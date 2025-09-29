Compran Electronic Arts: este es el acuerdo de venta del gigante de videojuegos como FIFA, The Sims y Battlefield

La adquisición de Electronic Arts involucra una transacción completamente en efectivo por parte de los tres inversores privados. REUTERS/Dado Ruvic

Electronic Arts (EA), una de las compañías más influyentes en la industria mundial de los videojuegos, ha firmado el acuerdo definitivo para ser adquirida por un grupo privado de inversores. Entre los miembros de este consorcio figuran el Public Investment Fund (PIF) de Arabia Saudí, la firma Silver Lake y Affinity Partners.

La operación, valorada en aproximadamente 55.000 millones de dólares (46.810 millones de euros), representa una de las mayores adquisiciones apalancadas registradas hasta la fecha en el mercado tecnológico mundial.

Impacto de la venta de Electronic Arts y valor estratégico para los inversores

La adquisición de Electronic Arts involucra una transacción completamente en efectivo por parte de los tres inversores privados, quienes acordaron adquirir el 100% del capital social de la compañía estadounidense a razón de 210 dólares (178,81 euros) por acción. Este movimiento consolida el interés continuado del PIF saudí en el sector de los videojuegos, un área donde ya mantiene inversiones relevantes en compañías como Capcom o Nintendo.

La participación, que ya alcanzaba el 9,9% del capital de EA, se verá reforzada, reafirmando la estrategia de diversificación económica de Arabia Saudí y su apuesta por industrias creativas globales.

Electronic Arts, reconocida internacionalmente por franquicias emblemáticas como EA Sports FC, Battlefield, Los Sims, Need for Speed, Star Wars o Mass Effect, ha sido objeto de interés de terceros ante la solidez de su catálogo y el éxito sostenido de sus productos en diferentes mercados.

Según The Wall Street Journal, EA fue objeto de análisis por parte de varias firmas de inversión en los últimos días, dada la magnitud y relevancia de la operación que finalmente se ha formalizado como una de las más significativas de la historia reciente del sector.

La operación se financia con fondos propios del consorcio, confirmando la capacidad de los participantes para movilizar recursos en una industria que sigue atrayendo capital de gran escala por el potencial de crecimiento de las grandes desarrolladoras y editoras de contenido.

Declaraciones de Andrew Wilson y visión a largo plazo de Electronic Arts

Tras la confirmación del acuerdo, Andrew Wilson, presidente y director ejecutivo de EA, destacó el valor y la trascendencia del trabajo colectivo que ha posicionado a la empresa como referente en el diseño, la innovación y la narrativa interactiva. “Nuestros equipos creativos y apasionados en EA han brindado experiencias extraordinarias a cientos de millones de fans, han creado algunas de las IP más icónicas del mundo y han generado un valor significativo para nuestra empresa. Este momento es un gran reconocimiento a su notable labor”, señaló Wilson.

El directivo enfatizó las oportunidades que surgen a partir de la alianza con el nuevo grupo de inversores, orientando la estrategia hacia ampliar los límites del entretenimiento, los deportes y la tecnología. Wilson expresó su entusiasmo sobre el futuro de la empresa, anticipando la creación de “experiencias transformadoras para inspirar a las generaciones venideras” gracias al impulso financiero y la visión compartida del consorcio.

Con una base de seguidores global y una serie de franquicias con legado en el sector, Electronic Arts aspira a fortalecer su posición como líder de la industria y continuar expandiendo su innovación creativa mediante nuevas alianzas, desarrollos y oportunidades de crecimiento internacional bajo el nuevo marco accionarial.

Relevancia histórica de la operación y próximos desafíos de Electronic Arts

La concreción de la venta de Electronic Arts a PIF, Silver Lake y Affinity Partners se inscribe en un ciclo de grandes transacciones que han redefinido el panorama empresarial del videojuego a escala mundial. La apuesta directa del fondo soberano saudí y sus socios no solo refrenda la vitalidad del segmento interactivo, sino que subraya la confianza en el potencial sostenido de franquicias clásicas y nuevas IP.

A pesar del cambio de propiedad, la continuidad de la dirección y el énfasis en la creatividad se perfilan como elementos centrales de la etapa que se abre para EA. La transacción no solo supone un reconocimiento a la importancia estratégica de la compañía en la industria del entretenimiento digital, sino que marca un antes y después para el sector global, al confirmarse como uno de los acuerdos de mayor envergadura en la historia reciente del videojuego y la tecnología.