Tecno

Mercado de criptomonedas: cuál es el precio de ethereum

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Por Armando Montes

Guardar
Ether es el token de
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)

Ether, comúnmente llamada como ethereum, es la criptomoneda #2 en cuanto a términos de capitalización de mercado, por lo que se trata de una de las divisas digitales que más despierta el interés entre los mineros (creadores de las criptodivisas).

Ethereum es una plataforma de blockchain de código abierto que se ejecuta con el uso de su moneda nativa, llamada ether o ETH, por lo que a pesar de que la gente usa estos nombres como sinónimos son cosas diferentes.

Ether es un token que se utiliza sólo en la blockchain ethereum para pagar transacciones. Este token es responsable de impulsar casi todo lo que ocurre en la red, misma que puede ser usada por cualquier persona para crear y ejecutar contratos inteligentes, que son programas de software que se ejecutan de manera autónoma y sin la intervención del usuario.

De acuerdo con el portal de Binance, la moneda digital ethereum actualmente cuenta con 564.96B de unidades creadas.

Costo de la criptomoneda ethereum

La cotización de ethereum para este día a las 09:30 horas (UTC) es de 4680.59 dólares, lo que significa que la criptomoneda sufrió un cambio de 2.45% en el último día.

Por otro lado, registró un cambio de 0.52% con respecto a su valor hace una hora. En cuanto a su popularidad, se ubica en la posición #2.

Ethereum y su última actualización

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether.
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

CriptomonedasEthereumNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda bitcoin este 7 de octubre

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y arrancó sus operaciones oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

Cuál es el valor en

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda tether en el último día

Esta moneda digital se ha visto envuelta en diversas polémicas, principalmente por asegurar que cada token está respaldado por un dólar

Cómo ha cambiado el valor

Estos son los tres colores de ropa que eligen las personas inteligentes, según la IA y la psicología

La tonalidad utilizada debe analizarse junto al estilo y la forma de llevar la prenda

Estos son los tres colores

OnePlus anuncia que OxygenOS 16 basada en Android 16 llegará en octubre de 2025

El fabricante introduce novedades vinculadas a la IA, especialmente a través de la integración de Gemini y Mind Space en sus dispositivos

OnePlus anuncia que OxygenOS 16

Tiktoker “cansado de esperar” por GTA 6 acosa a desarrolladores saliendo de las oficinas de Rockstar

La reacción de la comunidad de fans de GTA no tardó en manifestarse en contra del creador de contenidos

Tiktoker “cansado de esperar” por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se incendió una casa en

Se incendió una casa en Núñez y un hombre fue trasladado con quemaduras graves en el cuerpo

Una mujer usó ChatGPT para tasar su casa y ganó miles de euros que no esperaba

Para qué sirve hervir romero en casa y cuáles son los beneficios para el hogar

Dictaron prisión preventiva para dos policías que robaron más de 18 millones de pesos de una fábrica

La DAIA recordó otro aniversario de la masacre de Hamas a Israel y pidió reforzar la lucha contra el antisemitismo

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea exigió la

La Unión Europea exigió la liberación inmediata de todos los rehenes en Gaza y aseguró que un alto al fuego está “al alcance”

Científicos resolvieron el misterio del origen del Templo de Karnak, uno de los complejos más imponentes del Antiguo Egipto

EN VIVO: Israel conmemora el segundo aniversario de la masacre del 7 de octubre mientras continúan las negociaciones para poner fin a la guerra en Gaza

El momento del litio en Bolivia: una historia de ciclos y decisiones

El primer ministro canadiense Mark Carney se reúne este martes con Donald Trump para negociar concesiones sobre aranceles

TELESHOW
Quiénes son semifinalistas de los

Quiénes son semifinalistas de los equipos de Lali Espósito y Luck Ra en La Voz Argentina

La foto de Juana Repetto desnuda luciendo su embarazo: “No sé si es divina o me pasé tres puentes”

Duki arremetió contra los críticos del trap y apuntó hacia Susana Roccasalvo y Daniel Rinaldi: “Nos subestiman”

El calvario de Juli Savioli por imágenes pornográficas creadas con inteligencia artificial: “Me ponen que me quieren violar”

Gustavo Cordera suspendió shows en el interior del país luego de protestas de grupos feministas: “Faltan garantías legales”