Tecno

EA Sports, el gigante detrás de FIFA, negocia su venta por USD 50 mil millones

Tras conocerse las negociaciones, la valoración de la empresa, desarrolladora también de The Sims, experimentó un alza de casi el 15%

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
El acuerdo de la compra
El acuerdo de la compra de EA podría anunciarse de forma oficial a lo largo de la próxima semana. (Reuters)

Electronic Arts (EA), uno de los mayores editores de videojuegos del mundo, está en negociaciones avanzadas para ser adquirida por un consorcio de inversores en una operación valorada en aproximadamente USD 50.000 millones, según reportó Wall Street Journal.

De concretarse, esta compra apalancada se convertiría en la mayor de la historia, marcando un hito tanto para el sector tecnológico como para el financiero. Entre los actores clave que negocian el acuerdo figuran el fondo de inversión Silver Lake, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) y Affinity Partners, la firma liderada por Jared Kushner.

El acuerdo, que podría anunciarse oficialmente tan pronto como el próximo lunes, supondría la salida de EA de la bolsa y su paso a manos privadas. La valoración de la empresa, que antes de la noticia rondaba los USD 42.000 millones, experimentó un alza de casi el 15% tras conocerse las negociaciones, situando su capitalización en torno a los USD 48.000 millones. La magnitud de la operación supera ampliamente el récord anterior de USD 31.800 millones establecido por la compra de TXU en 2007, lo que subraya el alcance sin precedentes de la transacción.

Sede de Electronic Arts en
Sede de Electronic Arts en Los Ángeles, California. (Reuters)

Inversores detrás de este movimiento

El grupo de inversores que lidera la operación reúne a algunos de los nombres más influyentes del capital global. Silver Lake, reconocido por su historial en adquisiciones tecnológicas de gran escala y su participación en empresas como Unity, aporta su experiencia en el sector.

Por su parte, el PIF saudí, a través de su brazo de videojuegos Savvy Games Group, ya posee el 10% de EA y ha realizado inversiones significativas en compañías como Nintendo y desarrolladores como Scopely.

Affinity Partners, dirigida por Jared Kushner, cuenta con respaldo financiero de fondos de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, según Reuters. La posible entrada conjunta de estos actores consolidaría una alianza de capitales estadounidenses y de Oriente Medio con fuerte proyección en el entretenimiento digital.

El contexto en el que se produce esta negociación es especialmente relevante para la industria del videojuego. El sector enfrenta actualmente un aumento sostenido de los costos de desarrollo, una competencia cada vez más intensa y la presión de consumidores que exigen productos de alta calidad.

Además de sus títulos bélicos,
Además de sus títulos bélicos, Electronic Arts desarrolla múltiples videojuegos con temática deportiva. (Reuters)

EA, editora de franquicias emblemáticas como “FC”, “Madden NFL” y “Battlefield”, había pronosticado en julio resultados por debajo de las expectativas de Wall Street, lo que reflejaba los desafíos del mercado. Sin embargo, la compañía apuesta por el lanzamiento inminente de “Battlefield 6”, previsto para el próximo mes, como un motor para impulsar sus ingresos y competir directamente con títulos como “Call of Duty” de Activision Blizzard, según ambas fuentes.

Reacciones del mercado y próximos pasos

El mercado ha reaccionado con expectación ante la posible adquisición. Las acciones de EA subieron más del 15% tras conocerse las negociaciones, según Reuters. La operación, de confirmarse, no solo redefiniría el mapa de la industria del videojuego, sino que también establecería un nuevo estándar para las compras apalancadas a nivel mundial. El precedente más cercano, la adquisición de TXU en 2007, queda muy por detrás en términos de valor absoluto, lo que subraya la magnitud de la apuesta de los inversores.

En cuanto a los próximos pasos, las fuentes consultadas por Wall Street Journal anticipan que el anuncio oficial podría producirse en cuestión de días, posiblemente el lunes siguiente. Los detalles finales sobre la participación de cada fondo y la estructura del acuerdo aún se encuentran en negociación, mientras el sector y los mercados financieros permanecen atentos a la confirmación de la mayor compra apalancada de la historia.

Para Arabia Saudita, la adquisición de EA representaría mucho más que una inversión financiera: consolidaría a los videojuegos como un pilar estratégico de su proyección cultural y de influencia global, al nivel de industrias como el deporte o el cine.

Temas Relacionados

Electronic ArtsVideojuegosBig TechLo último en tecnologíaFifaThe Sims

Últimas Noticias

Cómo empezar a invertir en criptomonedas y cómo operan

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, registra un precio de 109.382,3 dólares

Cómo empezar a invertir en

Ethereum: este es su valor en el mercado este 27 de septiembre

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: este es su valor

Bitcoin: cuál es el valor de esta criptomoneda

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y lanzado al mercado oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

Bitcoin: cuál es el valor

Criptomonedas: cuál es el precio de tether este 27 de septiembre

Esta moneda digital se ha convertido en la tercera más usada a nivel mundial detrás de bitcoin y ethereum

Criptomonedas: cuál es el precio

Qué necesitas y cómo conectar tu smartphone a la TV por HDMI

El uso de adaptadores HDMI es fundamental para conectar cualquier teléfono móvil al televisor

Qué necesitas y cómo conectar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: las

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos del 26 de octubre

Pidieron hasta 20 años de prisión y el decomiso para una banda de secuestradores que operaba en Rosario

Detuvieron a un hombre acusado de matar de una puñalada en el pecho a su hermano en Corrientes

Denunció a su hijo menor de edad por golpearla y el adolescente agredió a la Policía cuando fue a detenerlo

Los 7 beneficios de las semillas de girasol comprobadas por la ciencia

INFOBAE AMÉRICA
Dinamarca informó que drones no

Dinamarca informó que drones no identificados fueron avistados sobre la base militar de Karup, la mayor instalación de defensa del país

Liderazgo en declive: 10 señales tempranas que anticipan la caída (y cómo frenarla)

Periodistas de Bolivia advierten una relación tensa con el próximo Gobierno tras las críticas de los candidatos a los medios

Cargos duplicados en la dictadura de Nicaragua: de la “copresidencia” a dos cancilleres y dos jefes policiales

Irán llamó a consultas a sus embajadores en Alemania, Francia y el Reino Unido tras el restablecimiento de sanciones de la ONU

TELESHOW
Iara Lombardi, de La Voz:

Iara Lombardi, de La Voz: “La mirada de Lali fue épica, me enamoré”

Nahuel Ivorra, humorista:“Con Ceci tenemos una foto de nuestro primer beso”

Laura Grandinetti: “La historia de Miss Carbón es absolutamente inspiradora, me conmovió”

La explicación de Eros Ramazzotti sobre su beso fallido con Evangelina Anderson: “Estábamos jugando”

Entre confusiones y talento: la referencia viral a la China Suárez que opacó a una actriz