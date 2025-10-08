Tecno

Cómo identificar si una llamada de un desconocido es segura o una estafa

Los sistemas inteligentes brindan información contextual inmediata, resumen reportes de usuarios en tiempo real y advierten sobre contactos sospechosos

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Existen apps que se encargan
Existen apps que se encargan de mostrar datos del emisor de una comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estafas telefónicas viven un auge a escala global. El avance de las telecomunicaciones y la facilidad para conseguir números personales facilitaron el incremento de llamadas sospechosas, mientras los estafadores perfeccionan sus técnicas.

Frente a este fenómeno, millones de personas dudan ante llamadas de números desconocidos, temiendo convertirse en víctimas de engaños que, de acuerdo con datos recientes, causaron pérdidas globales por más de un billón de dólares en 2024, según la Global Anti-Scam Alliance y Feedzai.

Esta situación genera un efecto colateral: aunque muchas llamadas legítimas vienen de números desconocidos, la desconfianza lleva a ignorar avisos bancarios, comunicados oficiales o hasta propuestas comerciales de interés.

Los múltiples casos de fraude
Los múltiples casos de fraude inciden en que muchas personas no respondan solicitudes legítimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo este contexto, soluciones tecnológicas avanzan para ofrecer herramientas que ayuden a distinguir entre una oportunidad real y un intento de fraude, con la inteligencia artificial (IA) como aliada principal para la identificación segura de llamadas.

De qué forma la inteligencia artificial transforma la identificación de llamadas

El desarrollo de motores de inteligencia artificial en aplicaciones como Truecaller modificó el esquema tradicional para identificar llamadas. Hasta hace poco, la mayoría de los servicios de identificación se limitaba a mostrar el nombre del remitente, siempre que esta información figurara en una base de datos.

Ahora, plataformas como la mencionada que incorporan IA, analizan patrones de comunicación rápidamente, lo que permite acceder a información contextual relevante a partir de millones de señales e interacciones.

Esta app cuenta con opciones
Esta app cuenta con opciones que permiten saber más detalles de un emisor, no solo su contacto. (Foto: Truecaller)

Esta tecnología ofrece datos instantáneos que van más allá de un nombre o una simple etiqueta de spam. La app procesa comentarios y reportes enviados por los propios usuarios, utiliza modelos de clasificación avanzados y ajusta continuamente sus algoritmos para responder a nuevas amenazas en tiempo real.

Esto permite que cada usuario reciba un contexto actualizado antes de decidir si responde o no a una llamada de número desconocido.

Qué datos aporta la IA para diferenciar una llamada segura de una posible estafa

La inteligencia artificial interpreta señales como la frecuencia de llamadas desde un número, su comportamiento reciente y los comentarios de la comunidad, entre otros factores. Estas plataformas generan resúmenes automáticos de cientos de reportes, que se muestran en pantalla mientras el teléfono suena.

Así, pueden informar si un número está asociado a fraudes conocidos, pertenece a una empresa de entregas o si se trata de una llamada posiblemente importantes.

El análisis considera millones de
El análisis considera millones de datos que ofrecen los usuarios en todo el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra ventaja de estos sistemas es la capacidad de detectar comportamientos sospechosos antes de que un número haya sido reportado masivamente. Los modelos con IA identifican patrones anómalos y presentan alertas preventivas al usuario.

En qué se diferencia la protección basada en IA de otros servicios de identificación

Según Truecaller, las soluciones avanzadas contrastan con los métodos básicos ofrecidos por operadores telefónicos, limitados casi siempre a mostrar un nombre disponible o a colocar una etiqueta de “spam” sin brindar contexto.

El enfoque basado en inteligencia artificial integra múltiples fuentes de información, filtra datos en tiempo real y cataloga cada llamada, lo que constituye una capa adicional de seguridad.

Cómo la IA ayuda a saber si responder a una llamada de un desconocido

El uso de esta tecnología
El uso de esta tecnología resta incertidumbre al atender. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo de la inteligencia artificial optimiza decisiones en segundos, gracias a la entrega inmediata de información sintetizada. Mientras otras soluciones exigen búsquedas posteriores o dependen del juicio personal, los sistemas con IA presentan de manera instantánea datos clave sobre el número entrante.

“Nuestra IA utiliza datos en tiempo real y señales contextuales para darte claridad en el momento en que suena tu teléfono, convirtiendo la incertidumbre en decisiones informadas. Saber ‘quién’ llama es solo una parte de la historia”, dijo Rishit Jhunjhunwala, CEO Global de Truecaller.

Entre los beneficios adicionales se encuentra la categorización automática del tipo de negocio, el reconocimiento de patrones de estafas emergentes y la destacada participación de comunidades de usuarios que reportan irregularidades.

El perfeccionamiento diario de estos sistemas apunta a reforzar la confianza y fortalecer la seguridad tanto de particulares como de organizaciones en un entorno donde las amenazas evolucionan constantemente.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialLlamadaEstafaContactosNúmerosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo hacer una llamada en WhatsApp desde una computadora

Utilizar la versión de escritorio de la aplicación de Meta facilita la comunicación con amigos y familiares en diferentes partes del mundo, sin depender del teléfono y sin pagar dinero

Cómo hacer una llamada en

Pluto TV es una alternativa gratuita y legal a Magis TV: verdad o mentira

Esta plataforma permite a los usuarios ver películas, series y programas en vivo sin necesidad de crear una cuenta o iniciar sesión

Pluto TV es una alternativa

Detectan un virus en WhatsApp: ya está presente en toda Latinoamérica y Colombia está en riesgo

Archivos ZIP enviados como adjuntos en mensajes engañosos pueden robar credenciales bancarias y datos sensibles, utilizando técnicas sofisticadas de superposición y manipulación de interfaces de entidades financieras

Detectan un virus en WhatsApp:

Chery apuesta por el Perú: la Tiggo 8 CSH será la gran protagonista de la movilidad híbrida en nuestro país

En el Perú, la gran protagonista será la Tiggo 8 CSH, un modelo que demostró su potencia y eficiencia al superar los 4.800 metros de altitud en los Andes sin perder rendimiento. Esta validación en nuestras propias carreteras confirma que la tecnología híbrida CSH es la mejor respuesta a la realidad del conductor peruano

Chery apuesta por el Perú:

Es oficial: a partir del 14 de octubre de 2025 Microsoft dejará de ofrecer soporte para Windows 10

Según Intel, los riesgos de seguridad se elevan y exige a las empresas y usuarios apostar por Windows 11 y dispositivos optimizados con inteligencia artificial

Es oficial: a partir del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diputados aprobó la ley que

Diputados aprobó la ley que restringe el uso de los DNU, pero hubo cambios y ahora deberá volver al Senado

18 allanamientos en la villa 1-11-14: buscan los celulares de las víctimas del triple femicidio de Florencio Varela

Un feroz incendio arrasó con viviendas y un taller en Rosario: dos casas colapsaron

Chubut: se registraron ráfagas de viento que superaron los 200 km/h y hubo destrozos en algunas localidades

Cómo la secuenciación del genoma permite personalizar el tratamiento del cáncer de mama

INFOBAE AMÉRICA
Canadá refuerza su defensa en

Canadá refuerza su defensa en el Ártico con un radar avanzado para detectar amenazas de misiles

Tras la caída de Lecornu, Macron nombrará a un nuevo primer ministro en las próximas 48 horas

Cómo un peculiar rastro de más de 126.000 años permite reconstruir el clima y la vida de la prehistoria

¿Venezuela está a punto de implosionar?

Ucrania instó a los aliados europeos a aumentar la compra de armas estadounidenses para Kiev

TELESHOW
El radical cambio de look

El radical cambio de look de Damián Betular: “Es muy raro verme así después de tantos años”

Las fotos de la preescucha íntima de “In the city”, el tema que reúne a Charly García con Sting

Marixa Balli habló de los rumores que la involucran en las grabaciones de Masterchef Celebrity

Antonela Roccuzzo habló con Ángel de Brito sobre los rumores de embarazo

Juana Repetto se sinceró acerca de su embarazo: “Aprendiendo a aceptar y pedir ayuda”