Apple prepara una solución para los problemas de iOS 26: una nueva actualización llegará a iPhone

La versión iOS 26.0.1 solucionará fallos de cámara, WiFi y Apple Intelligence en los últimos modelos de iPhone. (REUTERS/Ann Wang)

La llegada de iOS 26 a los dispositivos de Apple agregó funciones y cambios en iPhone, pero también errores y problemas a algunos usuarios. Por ese motivo, la empresa está preparando una actualización para corregir la situación.

Esta nueva versión ajustaría importantes elementos del sistema para remediar tanto errores graves como pequeños inconvenientes de uso diario, ya que los principales afectados están siendo los iPhone 17 y iPhone Air, recién lanzados.

Fallos detectados tras la llegada de iOS 26

Si bien el despliegue de cada nueva versión de iOS genera expectativas y curiosidad, también desencadena el monitoreo intensivo de cualquier anomalía en el rendimiento y la experiencia de usuario. Con la llegada de iOS 26, algunos fallos comenzaron a reportarse rápidamente. Entre los más relevantes destacan:

Los problemas detectados tras el lanzamiento de iOS 26 afectan la experiencia de usuario y la conectividad en dispositivos Apple. (Apple)

Errores en la cámara de iPhone Air e iPhone 17 Pro: diversos usuarios advirtieron problemas al tomar fotografías, especialmente relacionados con la gestión de altas luces y la exposición, impactando la calidad de las imágenes capturadas en distintas condiciones.

Desconexiones aleatorias del WiFi: uno de los problemas más extendidos afecta tanto a la conectividad inalámbrica tradicional como al funcionamiento de CarPlay . Se reportan desconexiones intermitentes, que hacen que los iPhone 17 se desincronicen del Wi-Fi o pierdan la conexión con el sistema multimedia de los automóviles de manera espontánea y sin causa aparente.

Fallo en la búsqueda de eventos en la app Calendario: para algunos usuarios, especialmente quienes actualizaron de inmediato, la aplicación de Calendario dejó de permitir búsquedas de eventos correctamente, con lo cual dificulta la gestión diaria y la consulta del histórico de compromisos personales o laborales.

Problemas al descargar modelos de Apple Intelligence: esta función, clave para las capacidades de inteligencia artificial de los iPhone más avanzados, registró errores de descarga en ciertas unidades. Afecta a modelos recientes incluidos el iPhone 17 y el 17 Pro Max, lo que limita el acceso pleno a las últimas propuestas de Apple en cuanto a predicción, personalización y automatización inteligente.

Detalles menores en la interfaz: además de los grandes problemas técnicos, algunos usuarios han reportado fallos visuales en la animación de desbloqueo, donde los iconos pueden no mostrarse de inmediato, así como inconsistencias en el brillo de la barra de volumen sobre fondos claros y leves errores de transparencia en la interfaz.

Aunque en términos generales no se identificaron errores destructivos o de seguridad de gravedad máxima tras el lanzamiento de iOS 26, la suma de estos inconvenientes impacta de forma directa la experiencia de miles de usuarios.

Ante estos reportes, Apple informó que la mayor parte de las incidencias quedarán resueltas con iOS 26.0.1, versión cuyo número de compilación será 23A355.

La actualización iOS 26.0.1 no agregará nuevas funciones, sino que corregirá errores críticos de la versión principal.(REUTERS/Maxim Shemetov)

Cuál será la versión que lanzará Apple para corregir los problemas

iOS 26.0.1 no busca agregar funcionalidades, sino aportar estabilidad y restaurar la confianza de los usuarios. A diferencia de lo que se espera para futuras versiones como iOS 26.1, que ya tiene prometidas integraciones de inteligencia artificial como traducción en vivo en AirPods compatibles y nuevos idiomas para las funcionalidades inteligentes, la inminente actualización se concentra exclusivamente en resolver las disfunciones introducidas por la versión principal.

El listado concreto de problemas que abordaría la nueva versión incluye:

Solución a fallos en la cámara, especialmente en los últimos modelos lanzados.

Reparación de fallos de conectividad Wi-Fi y de CarPlay inalámbrico.

Corrección del mal funcionamiento de búsqueda en la app Calendario.

Resolución de problemas de descarga de modelos de Apple Intelligence para aprovechar las herramientas de IA integrada.

Mejora de pequeñas inconsistencias visuales en la interfaz de usuario, desde animaciones hasta elementos de transparencia.

Apple suele reservar actualizaciones correctivas menores para las semanas inmediatamente posteriores a cada lanzamiento mayor. Esto consolida la percepción de trabajo ágil y reactivo por parte de su equipo de software, además de frenar cualquier ola de descontento público en redes y medios tecnológicos.

Los usuarios de iPhone 17 y iPhone Air reportan problemas en la cámara, WiFi y la app Calendario tras actualizar a iOS 26. (Foto: Apple)

La próxima estación en la hoja de ruta de actualizaciones será iOS 26.1, actualmente disponible en fase beta, que sí tendrá adiciones visibles para los usuarios avanzados e innovadores. Incorporaciones como Live Translation para AirPods compatibles, ampliación del soporte de idiomas en la plataforma de Apple Intelligence y pequeños ajustes a aplicaciones emblemáticas como Música, Fotos y Safari conforman sus principales novedades.