Ver los partidos del Mundial Sub-20 2025: cómo hacerlo sin usar Magis TV

La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025 se celebrará del 27 de septiembre al 19 de octubre y reunirá a las 24 mejores selecciones juveniles del planeta. Para quienes buscan una alternativa legal y segura para ver partidos online del torneo, DIRECTV y su plataforma de streaming DGO se presentan como la opción oficial en Latinoamérica. Frente a la proliferación de servicios ilegales como Magis TV, la compañía destaca la calidad de su transmisión y la protección que ofrece a los usuarios frente a los riesgos asociados con plataformas no autorizadas.

DIRECTV ha asegurado los derechos exclusivos para transmitir la totalidad de los encuentros del torneo en la región, lo que garantiza acceso a todos los partidos con imagen y sonido de alta calidad. Daniel Llano, director de Marketing de DIRECTV Colombia, explicó a Infobae que la empresa mantiene un compromiso absoluto con la protección de los derechos de transmisión y la seguridad de los usuarios. A diferencia de las aplicaciones piratas, la plataforma oficial respalda su contenido con la autorización de la FIFA, lo que elimina la posibilidad de interrupciones, fraudes o exposición de datos personales.

La plataforma DGO, disponible en toda Latinoamérica, ofrece una experiencia de usuario diseñada para satisfacer las expectativas de los fanáticos del fútbol. Los suscriptores pueden acceder a la transmisión en vivo de todos los partidos, con la certeza de que las funciones y el contenido estarán activos en toda la región. Además, la aplicación incorpora adaptaciones locales, como voces y talentos de cada país participante, para personalizar la narración y acercar aún más el evento a las audiencias nacionales.

Funciones interactivas y ventajas exclusivas de DGO

Entre las ventajas exclusivas de DGO para el Mundial Sub-20 2025, destaca la posibilidad de cambiar el idioma de la narración en determinados encuentros, una función especialmente valorada por los seguidores de selecciones como la colombiana. La plataforma también integra estadísticas en tiempo real, incluyendo tablas de posiciones, ranking de goleadores y programación de próximos partidos, lo que permite a los usuarios analizar el desarrollo del torneo sin salir de la aplicación.

Otra herramienta relevante es la doble pantalla, que facilita ver dos partidos simultáneamente o alternar entre momentos destacados, una opción útil cuando se disputan encuentros en paralelo.

En línea con su estrategia de innovación, DGO explora la incorporación de estadísticas relacionadas con apuestas, siempre que la reglamentación de la FIFA lo permita. Si esta función se habilita, los usuarios podrán consultar probabilidades y datos sobre el rendimiento reciente de equipos y jugadores, todo presentado en una interfaz intuitiva.

Riesgos de plataformas ilegales y medidas de DIRECTV

El auge de servicios ilegales como Magis TV ha encendido las alarmas en la industria. Llano advirtió sobre los peligros de recurrir a estas plataformas, que pueden exponer a los usuarios a fraudes y robo de información personal.

DIRECTV ha creado un área específica dedicada a combatir la piratería y el fraude, que monitorea y denuncia aplicaciones no autorizadas, colabora con las autoridades para bloquear direcciones IP y protege tanto a la industria como a los consumidores. “Nosotros peleamos, frente a frente, contra esa piratería. Nos unimos con otros cableoperadores y los dueños del contenido para combatir este mal que nos duele a todos”, afirmó el directivo.

La compañía insiste en que el uso de servicios ilegales no solo representa un riesgo para la industria, sino que también pone en peligro la privacidad y la seguridad de los usuarios. Según advirtió Llano, detrás de la aparente gratuidad de estas aplicaciones se esconde un modelo de negocio basado en la recolección y comercialización de datos personales, lo que convierte a los usuarios en el verdadero producto de estas plataformas.