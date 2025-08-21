Dónde ver el Mundial Sub-20 de 2025 de forma legal, segura y sin usar Magis TV

DGO ofrecerá estadísticas en tiempo real, doble pantalla y personalización durante el Mundial Sub-20. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, los usuarios tendrán en DirecTV la plataforma legal para disfrutar de este torneo juvenil, con diferentes estadísticas en tiempo real desde su celular.

A través de DGO, la aplicación de streaming, será posible ver todos los partidos con datos sobre próximos encuentros, tablas de posiciones, tabla de goleadores y mucho más.

Cuál será la plataforma legal para ver el Mundial Sub-20

La Copa Mundial Sub-20 de Chile 2025 se celebrará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre y reunirá a las 24 mejores selecciones juveniles del planeta. Será transmitida en su totalidad por DIRECTV, que apuesta por convertir a DGO en la principal opción legal y segura para ver cada partido, en respuesta a la proliferación de alternativas ilegales como Magis TV.

Según le contó a Infobae, Daniel Llano, Director de Marketing de DIRECTV Colombia, el compromiso de la marca es absoluto con la protección de los derechos de transmisión y la garantía de una experiencia libre de riesgos para los usuarios.

La plataforma legal DGO garantiza acceso seguro y legítimo a todos los partidos del Mundial Sub-20. (crédito FCF)

DIRECTV asegura la transmisión de todos los encuentros del torneo para Latinoamérica, brindando acceso a los partidos completos con calidad de imagen y sonido superiores, algo que las plataformas no autorizadas no pueden garantizar.

Además, los usuarios tendrán la certeza de acceder a contenido legítimo, respaldado por derechos FIFA, y estarán protegidos frente a los peligros asociados con el uso de aplicaciones piratas, como la exposición de datos personales o posibles fraudes.

“Nosotros peleamos, frente a frente, contra esa piratería. Nos unimos con otros cableoperadores y los dueños del contenido para combatir este mal que nos duele a todos”, explicó Daniel Llano.

El ejecutivo detalla que la compañía ha conformado un área específica de piratería y fraude que monitorea y denuncia aplicaciones como MagisTV, colaborando con las autoridades para bloquear IPs y proteger tanto la industria como a los consumidores.

DirecTV refuerza su lucha contra la piratería y protege los derechos de transmisión del Mundial Sub-20. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El negocio de esas aplicaciones ilegales no es darte la televisión gratis, es agarrar tus datos y vender tu información”, agregó, advirtiendo sobre los riesgos ocultos de estos servicios.

Cuáles serán las funciones interactivas durante el Mundial Sub-20

La apuesta de DGO para este Mundial Sub-20 va más allá de la transmisión del evento y pone el foco en la experiencia del usuario a través de interactividad y personalización. La plataforma permitirá a los espectadores disfrutar de nuevas herramientas diseñadas para enriquecer el seguimiento de cada partido y mantener al público informado en tiempo real.

Entre las características avanzadas, la app ofrecerá la opción de cambiar el idioma de la narración en determinados encuentros. Los partidos de la selección colombiana, por ejemplo, contarán con audio local, una funcionalidad que ha sido ampliamente valorada por los fanáticos en ediciones anteriores.

Además, el usuario tendrá acceso en la aplicación a estadísticas en tiempo real, con información clave como las tablas de posiciones actualizadas, el ranking de goles y la programación de los siguientes partidos. Esta interactividad brinda contexto inmediato de lo que sucede en el torneo y permite a los aficionados analizar y disfrutar de los datos más relevantes desde un solo lugar, sin salir de la plataforma.

La app de DirecTV incluirá tablas de posiciones, ranking de goleadores y programación de partidos en tiempo real.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra funcionalidad relevante es la doble pantalla, que posibilita ver dos partidos simultáneamente o elegir momentos destacados de cada encuentro, una opción que para Llano los clientes le otorgan valor cuando se celebran partidos en paralelo y ambos son de su interés

De acuerdo con la estrategia de innovación, DGO explorará para este Mundial Sub-20 nuevas alianzas para ofrecer estadísticas relacionadas con apuestas, siempre que la reglamentación FIFA lo permita.

Si se habilita esta opción, los usuarios encontrarán probabilidades y datos sobre el comportamiento reciente de los equipos y jugadores, todo presentado en una interfaz amigable.

En cuanto al acceso geográfico, la plataforma DGO está disponible en toda Latinoamérica, garantizando que las mismas funciones y contenido estén activos para usuarios de la región, con algunas adaptaciones locales como la inclusión de voces y talentos para las narraciones de cada país participante.