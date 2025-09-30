Tecno

Microsoft Copilot ahora te permite elegir un rostro para su asistente de voz con IA

El equipo desarrolló esta actualización motivado por comentarios de usuarios que señalaban sentirse “más cómodos conversando frente a un rostro”

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Los avatars de Copilot pueden
Los avatars de Copilot pueden configurarse con distintas voces. (Composición Infobae)

Facilitar la interacción con los asistentes virtuales ha sido una meta constante para las empresas tecnológicas. En este contexto, Microsoft busca que la experiencia de sus usuarios con Copilot sea más cercana y natural. Por ello, ha compañía ha implementado una nueva función experimental denominada 'Portraits‘.

Esta característica, según anunció Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI, a través de X (antes Twitter), invita a los usuarios a elegir entre 40 avatares humanos estilizados, capaces de mostrar expresiones faciales auténticas durante conversaciones de voz en tiempo real.

El equipo detrás de Copilot desarrolló Portraits motivado por comentarios de usuarios que señalaban sentirse “más cómodos conversando frente a un rostro”, según Suleyman, quien detalló que la iniciativa pretende reducir la frialdad habitual de los chats de texto, haciendo más sencilla la interacción verbal con el asistente. Los avatars pueden configurarse con distintas voces, personalizando así la experiencia del usuario.

'Portraits' de Microsoft Copilot. (Microsoft)
'Portraits' de Microsoft Copilot. (Microsoft)

Previo al lanzamiento de Portraits, Microsoft ya había experimentado en julio con 'Copilot Appearances’, aunque en esa ocasión recurrieron a figuras caricaturescas en vez de representaciones humanas. La diferencia clave, explicó la compañía en el servidor de Copilot en Discord, reside en que el nuevo sistema utiliza “VASA-1, una avanzada tecnología de inteligencia artificial desarrollada por Microsoft Research que permite conversaciones visuales en tiempo real”.

La herramienta puede generar movimientos de cabeza, sincronización labial y gestos faciales usando simplemente una imagen, sin necesidad de complejos modelos tridimensionales.

El despliegue de Portraits coincide con una tendencia de la industria hacia asistentes visualmente interactivos. Por ejemplo, el rival X introdujo recientemente avatares 3D para su chatbot Grok, incluyendo opciones inspiradas en anime y modos para adultos (NSFW).

Microsoft Copilot. (Europa Press)
Microsoft Copilot. (Europa Press)

Frente a estos desarrollos, y considerando las preocupaciones sobre el uso malintencionado de este tipo de tecnologías—como los casos investigados en torno a Character.AI—Microsoft ha optado por un lanzamiento progresivo y limitado de Portraits.

En el blog de Copilot, la compañía aclaró que “cada retrato está diseñado intencionadamente para no ser fotorrealista, brindando variedad visual y manteniendo la seguridad e inteligencia confiables de Copilot”. El acceso está restringido únicamente a determinados usuarios mayores de 18 años y existen límites diarios y por sesión, junto a avisos claros de que se está interactuando con una IA.

Por el momento, Portraits está disponible solo en varios países: Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Microsoft subraya la importancia de la seguridad y la transparencia en el uso de IA, por lo que ha adoptado estas medidas mientras evalúa la recepción y el impacto de su experimento.

Microsoft 365 Copilot Chat ofrece
Microsoft 365 Copilot Chat ofrece chat gratuito y da acceso a agentes de IA de pago. (Europa Press)

Otra innovación de Microsoft con Gaming Copilot

Microsoft extiende la experiencia de Copilot al mundo gaming con el lanzamiento de Gaming Copilot, un asistente virtual impulsado por inteligencia artificial y dirigido a jugadores de PC. Esta herramienta, en fase beta y habilitada para usuarios mayores de 18 años en una amplia variedad de países, se integra directamente en la Game Bar de Windows y en dispositivos como la ROG Ally.

Los jugadores pueden interactuar tanto por voz como por texto, recibiendo recomendaciones tácticas, ayuda en misiones específicas y estrategias frente a enemigos complejos en tiempo real.

El sistema, que incorpora un modo Mini que permanece en pantalla sin interrumpir la partida y la opción push-to-talk para consultas rápidas, fue diseñado para acompañar la experiencia en tiempo real, no como un complemento externo.

Microsoft asegura que Gaming Copilot cruza información del perfil del usuario con datos públicos de Bing para ofrecer respuestas contextualizadas y personalizadas según el momento exacto del juego. Además, plantea la posibilidad de que los creadores de contenido sumen sus propias recomendaciones en el futuro, expandiendo así el soporte ofrecido.

Temas Relacionados

MicrosoftCopilotInteligencia artificialIALo último en tecnología

Últimas Noticias

Anthropic lanza Claude 4.5, capaz de programar durante 30 horas

La plataforma brinda también nuevos controles para desarrolladores, quienes ahora pueden ajustar cuánto tiempo “reflexiona” el modelo antes de generar respuestas

Anthropic lanza Claude 4.5, capaz

El iPhone te puede ayudar a dormir mejor en las noches con estas cinco funciones

La app Salud permite programar horarios de sueño y recibir recordatorios para mantener hábitos saludables de descanso

El iPhone te puede ayudar

Amazon presenta cuatro altavoces con IA: qué novedades tienen los nuevos Echo

Alexa+ amplía su integración con plataformas de salud y bienestar, además de mejoras de entretenimiento y compras

Amazon presenta cuatro altavoces con

La estrategia creada en Harvard para dejar de ser adicto al celular y a las redes sociales

Una iniciativa universitaria propone un método progresivo para reducir la dependencia tecnológica, inspirando a estudiantes y padres a replantear la relación con los dispositivos y priorizar el bienestar mental y social

La estrategia creada en Harvard

Consejos que debes seguir si piensas comprar un vehículo SUV por primera vez

Quienes evalúan la adquisición inicial de este tipo de auto deben tener presentes aspectos como las necesidades de uso, el presupuesto disponible, las características técnicas, entre otros aspectos

Consejos que debes seguir si
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco: hubo cuatro

Triple femicidio narco: hubo cuatro allanamientos para dar con uno de los prófugos

El dólar oficial cerró en $1.400 y los operadores aseguran que hubo ventas oficiales en el mercado

“Desastre van a hacer estos dos”: la foto de una de las víctimas del triple femicidio cuando iba en la camioneta

Javier Milei: “Espero que los argentinos voten por su propio bien; lo otro lo probamos y ya falló”

“Un oso de peluche y un perfume”: las citas previas de Lara Gutiérrez con ciudadanos peruanos en Flores

INFOBAE AMÉRICA
Qatar pidió “aclaraciones y detalles

Qatar pidió “aclaraciones y detalles adicionales” sobre el plan de paz para Gaza presentado por Trump

Los factores genéticos detrás de la sorprendente resistencia de algunos insectos a temperaturas extremas y pesticidas

“Evo Morales fue la causa de la derrota en las elecciones”: Luis Arce acusó a su ex aliado de pactar con la derecha y destruir su gobierno

Subieron a cinco los muertos por intoxicación con bebidas alcohólicas adulteradas en Brasil

República Dominicana no invitará a las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba a la X Cumbre de las Américas

TELESHOW
Juanita Tinelli y Bautista Cuiña,

Juanita Tinelli y Bautista Cuiña, súper románticos en el after de los Martín Fierro: bailes, mimos y abrazos

El emotivo encuentro de Charly García con los brasileños de Paralamas

El blooper de Susana Giménez en el Martín Fierro con Luck Ra: los memes en las redes y la reacción del cantante

El video de Fede Bal a los besos en el after de los Martín Fierro con una chica que no era Evelyn Botto: “Estoy soltero”

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres por primera vez: el tierno video