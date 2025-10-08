Tecno

Accede a Starlink, el internet satelital de Elon Musk, con un distribuidor autorizado

El sistema satelital de SpaceX permite una conexión confiable y veloz donde la fibra óptica no llega, siempre que la adquisición se realice desde la web oficial o distribuidores autorizados reconocidos en cada país

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Para encontrar los distribuidores oficiales
Para encontrar los distribuidores oficiales por país, del internet satelital de Elon Musk, debe dirigirse a la página de Starlink - (SpaceX)

El acceso a internet en zonas rurales y remotas ha experimentado una transformación en los últimos años, en parte gracias a la llegada de Starlink, el sistema de internet satelital impulsado por SpaceX, la empresa de Elon Musk.

Qué es Starlink, el internet satelital de Elon Musk

El servicio destaca por su capacidad de ofrecer tráfico de banda ancha, alta velocidad y latencia reducida, incluso en regiones donde la infraestructura de cable o fibra óptica no está disponible. La elección de canales oficiales para adquirir el servicio es fundamental para asegurar la instalación, soporte y funcionamiento correcto del sistema.

La propuesta tecnológica de Starlink se basa en una constelación de miles de satélites ubicados en órbita terrestre baja (LEO), a unos 550 kilómetros de altitud. Esta característica la diferencia de otros sistemas satelitales que operan desde más de 35.000 kilómetros, y permite que el servicio registre menor latencia, facilitando actividades como videollamadas, juegos en línea y streaming en tiempo real.

Starlink transforma la conectividad rural
Starlink transforma la conectividad rural con baja latencia y acceso seguro a través de canales oficiales

El funcionamiento depende de tres componentes principales: la red de satélites, las estaciones terrestres que vinculan esa red con la infraestructura global de internet, y el kit para el usuario.

Este kit incluye una antena parabólica, conocida como “Dishy”, que se ajusta de forma automática para conectarse al satélite más cercano y establecer una señal estable, además de un router WiFi. La instalación solo requiere una vista despejada del cielo y resulta sencilla para la mayoría de usuarios.

Cómo adquirir de manera legal y segura los servicios de Starlink

Para adquirir Starlink de forma segura, existen dos canales oficiales:

  • La página web oficial de Starlink, www.starlink.com, que gestiona ventas en línea para clientes residenciales o de servicios itinerantes.
  • Una red de distribuidores autorizados en cada región, tanto para compras presenciales como a través de plataformas de e-commerce reconocidas. Los distribuidores compran el hardware directamente a Starlink y lo comercializan al usuario final.

Cada país donde Starlink tiene cobertura dispone de una lista específica de comercios aprobados. Algunos ejemplos en América Latina son:

  • Argentina: Mercado Libre (solo en la tienda oficial), Naldo, Frávega, Cetrogar, La Anónima, Musimundo y On City.
  • Brasil: Fast Shop, Kabum, Magazine Luiza, Martinello, Casas Bahia, Gazin, Fujioka y Havan.
  • Chile: Sodimac, Falabella, Paris, PC Factory, Mercado Libre (tienda oficial) y Ripley.
  • Colombia: Alkosto, Éxito, Falabella, HomeCenter Sodimac, iShop, Ktronix, Mercado Libre, Panamericana.
El sistema satelital de SpaceX
El sistema satelital de SpaceX permite una conexión confiable y veloz donde la fibra óptica no llega, siempre que la adquisición se realice desde la web oficial o distribuidores autorizados reconocidos en cada país - (Imagen ilustrativa)

Al completar la compra a través de un distribuidor autorizado, el siguiente paso es activar el servicio en www.starlink.com/activate. Esta activación es obligatoria y garantiza que la cuenta y el soporte técnico sean gestionados directamente por Starlink. A partir de la activación, cada usuario recibe atención y gestión directa para futuras consultas o solicitudes.

Para quienes requieran reemplazar o expandir el servicio en Estados Unidos y Canadá, la adquisición siempre debe hacerse en la tienda oficial o los distribuidores avalados como Walmart, Home Depot, Best Buy y otros reconocidos por Starlink. Estas políticas aplican de igual forma en todos los continentes, incluidos países de Europa, África y Asia-Pacífico, donde grandes cadenas y comercios especializados actúan como distribuidores oficiales.

Es relevante señalar que el listado de distribuidores se actualiza periódicamente para reflejar la cobertura y las certificaciones requeridas en cada mercado.

Advertencia: consecuencias de adquirir Starlink fuera de la red autorizada

La compañía recomienda consultar los
La compañía recomienda consultar los listados actualizados de comercios para evitar fraudes y lograr conexiones fiables, seguras y con el soporte técnico incluido en la compra oficial - (Foto: Starlink)

Desde Starlink se ha confirmado que no puede activar ni ofrecer asistencia sobre equipos adquiridos a través de distribuidores no autorizados. Las compras fuera del listado oficial constituyen una infracción a los términos y condiciones del servicio y pueden resultar en la suspensión inmediata del acceso, sin derecho a soporte, servicio técnico ni garantías.

Solo la adquisición en canales directos (ya sea por la web oficial o el distribuidor autorizado de cada país) garantiza la operación de equipos y la resolución de cualquier inconveniente futuro. La recopilación de datos personales y el soporte técnico se gestionan conforme a las normativas internacionales de privacidad y seguridad, con el respaldo directo del fabricante.

Elegir los canales oficiales de compra resulta fundamental para aprovechar la cobertura y las ventajas tecnológicas del sistema, además de evitar inconvenientes relacionados con activaciones, soporte y posibles restricciones impuestas por la compañía.

