Microsoft nombra nuevo CEO de su división comercial para competir mejor en la carrera de la IA

Esta decisión permitirá que el CEO Satya Nadella se concentre en los aspectos técnicos y de innovación

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Judson Althoff, nuevo CEO del
Judson Althoff, nuevo CEO del negocio comercial de Microsoft. (Microsoft)

El nombramiento de Judson Althoff como nuevo CEO de la división comercial de Microsoft representa un movimiento estratégico en la carrera global por el liderazgo en inteligencia artificial. La compañía anunció el miércoles una reorganización interna que integra ventas, marketing y operaciones bajo una sola estructura, con el objetivo de fortalecer su posición frente a la competencia en el sector de la IA.

Esta decisión permitirá que el CEO Satya Nadella se concentre en los aspectos técnicos y de innovación, mientras Althoff asume la responsabilidad de impulsar el crecimiento comercial a gran escala.

Judson Althoff, quien hasta ahora se desempeñaba como director comercial y cuenta con una trayectoria de más de una década en Microsoft, asume así un rol ampliado al frente de una nueva organización comercial. De acuerdo con Business Insider, Althoff liderará un equipo directivo que reúne a responsables de ingeniería, ventas, marketing, operaciones y finanzas, abarcando todos los productos comerciales de la empresa, incluida la línea de soluciones de inteligencia artificial Copilot.

Satya Nadella, presidente y director
Satya Nadella, presidente y director ejecutivo de Microsoft. (Reuters)

Althoff, que se incorporó a Microsoft en 2013 como presidente para Norteamérica, ya había dirigido en 2021 la unificación global de ventas y marketing.

La reorganización implica cambios en la estructura de liderazgo. El Chief Marketing Officer, Takeshi Numoto, y su equipo pasarán a formar parte de la nueva organización y reportarán directamente a Althoff, salvo en cuestiones corporativas generales como marca y comunicaciones, donde seguirán dependiendo de Nadella.

Por su parte, el equipo de la Chief Operations Officer, Carolina Dybeck Happe, también se integrará bajo la dirección de Althoff, aunque Dybeck Happe mantendrá su reporte directo al CEO. Esta integración busca acelerar la adopción de inteligencia artificial entre los clientes comerciales y del sector público, alineando a los equipos clave para responder con mayor agilidad a las demandas del mercado.

Satya Nadella, en un mensaje dirigido a los empleados y compartido en el blog corporativo, subrayó la magnitud del cambio que afronta la industria: “Estamos en medio de un cambio tectónico en la plataforma de IA, que requiere gestionar y hacer crecer nuestro negocio comercial a gran escala hoy, mientras construimos la nueva frontera y ejecutamos a la perfección en ambos frentes”, afirmó el directivo, según informó Reuters.

Edificio corporativo de Microsoft en
Edificio corporativo de Microsoft en Francia. (AP)

Nadella destacó que el éxito de Microsoft dependerá de su capacidad para ayudar a clientes y socios a combinar su capital humano con las nuevas capacidades de la IA, transformando así la manera en que operan empresas y organismos públicos. El CEO remarcó que tecnologías de propósito general como la inteligencia artificial tienen el potencial de impulsar la productividad y el crecimiento económico, y que la compañía debe consolidarse como el socio preferente en la transformación digital basada en IA.

En el marco de esta transformación, Microsoft ha dado pasos recientes para simplificar y potenciar su oferta de inteligencia artificial. El mes pasado, la empresa fusionó sus marketplaces de herramientas de IA para empresas en una sola plataforma denominada “Microsoft Marketplace”.

Anteriormente, los desarrolladores de software que utilizaban el servicio de computación en la nube Azure accedían a un marketplace específico, mientras que las aplicaciones y los denominados “agentes” —herramientas de IA diseñadas para ejecutar tareas dentro de aplicaciones— se ofrecían en otro entorno separado. Esta unificación responde a la estrategia de facilitar el acceso y la adopción de soluciones de IA por parte de los clientes empresariales.

La experiencia de Althoff al frente de la organización global de ventas y su papel en la creación de Microsoft Customer and Partner Solutions han sido clave para consolidar a la división comercial como el principal motor de crecimiento de la compañía, posicionando a Microsoft como referente en el sector tecnológico.

