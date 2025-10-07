Tecno

Cómo descargar Magis TV en la tele: peligros y alternativas seguras

Expertos advierten sobre amenazas como malware y robo de información al usar aplicaciones piratas, mientras crece el interés por opciones legales que garantizan privacidad y variedad de contenido audiovisual

Dylan Escobar Ruiz

Este servicio promete producciones sin costo pero oculta grandes riesgos para la seguridad personal y del dispositivo. (Foto: Magis TV)

Muchos usuarios se pueden preguntar cómo descargar Magis TV, una búsqueda común de aquellos que quieren ver películas recientes sin costo. No obstante, antes de saber el proceso se debe considerar que su uso expone a la persona y a su dispositivo a riesgos importantes como el robo de información o daños en el hardware.

El proceso de descarga en un televisor comienza desde el navegador de preferencia y aparece como APK, un factor importante que indica que no está respaldado de tienda de aplicaciones como Google Play Store o App Store.

Por qué es peligroso instalar Magis TV en Smart TV

El uso de aplicaciones no autorizadas como Magis TV implica peligros que van más allá de la simple infracción de derechos de autor. Un análisis de ESET sobre esta aplicación reveló que, durante la instalación, se solicitan permisos críticos e invasivos, que no corresponden a los requerimientos habituales de una plataforma streaming legítima.

Ciberdelincuentes utilizan este tipo de programas para atacar millones de usuarios.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos permisos, clasificados como potencialmente indeseables (PUA), pueden ser explotados con fines maliciosos. Según el informe de ESET, “puede permitir que aplicaciones maliciosas descubran información privada sobre otras aplicaciones. Un atacante podría obtener información confidencial sobre el uso del dispositivo o datos de otras aplicaciones”.

Además, la autorización android.permission.POST_NOTIFICATIONS habilita la publicación de notificaciones, lo que puede derivar en el envío de spam, intentos de phishing o la difusión de contenido inapropiado.

Qué alternativas seguras y gratuitas elegir en lugar de Magis TV

Frente a estos riesgos, han surgido opciones legales y gratuitas que permiten acceder a un amplio catálogo de películas y series sin comprometer la integridad de televisores, teléfonos u ordenadores.

Entre las alternativas más conocidas se encuentran YouTube, Pluto TV y Vix, todas disponibles en las tiendas oficiales Google Play Store y App Store.

Todas las plataformas sugeridas están respaldadas por tiendas oficiales. (Foto: Europa Press)

Estas aplicaciones ofrecen compatibilidad con televisores inteligentes, celulares y computadoras, y pese a que no incluyen los estrenos recientes, presentan catálogos extensos que abarcan películas, series y documentales en varios idiomas.

Cómo ver películas u otros contenidos gratuitos a través de YouTube

YouTube destaca por su variado repertorio de títulos de dominio público, clásicos del cine, producciones independientes y documentales, todos publicados por canales verificados.

Esta modalidad permite acceder a contenido legítimo respaldado por los titulares de derechos, sin necesidad de descargar archivos que puedan poner en peligro la seguridad del dispositivo. El usuario solo debe ingresar a la aplicación, buscar canales oficiales o listas de reproducción y seleccionar el título deseado.

La plataforma de Google es compatible con la mayoría de dispositivos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Entre las funciones disponibles se encuentran la visualización de fragmentos, la opción de subtítulos y controles parentales. No se requiere ingresar datos personales ni bancarios para acceder a las películas gratuitas, lo que reduce considerablemente el riesgo de estafas.

De qué trata Pluto TV y cómo hace posible ver películas gratis

Pluto TV ofrece una propuesta gratuita basada en canales en vivo y contenido bajo demanda, donde se incluyen películas, series, realities y eventos deportivos. El servicio opera a través de una aplicación oficial compatible con televisores inteligentes, celulares y navegadores web.

La interfaz facilita la selección de canales temáticos o géneros cinematográficos, permitiendo una experiencia personalizada sin costos ocultos ni procesos de registro complejos. A diferencia de las plataformas ilegales, Pluto TV no solicita información bancaria ni acceso a archivos personales.

La mayoría de oferta sin pago opera bajo publicidad poco invasiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su modelo de financiamiento se basa en anuncios no invasivos que se alternan con la programación, lo que posibilita el acceso a contenido legítimo en un entorno digital seguro.

Qué otras opciones existen para ver películas y series gratis

En el caso de Vix, la plataforma se ha consolidado como una de las opciones gratuitas más populares entre el público latinoamericano. Su catálogo incluye películas de Hollywood, producciones en español, series, documentales y programas originales, con una actualización de títulos y estrenos familiares.

El acceso se realiza fácilmente desde smartphones, tablets, navegadores web y televisores inteligentes mediante una aplicación oficial. Al igual que Pluto TV, Vix funciona bajo un modelo respaldado por publicidad, eliminando la necesidad de pagos o registros con datos sensibles.

