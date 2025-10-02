Microsoft lanza 365 Premium con Copilot integrado: cuánto cuesta

Microsoft ha presentado una nueva suscripción que fusiona inteligencia artificial avanzada con las capacidades clásicas de su suite ofimática: Microsoft 365 Premium. Este plan, dirigido a usuarios que buscan acceder a la máxima potencia de productividad y colaboración, integra el asistente de IA Copilot Pro y amplía el abanico de posibilidades para hasta seis personas, todo bajo una misma licencia.
Microsoft 365 Premium: todas las funciones del paquete ofimático y la IA en un solo plan
La propuesta de Microsoft 365 Premium surge a partir de la convergencia entre los beneficios del plan Familia y las herramientas avanzadas de Copilot Pro. Este nuevo modelo posiciona a Microsoft a la vanguardia al ofrecer funcionalidades inéditas y un acceso sin restricciones a los modelos de IA más recientes, incluso en los momentos de mayor demanda.
El suscriptor obtiene versiones de escritorio de Word, Excel, PowerPoint, OneNote y Outlook, con todas las aplicaciones potenciadas por Copilot. Además, el plan incluye la integración con dispositivos Windows, macOS, iPhone, iPad y Android, permitiendo que cada uno de los seis usuarios gestione hasta cinco equipos simultáneamente.
Entre las prestaciones más destacadas figuran el acceso a límites máximos en la generación de imágenes mediante IA y el uso ilimitado de Modo Voz en las aplicaciones principales de la suite. Los usuarios también pueden disfrutar de Copilot Labs, experimentar con las futuras novedades del asistente y aprovechar las utilidades de Investigador y Analista, dos funciones que aportan valor para la creación de informes académicos o empresariales y el procesamiento avanzado de datos en Excel.
Características avanzadas y herramientas exclusivas incluidas en Microsoft 365 Premium
El paquete Premium ofrece un conjunto de novedades destinadas a maximizar la eficiencia y la creatividad. La herramienta Investigador permite recopilar y sintetizar información procedente de diversas fuentes, generando propuestas con referencias automáticas que resultan ideales tanto para trabajos escolares como para presentaciones de negocio.
A su vez, la función Analista transforma bases de datos en informes visuales complejos; genera gráficos y detecta tendencias sin intervención manual directa, facilitando la toma de decisiones rápidas y precisas.
Otra innovación clave es el acceso exclusivo a la generación y edición de imágenes impulsadas por IA, junto con el editor de video Clipchamp, que incorpora filtros y efectos adicionales reservados exclusivamente para quienes estén suscritos a este plan. Los seis integrantes del grupo familiar acceden a 1 TB de almacenamiento seguro en la nube cada uno (sumando un total de 6 TB en el plan), respaldados por la protección avanzada que ofrece Microsoft Defender.
Comparativa de precios y características: Premium, Familia e Individual
Microsoft 365 Premium se presenta con un precio de 19,99 dólares al mes, permitiendo la participación simultánea de hasta seis personas. A cada integrante le corresponde 1 TB de espacio en la nube y el acceso sin restricciones a Copilot Pro, así como a las utilidades de investigación y análisis exclusivas.
Por su parte, el clásico Microsoft 365 Familia mantiene un costo de 9,99 dólares mensuales, cubre también a seis usuarios y asigna 1 TB de almacenamiento individual, pero establece restricciones: solo se otorgan 60 créditos de IA al mes compartidos entre todos los usuarios y se excluye el acceso a Copilot Pro y sus herramientas premium.
El modelo Microsoft 365 Personal, orientado a usuarios únicos, se entrega por 6,99 dólares al mes e integra las aplicaciones de escritorio con 1 TB personal en la nube. Sin embargo, quienes opten por este paquete tendrán acceso solo a 60 créditos mensuales para funciones de IA y no dispondrán de herramientas avanzadas para análisis o investigación.
Además, los suscriptores ya existentes de los planes Familia o Personal pueden optar por el salto a Premium en cualquier momento, mientras que quienes ya cuenten solo con Copilot Pro tienen la posibilidad de migrar a esta nueva modalidad manteniendo el precio.
Más IA para todos: mejoras en los planes individual y familiar de Microsoft 365
El lanzamiento de 365 Premium no implica dejar de lado a los modelos tradicionales. Microsoft optó por robustecer las capacidades de Copilot en Microsoft 365 Personal y Familia, incrementando los límites de uso de inteligencia artificial para ambos planes. Así, accederán a generación ilimitada de imágenes en la app Copilot y en las versiones de escritorio de Word, Excel y PowerPoint, derribando las barreras de los créditos mensuales previos.
También se habilita el uso continuo del Modo Voz en Copilot, y próximamente esta función se encontrará habilitada de forma indefinida en el resto de aplicaciones de Office. El incremento de estos cupos resulta especialmente atractivo para quienes requieren apoyo creativo o automatizado y hasta ahora se veían limitados por cupos de uso.
Estas mejoras acompañan el despliegue del nuevo Premium, reflejando la apuesta de Microsoft por democratizar el acceso a la inteligencia artificial dentro de sus productos y avanzar en la integración de tecnología avanzada en entornos colaborativos y domésticos. La competencia por liderar el segmento ofimático y de productividad digital se intensifica, y la llegada de Microsoft 365 Premium con Copilot integrado supone un paso decisivo en esa batalla.