Tecno

Estafa de la llamada perdida: lista de prefijos que alertan sobre esta modalidad de fraude

Trampas telefónicas generan pérdidas económicas y exponen información sensible, a través de prefijos de países como Albania o Nigeria para evitar sospechas y aumentar el éxito de sus engaños

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Una simple acción que parece
Una simple acción que parece inofensiva puede traer varios riesgos en la vida personal y financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La masificación de las llamadas internacionales breves que buscan engañar a los usuarios y obtener beneficios ilícitos ha generado preocupación entre las autoridades de diferentes países, que advierten sobre el riesgo de devolver comunicaciones provenientes de ciertos prefijos telefónicos.

Entidades como la Guardia Civil de España han detectado que los estafadores utilizan códigos internacionales como 353 (Albania), 225 (Costa de Marfil), 233 (Ghana) y 234 (Nigeria) para llevar a cabo la llamada “estafa de la llamada perdida”, una modalidad que puede derivar en pérdidas económicas y en la exposición de datos personales.

Este fraude se basa en la realización de llamadas cortas desde números con los prefijos citados. El objetivo es que la persona que recibe la llamada, al ver un número desconocido, decida devolverla.

Los criminales buscan generar curiosidad
Los criminales buscan generar curiosidad en la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al hacerlo, se activa un sistema de tarificación especial que incrementa de gran forma el costo de la comunicación, lo que genera ingresos directos para los estafadores. La elección de estos prefijos responde a la intención de evitar sospechas y aumentar la probabilidad de éxito.

Por qué esta modalidad de fraude está en aumento y cuáles son sus consecuencias

La falta de información sobre los elevados cargos asociados a las llamadas internacionales facilita que muchas personas caigan en la trampa sin advertir el peligro. Según las autoridades, los cargos pueden alcanzar varios dólares por minuto, dependiendo del país de origen del número y de la duración de la llamada.

Este tipo de fraude no solo afecta el bolsillo de las víctimas, sino que puede abrir la puerta a delitos más complejos, como el robo de identidad o el phishing, donde los delincuentes buscan obtener información personal sensible para cometer fraudes adicionales.

La exposición de datos privados
La exposición de datos privados trae varios peligros a la identidad digital y el funcionamiento del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entonces, ante la diversificación de métodos empleados por los ciberdelincuentes, mantener la precaución en el uso del teléfono y de las aplicaciones resulta esencial para evitar pérdidas económicas o la exposición de información sensible.

Cómo evitar ser víctima de la estafa de la llamada perdida

Para minimizar el riesgo de ser víctima de esta modalidad de fraude, las autoridades sugieren no devolver llamadas de números desconocidos con prefijos internacionales. Antes de responder, es necesario buscar el número en internet para verificar si ha sido reportado como fraudulento.

Además, muchas compañías telefónicas ofrecen servicios para identificar o bloquear números sospechosos, lo que representa una herramienta útil para protegerse ante este tipo de amenazas.

Se debe notificar cualquier movimiento
Se debe notificar cualquier movimiento en las cuentas personales y bancarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una persona ha respondido a una de estas llamadas y ha incurrido en cargos inesperados, es fundamental contactar de inmediato al proveedor de servicios telefónicos para reportar el incidente y explorar alternativas que permitan mitigar el impacto económico.

Cómo los ciberdelincuentes cometen múltiples delitos a través de WhatsApp

El incremento de las llamadas perdidas coincide con el aumento de fraudes a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Los atacantes aprovechan estos canales para intensificar sus intentos de estafa y aumentar sus posibilidades de éxito.

Entre las tácticas más habituales se encuentran mensajes con errores ortográficos, solicitudes para pulsar enlaces o instrucciones para descargar aplicaciones externas, todas orientadas a obtener datos personales o inducir pagos bajo pretextos falsos.

La plataforma de Meta cuenta
La plataforma de Meta cuenta con barreras de seguridad. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Es común que los estafadores se hagan pasar por conocidos de la víctima, inicien conversaciones para ganarse su confianza o envíen mensajes que mencionan sorteos, ofertas laborales o inversiones. Asimismo, pueden solicitar información sensible como números de cuentas bancarias, contraseñas o datos personales.

Qué hacer si se recibe un mensaje sospechoso en WhatsApp

La pauta de prevención principal es no responder, no hacer clic en enlaces y no proporcionar datos personales o bancarios. El soporte de WhatsApp recuerda que su servicio es gratuito y nunca solicita pagos.

Si un mensaje exige dinero o afirma lo contrario, debe considerarse una señal clara de fraude. El bloqueo y reporte de estos mensajes contribuye a frenar la propagación de estas estafas.

Temas Relacionados

EstafaLlamadaLlamada perdidaPrefijosFraudeLo último en tecnología

Últimas Noticias

Dos colegios colombianos llegaron a la final internacional del torneo Intercolegiales de Minecraft

La competencia reunió a 289 equipos de 10 ciudades, promoviendo habilidades como el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y la programación a través de videojuegos en estudiantes de entre 12 y 15 años

Dos colegios colombianos llegaron a

Cómo activar el filtro de llamadas spam y evitar estafas en tu iPhone

Apple incorporó herramientas de seguridad que silencian o bloquean números sospechosos de spam o estafa

Cómo activar el filtro de

Nintendo arremete contra la IA: recrear videos donde salgan Súper Mario o Pikachu tendría sanciones

El auge de plataformas como Sora 2 impulsa la generación de obras no autorizadas, un hecho que lleva a la empresa de videojuegos a establecer límites claros entre innovación tecnológica y derechos de autor

Nintendo arremete contra la IA:

Centros de datos con IA generan aumentos récord en las facturas de electricidad en Estados Unidos

Aumentos de hasta 267% en el precio mayorista de la electricidad y desigualdades en la carga de tarifas generan presión política y social en varios estados

Centros de datos con IA

Cinco trucos para mejorar el rendimiento de tu celular y jugar sin interrupciones

Pequeños ajustes en la configuración pueden transformar tu experiencia de juego móvil y ayudarte a aprovechar al máximo el rendimiento de tu celular

Cinco trucos para mejorar el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así trabajan los paleontólogos del

Así trabajan los paleontólogos del Conicet que buscan fósiles de los dinosaurios en la Patagonia

“Ropa sucia” y “amenazas”: la esposa de Víctor Sotacuro relató cómo fue la noche del triple crimen narco

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 7 de octubre

Martín Lousteau, en La Entrevista Informal: “Tenemos un severo problema en la educación preuniversitaria y en muchas cosas estamos empeorando”

Prostituían a sus hijas por comida y droga: qué dice la denuncia que reveló el caso

INFOBAE AMÉRICA
“Siento que me bebí la

“Siento que me bebí la cachaza del mundo entero”: el desesperado pedido de auxilio de una víctima de las intoxicaciones con alcohol en Brasil

Así atraparon a una pandilla que robaba celulares y los enviaba a China

Las exportaciones brasileñas a Estados Unidos se desplomaron un 18,5% tras dos meses de aranceles

Impulsan en Uruguay una ley de “combate al fentanilo” que endurece las penas por el tráfico de la droga zombie

Una banda de falsos mecánicos ofrece asistencia por desperfectos y cobran sumas exorbitantes en Uruguay

TELESHOW
Tensa devolución de Soledad Pastorutti

Tensa devolución de Soledad Pastorutti a una participante de La Voz Argentina: “Te noté un poco nerviosa”

Mercedes Morán recordó cómo surgió la icónica frase que se transformó en mantra: “Sótano nunca, siempre terraza”

Lali Espósito deslumbró en La Voz Argentina con un look inspirado en Jenna Ortega y causó furor en redes

El embarazo de Úrsula Corberó se robó todas las miradas en la Semana de la Moda de París

Nacho Castañares contó cómo fue su reencuentro con Thiago Medina en el hospital: “Son todas buenas noticias”