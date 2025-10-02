Tras la separación con EA, la FIFA vuelve al videojuego con Heroes, un titulo arcade con leyendas, mascotas y poderes especiales

FIFA Heroes transforma el fútbol digital con una versión arcade para todos - FIFA

Tres años después de la ruptura entre la FIFA y Electronic Arts, la federación internacional del fútbol anuncia su regreso al mundo de los videojuegos con una propuesta diferente.

Qué es el FIFA Heroes

FIFA Heroes, título desarrollado junto a Solace y ENVER, representa un cambio radical respecto de los anteriores juegos de simulación realista de EA Sports, que buscaban plasmar el fútbol real con precisión táctica y controles avanzados. Esta vez, la federación apuesta por una visión más accesible y fantástica, alejándose a propósito de la simulación tradicional.

FIFA Heroes se presenta como un juego arcade de fútbol cinco contra cinco, que combina leyendas históricas del fútbol, mascotas oficiales de la FIFA y personajes de ficción, muchos inspirados en programas y películas populares.

Con FIFA Heroes, la federación apuesta por un formato fantástico y visualmente espectacular, combinando cultura pop, nostalgia y experiencia multijugador en plataformas móviles y consolas - crédito @FIFAWorldCup/X

Cuándo se estrena y en qué dispositivos se puede jugar FIFA Heroes

El lanzamiento mundial está programado para 2026 y abarcará las principales plataformas, desde consolas como PlayStation y Xbox hasta Nintendo Switch, dispositivos móviles Android e iOS, buscando llegar a públicos de todas las edades y regiones.

La propuesta incorpora dinámicas de juego rápidas y un fuerte componente visual, inspirado en los videojuegos “fantasy”. Los partidos cortos, las físicas exageradas y una variedad de movimientos especiales reemplazan al realismo; el foco está en el entretenimiento y la espectacularidad, sin despliegues tácticos complejos ni estrategias simuladas.

Los jugadores podrán seleccionar integrantes de su equipo mezclando personajes reales, ficticios y el catálogo de mascotas oficiales que han acompañado a las diferentes ediciones de la Copa Mundial. Esta novedad convierte la experiencia de FIFA Heroes en una aventura lúdica, donde se combinan la nostalgia de generaciones anteriores y el acceso para nuevos públicos.

Cómo es la jugabilidad del nuevo FIFA

Una de las principales innovaciones es la integración de las mascotas históricas y actuales del torneo. De cara a la Copa Mundial 2026 que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos, el videojuego ofrecerá la oportunidad de jugar con Maple, Zayu y Clutch, mascotas anfitrionas, cada una con habilidades y movimientos exclusivos. La jugabilidad apostará abiertamente por el espectáculo y el desenfado, dejando de lado la simulación táctica.

El modo multijugador será una pieza clave del sistema de juego. FIFA Heroes permitirá partidas locales y en línea, tanto PvP como PvE, donde los usuarios podrán formar clubes, completar desafíos y avanzar en la carrera, además de enfrentarse a amigos o desconocidos en duelos directos.

El título también integrará eventos y contenidos temáticos relacionados con los principales torneos de la FIFA, como la Copa Mundial 2026, cuyos elementos visuales y mascotas serán protagonistas durante la competencia.

Christian Volk, director de la Subdivisión de eFootball y Gaming de FIFA, explicó que el objetivo principal es reunir a aficionados de todas las edades: “Con FIFA Heroes, los usuarios podrán combinar héroes de ficción, leyendas y mascotas para crear equipos únicos. Queremos conectar la pasión por el fútbol con la diversión accesible y fomentar conexión intergeneracional usando la nostalgia y la innovación”.

La federación presenta una experiencia lúdica y global para todas las edades, impulsada por alianzas tecnológicas y estrategias que buscan expandir el alcance del fútbol en el mundo virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta visión se apoya en un enfoque donde el fútbol, considerado universal y unificador, se convierte también en un espacio de juego para familias y jugadores casuales.

Motorola, socio oficial de la FIFA, colaborará ofreciendo experiencias exclusivas a través de su compatibilidad con FIFA Heroes en dispositivos móviles. De esta manera, la federación refuerza su estrategia de diversificación digital, buscando establecerse en un segmento de videojuegos todavía poco explorado tras su acuerdo con EA Sports.

El anuncio de Heroes marca una nueva etapa para la marca FIFA en el sector del entretenimiento digital. Al dejar atrás la simulación deportiva minuciosa, la federación opta por un producto que prioriza el espectáculo y la inclusión, sumando elementos de cultura pop y posibilidades de personalización no vistas en entregas anteriores.

El público podrá ver cómo evoluciona esta arriesgada apuesta a medida que se acerque el Mundial 2026, donde el videojuego buscará capitalizar el fervor global y acercar la experiencia futbolística a jugadores de todo el mundo en un formato innovador y accesible.