Qué es la Web App de FC 26: la plataforma para disfrutar del juego fuera de la consola

La plataforma ofrece administración de fichajes, transferencias y personalización del club desde cualquier navegador

La Web App de EA
La Web App de EA Sports FC 26 permite gestionar el Ultimate Team antes del lanzamiento oficial del juego. (EA)
El universo de EA Sports FC 26 suma una nueva capa con el lanzamiento de su Web App, una aplicación pensada para que la comunidad más entusiasta pueda comenzar a diseñar su equipo dentro de Ultimate Team antes de que la versión completa del juego esté disponible.

Esta plataforma marca el primer paso de una temporada que se presenta cargada de novedades y con una fuerte apuesta de EA por potenciar las herramientas digitales fuera de la consola o el PC tradicional.

Qué es la Web App de FC 26 y cómo funciona

La Web App de EA Sports FC 26 es una plataforma accesible desde cualquier navegador web que permite al usuario gestionar distintos aspectos de su equipo de Ultimate Team.

Su función principal es ofrecer la posibilidad de adentrarse en tareas administrativas, estratégicas y comerciales vinculadas al modo Ultimate Team días antes de que el juego esté disponible en sus ediciones estándar o Ultimate.

El acceso anticipado a la
El acceso anticipado a la Web App de FC 26 está previsto para el 17 de septiembre de 2025, sujeto a confirmación oficial. (EA)

Según informa EA Sports, esta herramienta facilita una experiencia “de gestión total” sobre sobres, transferencias, personalización y desafíos internos del club, todo desde la comodidad del navegador. No se trata de un acceso preliminar a la jugabilidad, sino a la operativa que determina el futuro rendimiento del equipo sobre el césped virtual.

Entre sus funcionalidades, la Web App permite:

  • Apertura de sobres de bienvenida
  • Administración de los primeros fichajes
  • Venta de jugadores y negociación en el mercado de transferencias
  • Personalización de estadio, escudo y equipaciones
  • Realización de Desafíos de Creación de Plantillas
  • Evolución de cartas de jugadores y gestión de recompensas

No obstante, hay que tener en cuenta que no es posible jugar partidos reales desde la Web App, una limitación que marca la diferencia respecto a la versión tradicional del juego en consolas o PC.

Cuándo se podrá acceder y qué requisitos hay para usar la Web App

Aunque todavía no se ha hecho oficial por parte de EA Sports, el acceso anticipado a la Web App de FC 26 comenzaría el 17 de septiembre de 2025, pero se espera que hasta el viernes 19 de septiembre se dé toda la información oficial del portal.

La Web App no permite
La Web App no permite jugar partidos, solo gestiona aspectos administrativos y estratégicos del Ultimate Team. (REUTERS/Leon Kuegeler)

Allí, los usuarios deberán ingresar con su cuenta de EA válida, y registrar la dirección de correo electrónico asociada a su club de Ultimate Team.

Entre los requisitos básicos para activar la Web App, se indica que los jugadores que ya tuviesen una cuenta activa y hayan entrado a Ultimate Team en ediciones previas tendrán prioridad de acceso al mercado de transferencias.

Quienes sean usuarios nuevos deberán demostrar actividad regular en el juego, disputando al menos dos a tres partidos diarios y accediendo a la aplicación con constancia para desbloquear las capacidades plenas del mercado. Un factor adicional afecta la elegibilidad: la cuenta debe estar “en buen estado”, es decir, sin sanciones previas por parte de EA en Ultimate Team.

Cabe destacar que no es posible iniciar la Web App mientras la sesión de Ultimate Team en la consola o PC siga activa, los usuarios deben regresar al menú principal del juego para habilitar la sincronización con la aplicación web.

Además, la transferencia de puntos obtenidos en la edición anterior solo podrá realizarse una vez y antes de enero de 2026. Por el contrario, otros artículos, monedas y cartas no podrán migrarse entre versiones.

La transferencia de puntos de
La transferencia de puntos de la edición anterior solo podrá realizarse una vez y antes de enero de 2026. (EA)

Cuándo es el lanzamiento de EA Sports FC 26

Los distintos canales oficiales y guías especializadas ya han delineado el calendario de lanzamientos para FC 26, que por primera vez llegará también a Nintendo Switch 2 y plataformas habituales como PlayStation, Xbox, PC y Amazon Luna. Las fechas concretas establecidas para cada versión son:

  • Ultimate Edition:
    • Consolas: 19 de septiembre de 2025.
    • PC: 18 de septiembre de 2025.
  • Acceso estándar:
    • Consolas: 26 de septiembre de 2025.
    • PC: 25 de septiembre de 2025.
  • Ediciones para Amazon Luna: solamente disponible la versión estándar a partir del 26 de septiembre de 2025.

El acceso anticipado, la prueba por 10 horas a través de EA Play y la suscripción a EA Play Pro representan las primeras oportunidades para ingresar al juego completo. Aquellos que opten por la Ultimate Edition o las modalidades de suscripción tendrán ventaja tanto en acceso como en el desbloqueo de cartas y recompensas exclusivas, incluyendo los lanzamientos semanales de cartas especiales del equipo.

