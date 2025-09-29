Tecno

Apple prepara una solución para los problemas de iOS 26: una nueva actualización llegará a iPhone

Esta próxima actualización no agregará funciones, sino que se centrará en solucionar errores

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
La versión iOS 26.0.1 solucionará
La versión iOS 26.0.1 solucionará fallos de cámara, WiFi y Apple Intelligence en los últimos modelos de iPhone. (REUTERS/Ann Wang)

La llegada de iOS 26 a los dispositivos de Apple agregó funciones y cambios en iPhone, pero también errores y problemas a algunos usuarios. Por ese motivo, la empresa está preparando una actualización para corregir la situación.

Esta nueva versión ajustaría importantes elementos del sistema para remediar tanto errores graves como pequeños inconvenientes de uso diario, ya que los principales afectados están siendo los iPhone 17 y iPhone Air, recién lanzados.

Fallos detectados tras la llegada de iOS 26

Si bien el despliegue de cada nueva versión de iOS genera expectativas y curiosidad, también desencadena el monitoreo intensivo de cualquier anomalía en el rendimiento y la experiencia de usuario. Con la llegada de iOS 26, algunos fallos comenzaron a reportarse rápidamente. Entre los más relevantes destacan:

Los problemas detectados tras el
Los problemas detectados tras el lanzamiento de iOS 26 afectan la experiencia de usuario y la conectividad en dispositivos Apple. (Apple)
  • Errores en la cámara de iPhone Air e iPhone 17 Pro: diversos usuarios advirtieron problemas al tomar fotografías, especialmente relacionados con la gestión de altas luces y la exposición, impactando la calidad de las imágenes capturadas en distintas condiciones.
  • Desconexiones aleatorias del WiFi: uno de los problemas más extendidos afecta tanto a la conectividad inalámbrica tradicional como al funcionamiento de CarPlay. Se reportan desconexiones intermitentes, que hacen que los iPhone 17 se desincronicen del Wi-Fi o pierdan la conexión con el sistema multimedia de los automóviles de manera espontánea y sin causa aparente.
  • Fallo en la búsqueda de eventos en la app Calendario: para algunos usuarios, especialmente quienes actualizaron de inmediato, la aplicación de Calendario dejó de permitir búsquedas de eventos correctamente, con lo cual dificulta la gestión diaria y la consulta del histórico de compromisos personales o laborales.
  • Problemas al descargar modelos de Apple Intelligence: esta función, clave para las capacidades de inteligencia artificial de los iPhone más avanzados, registró errores de descarga en ciertas unidades. Afecta a modelos recientes incluidos el iPhone 17 y el 17 Pro Max, lo que limita el acceso pleno a las últimas propuestas de Apple en cuanto a predicción, personalización y automatización inteligente.
  • Detalles menores en la interfaz: además de los grandes problemas técnicos, algunos usuarios han reportado fallos visuales en la animación de desbloqueo, donde los iconos pueden no mostrarse de inmediato, así como inconsistencias en el brillo de la barra de volumen sobre fondos claros y leves errores de transparencia en la interfaz.

Aunque en términos generales no se identificaron errores destructivos o de seguridad de gravedad máxima tras el lanzamiento de iOS 26, la suma de estos inconvenientes impacta de forma directa la experiencia de miles de usuarios.

Ante estos reportes, Apple informó que la mayor parte de las incidencias quedarán resueltas con iOS 26.0.1, versión cuyo número de compilación será 23A355.

La actualización iOS 26.0.1 no
La actualización iOS 26.0.1 no agregará nuevas funciones, sino que corregirá errores críticos de la versión principal.(REUTERS/Maxim Shemetov)

Cuál será la versión que lanzará Apple para corregir los problemas

iOS 26.0.1 no busca agregar funcionalidades, sino aportar estabilidad y restaurar la confianza de los usuarios. A diferencia de lo que se espera para futuras versiones como iOS 26.1, que ya tiene prometidas integraciones de inteligencia artificial como traducción en vivo en AirPods compatibles y nuevos idiomas para las funcionalidades inteligentes, la inminente actualización se concentra exclusivamente en resolver las disfunciones introducidas por la versión principal.

El listado concreto de problemas que abordaría la nueva versión incluye:

  • Solución a fallos en la cámara, especialmente en los últimos modelos lanzados.
  • Reparación de fallos de conectividad Wi-Fi y de CarPlay inalámbrico.
  • Corrección del mal funcionamiento de búsqueda en la app Calendario.
  • Resolución de problemas de descarga de modelos de Apple Intelligence para aprovechar las herramientas de IA integrada.
  • Mejora de pequeñas inconsistencias visuales en la interfaz de usuario, desde animaciones hasta elementos de transparencia.

Apple suele reservar actualizaciones correctivas menores para las semanas inmediatamente posteriores a cada lanzamiento mayor. Esto consolida la percepción de trabajo ágil y reactivo por parte de su equipo de software, además de frenar cualquier ola de descontento público en redes y medios tecnológicos.

Los usuarios de iPhone 17
Los usuarios de iPhone 17 y iPhone Air reportan problemas en la cámara, WiFi y la app Calendario tras actualizar a iOS 26. (Foto: Apple)

La próxima estación en la hoja de ruta de actualizaciones será iOS 26.1, actualmente disponible en fase beta, que sí tendrá adiciones visibles para los usuarios avanzados e innovadores. Incorporaciones como Live Translation para AirPods compatibles, ampliación del soporte de idiomas en la plataforma de Apple Intelligence y pequeños ajustes a aplicaciones emblemáticas como Música, Fotos y Safari conforman sus principales novedades.

Temas Relacionados

iOS 16AppleiPhoneCelularesTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Bill Gates predice el impacto de la inteligencia artificial en la educación y la salud en la próxima década

El cofundador de Microsoft anticipa que la automatización y la personalización transformarán la enseñanza y el diagnóstico de enfermedades, abriendo nuevas oportunidades de acceso global a servicios esenciales

Bill Gates predice el impacto

Experto cree que en el futuro no estaremos llenos de robots humanoides: “es pura fantasía”

La falta de integración sensorial y tecnológica limita la capacidad de los robots para realizar tareas cotidianas con precisión

Experto cree que en el

Paso a paso para hacer una captura de pantalla en Android y iPhone

La forma puede variar según la marca y modelo, pero no requiere aplicaciones externas ni conocimientos técnicos. Las imágenes generadas se guardan automáticamente en el teléfono

Paso a paso para hacer

No olvides presionar este botón al retirar dinero de un cajero o tu cuenta bancaria estará en peligro

Evitar seguir las pautas de seguridad sugeridas por las autoridades financieras expone al usuario a robos y acceso a datos privados que pueden ser usados para cometer varios delitos

No olvides presionar este botón

Así usan la IA para crear correos electrónicos falsos y robar la información de las cuentas

Esta tecnología permite a los delincuentes crear estafas más convincentes y difíciles de detectar

Así usan la IA para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un nene de 4 años

Un nene de 4 años se soltó de la mano de su mamá y fue atropellado por un motociclista en Balvanera

Detuvieron al jefe de la barra brava de Newell’s en allanamientos por venta droga al menudeo

El mayor estudio de ADN sobre dislexia reveló genes nunca antes asociados con el trastorno

Mercados: las acciones y los bonos argentinos caen en Wall Street y el riesgo país se acerca a 1.100 puntos

La Sociedad Rural de Rosario reclamó “una baja inmediata” de retenciones

INFOBAE AMÉRICA
Rusia abandonó formalmente la Convención

Rusia abandonó formalmente la Convención Europea para la Prevención de la Tortura

Trump anunció que pondrán un arancel de 100 % a películas extranjeras

Turquía desplegó tres drones para monitorear la flotilla humanitaria que va rumbo a Gaza en el Mediterráneo

La Comic-Con de Málaga cerró con éxito de público y algunas asignaturas pendientes

Singapur prohibió la entrada al activista prodemocracia de Hong Kong, Nathan Law

TELESHOW
Benjamín Amadeo anunció la llegada

Benjamín Amadeo anunció la llegada de su segundo hijo en pleno show: “Un amor infinito y profundo”

Moria Casán fue a ver a Sofía Gala al teatro: una ovación compartida entre bambalinas y sobre el escenario

Daniela Christiansson mostró su pancita de embarazada al entrar en el tercer trimestre: “No lo puedo creer”

Mariana Fabbiani: “Todo el tiempo hablaban de mi cuerpo y era algo que no podía manejar”

La dedicatoria especial de Cande Ruggeri tras anunciar su casamiento: “Lo más lindo es compartirlo con vos”