vuelos

INFOBAE AMÉRICA
Denuncian que los periodistas nicaragüenses

Denuncian que los periodistas nicaragüenses exiliados viven en desprotección e incertidumbre

Alemania alista una norma para permitir que la Policía derribe drones sospechosos

Zelensky celebró que los ataques en territorio ruso son cada vez más efectivos y anuncia nuevas operaciones

La generación de electricidad en Cuba no cubre ni la mitad de la demanda: habrá apagones simultáneos en el 54 % del país

El Congreso de Brasil aprobó transferir la capital del país a Belém durante la COP30

TELESHOW
La felicidad de Matías Martín

La felicidad de Matías Martín paseando por Roma con sus tres hijos: “Lo que más amo”

La íntima revelación de Hernán Drago entre el dolor, el legado y el recuerdo: “Hace un mes falleció mi papá”

Mónica Farro dio detalles de su salud después de ir a una guardia de urgencia

Ariel Ansaldo abandonó Cuestión de Peso: “Estoy harto de pasarla mal”

Wanda Nara preparó la cena para sus hijos y sorprendió con su propio puntaje a días de comenzar Masterchef Celebrity