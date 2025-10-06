Adiós a instalar Magis TV en el Smart TV: tres aplicaciones seguras y gratuitas para ver películas

Elegir servicios que no cuentan verificaciones puede afectar el funcionamiento del dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae).

El cierre de servicios ilegales como Magis TV y el endurecimiento de las restricciones contra plataformas streaming piratas han impulsado a varios usuarios de todo el mundo a buscar alternativas legales y gratuitas para disfrutar de películas y series, priorizando la protección de sus datos y la seguridad de sus dispositivos.

Frente a los riesgos asociados al uso de servicios no autorizados e ilegales, como la exposición a virus, el robo de información y las estafas digitales, han surgido opciones accesibles que permiten acceder a contenido audiovisual sin comprometer la integridad digital y el funcionamiento de televisores, celulares u ordenadores.

Entre las aplicaciones más conocidas para quienes desean ver películas y series de manera segura y sin costo destacan YouTube, Pluto TV y Vix. Todas estas plataformas están disponibles en las tiendas oficiales Google Play Store y App Store.

Todas las opciones se pueden descargar desde una tienda oficial. (Foto: Europa Press)

Además, ofrecen compatibilidad con televisores inteligentes, teléfonos y computadoras. No incluyen los estrenos más recientes, pero sí presentan catálogos amplios que abarcan películas, series y documentales en varios idiomas.

Cómo ver contenido gratuito y seguro a través de la aplicación de YouTube

YouTube sobresale por su extenso repertorio de títulos de dominio público, clásicos del cine, producciones independientes y documentales, todos ellos publicados por canales verificados.

Esta modalidad permite acceder a contenido legítimo respaldado por los titulares de derechos, sin necesidad de descargar archivos que puedan poner en riesgo la seguridad del dispositivo. El usuario solo debe ingresar a la aplicación, buscar canales oficiales o listas de reproducción y seleccionar el título deseado.

Es una plataforma compatible con múltiples dispositivos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Entre las funciones disponibles se encuentran la visualización de fragmentos, la opción de subtítulos y controles parentales. No se requiere ingresar datos personales ni bancarios para acceder a las películas gratuitas, lo que reduce considerablemente el riesgo de estafas.

Qué es Pluto TV y cómo es posible ver películas sin pagar dinero

Pluto TV ofrece una propuesta gratuita basada en canales en vivo y contenido bajo demanda, donde destacan películas, series, realities y eventos deportivos. El servicio opera a través de una aplicación oficial compatible con televisores inteligentes, celulares y navegadores web.

La interfaz facilita la selección de canales temáticos o géneros cinematográficos, permitiendo una experiencia personalizada sin costos ocultos ni procesos de registro complejos. A diferencia de las plataformas ilegales, Pluto TV no solicita información bancaria ni acceso a archivos personales.

Es un servicio que se financia a través de publicidad poco invasiva. (Foto: Pluto TV)

Su modelo de financiamiento se basa en anuncios no invasivos que se alternan con la programación, lo que posibilita el acceso a contenido legítimo en un espacio digital seguro.

Cuál opción puede ser atractiva para el público latinoamericano

Vix se ha consolidado como una de las opciones gratuitas más conocidas entre el público latinoamericano. Su catálogo incluye películas de Hollywood, producciones en español, series, documentales y programas originales, con una actualización constante de títulos y estrenos familiares.

El acceso se realiza fácilmente desde smartphones, tablets, navegadores web y televisores inteligentes mediante una aplicación oficial. Al igual que Pluto TV, Vix funciona bajo un modelo respaldado por publicidad, eliminando la necesidad de pagos o registros con datos sensibles.

La plataforma afirma que todo el contenido distribuido cuenta con autorización legal, lo que evita riesgos de malware y hackeos. Además, ofrece alta calidad de imagen y una navegación intuitiva dentro de la aplicación.

En qué situación es útil elegir plataformas por suscripción mensual

Cuentan con producciones originales y diferentes planes. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Para quienes buscan estrenos, producciones exclusivas y funciones avanzadas, existen servicios de pago como Netflix, Prime Video, Disney+, Max o Apple TV+.

Estas alternativas streaming ofrecen repertorios extensos de películas, series, documentales y programas infantiles en varios idiomas, sumado a opciones de personalización, descargas para ver sin conexión, listas personalizadas y calidad audiovisual superior.

La seguridad de todas estas alternativas se garantiza al instalar las aplicaciones desde tiendas como Google Play o App Store, evitando la descarga desde sitios o archivos de procedencia desconocida.