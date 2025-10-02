Tecno

Microsoft lanza 365 Premium con Copilot integrado: cuánto cuesta

El plan incluye la integración con dispositivos Windows, macOS, iPhone, iPad y Android, permitiendo que cada uno de los seis usuarios gestione hasta cinco equipos simultáneamente

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

El clásico Microsoft 365 Familia
El clásico Microsoft 365 Familia mantiene un costo de 9,99 dólares mensuales. (MICROSOFT)

Microsoft ha presentado una nueva suscripción que fusiona inteligencia artificial avanzada con las capacidades clásicas de su suite ofimática: Microsoft 365 Premium. Este plan, dirigido a usuarios que buscan acceder a la máxima potencia de productividad y colaboración, integra el asistente de IA Copilot Pro y amplía el abanico de posibilidades para hasta seis personas, todo bajo una misma licencia.

Microsoft 365 Premium: todas las funciones del paquete ofimático y la IA en un solo plan

La propuesta de Microsoft 365 Premium surge a partir de la convergencia entre los beneficios del plan Familia y las herramientas avanzadas de Copilot Pro. Este nuevo modelo posiciona a Microsoft a la vanguardia al ofrecer funcionalidades inéditas y un acceso sin restricciones a los modelos de IA más recientes, incluso en los momentos de mayor demanda.

El suscriptor obtiene versiones de escritorio de Word, Excel, PowerPoint, OneNote y Outlook, con todas las aplicaciones potenciadas por Copilot. Además, el plan incluye la integración con dispositivos Windows, macOS, iPhone, iPad y Android, permitiendo que cada uno de los seis usuarios gestione hasta cinco equipos simultáneamente.

La propuesta de Microsoft 365
La propuesta de Microsoft 365 Premium surge a partir de la convergencia entre los beneficios del plan Familia y las herramientas avanzadas de Copilot Pro. (AP Foto/Michel Euler)

Entre las prestaciones más destacadas figuran el acceso a límites máximos en la generación de imágenes mediante IA y el uso ilimitado de Modo Voz en las aplicaciones principales de la suite. Los usuarios también pueden disfrutar de Copilot Labs, experimentar con las futuras novedades del asistente y aprovechar las utilidades de Investigador y Analista, dos funciones que aportan valor para la creación de informes académicos o empresariales y el procesamiento avanzado de datos en Excel.

Características avanzadas y herramientas exclusivas incluidas en Microsoft 365 Premium

El paquete Premium ofrece un conjunto de novedades destinadas a maximizar la eficiencia y la creatividad. La herramienta Investigador permite recopilar y sintetizar información procedente de diversas fuentes, generando propuestas con referencias automáticas que resultan ideales tanto para trabajos escolares como para presentaciones de negocio.

A su vez, la función Analista transforma bases de datos en informes visuales complejos; genera gráficos y detecta tendencias sin intervención manual directa, facilitando la toma de decisiones rápidas y precisas.

A cada integrante le corresponde
A cada integrante le corresponde 1 TB de espacio en la nube y el acceso sin restricciones a Copilot Pro. MICROSOFT

Otra innovación clave es el acceso exclusivo a la generación y edición de imágenes impulsadas por IA, junto con el editor de video Clipchamp, que incorpora filtros y efectos adicionales reservados exclusivamente para quienes estén suscritos a este plan. Los seis integrantes del grupo familiar acceden a 1 TB de almacenamiento seguro en la nube cada uno (sumando un total de 6 TB en el plan), respaldados por la protección avanzada que ofrece Microsoft Defender.

Comparativa de precios y características: Premium, Familia e Individual

Microsoft 365 Premium se presenta con un precio de 19,99 dólares al mes, permitiendo la participación simultánea de hasta seis personas. A cada integrante le corresponde 1 TB de espacio en la nube y el acceso sin restricciones a Copilot Pro, así como a las utilidades de investigación y análisis exclusivas.

Por su parte, el clásico Microsoft 365 Familia mantiene un costo de 9,99 dólares mensuales, cubre también a seis usuarios y asigna 1 TB de almacenamiento individual, pero establece restricciones: solo se otorgan 60 créditos de IA al mes compartidos entre todos los usuarios y se excluye el acceso a Copilot Pro y sus herramientas premium.

El lanzamiento de 365 Premium
El lanzamiento de 365 Premium no implica dejar de lado a los modelos tradicionales. REUTERS/Fabian Bimmer

El modelo Microsoft 365 Personal, orientado a usuarios únicos, se entrega por 6,99 dólares al mes e integra las aplicaciones de escritorio con 1 TB personal en la nube. Sin embargo, quienes opten por este paquete tendrán acceso solo a 60 créditos mensuales para funciones de IA y no dispondrán de herramientas avanzadas para análisis o investigación.

Además, los suscriptores ya existentes de los planes Familia o Personal pueden optar por el salto a Premium en cualquier momento, mientras que quienes ya cuenten solo con Copilot Pro tienen la posibilidad de migrar a esta nueva modalidad manteniendo el precio.

Más IA para todos: mejoras en los planes individual y familiar de Microsoft 365

El lanzamiento de 365 Premium no implica dejar de lado a los modelos tradicionales. Microsoft optó por robustecer las capacidades de Copilot en Microsoft 365 Personal y Familia, incrementando los límites de uso de inteligencia artificial para ambos planes. Así, accederán a generación ilimitada de imágenes en la app Copilot y en las versiones de escritorio de Word, Excel y PowerPoint, derribando las barreras de los créditos mensuales previos.

Copilot Pro es una versión
Copilot Pro es una versión mejorada del asistente de inteligencia artificial de Microsoft. MICROSOFT

También se habilita el uso continuo del Modo Voz en Copilot, y próximamente esta función se encontrará habilitada de forma indefinida en el resto de aplicaciones de Office. El incremento de estos cupos resulta especialmente atractivo para quienes requieren apoyo creativo o automatizado y hasta ahora se veían limitados por cupos de uso.

Estas mejoras acompañan el despliegue del nuevo Premium, reflejando la apuesta de Microsoft por democratizar el acceso a la inteligencia artificial dentro de sus productos y avanzar en la integración de tecnología avanzada en entornos colaborativos y domésticos. La competencia por liderar el segmento ofimático y de productividad digital se intensifica, y la llegada de Microsoft 365 Premium con Copilot integrado supone un paso decisivo en esa batalla.

