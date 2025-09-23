Traducción en vivo en iOS 26: cómo funciona y qué ofrece la herramienta de IA de iPhone

El lanzamiento de iOS 26 ha introducido una de las funciones más solicitadas por usuarios internacionales, viajeros, profesionales y quienes mantienen contacto frecuente con personas de diferentes países: la traducción en vivo.
De la mano de Apple Intelligence, esta tecnología promete acabar con las barreras idiomáticas al habilitar traducciones automáticas y en tiempo real directamente en el dispositivo, sin depender de servidores externos. La compañía apuesta así por mejorar la privacidad, la portabilidad y la precisión de las traducciones, mientras aprovecha el potencial de su chip para ejecutar el proceso localmente.
Qué es la traducción en vivo de iOS 26 y cómo mejora la experiencia del usuario
La función de traducción en vivo de iOS 26 ofrece a los usuarios la posibilidad de traducir tanto mensajes de texto como conversaciones orales de manera automática, instantánea y privada. Trabaja en conjunto con la tecnología Apple Intelligence para procesar el lenguaje de origen, generar la traducción y devolverla al usuario sin que los datos salgan del dispositivo.
Esta prestación se aplica tanto en conversaciones uno a uno como en intercambios grupales, y encuentra utilidad en diferentes escenarios, desde mensajes escritos hasta llamadas de voz o videollamadas.
A diferencia de sistemas previos, la traducción en vivo abarca varias aplicaciones nativas integradas en el ecosistema iOS, entre ellas Mensajes (iMessage y SMS/MMS), FaceTime, la app de Teléfono y, con características destacadas, los nuevos AirPods.
La función también actúa sin conexión a internet siempre que los idiomas requeridos se encuentren descargados de antemano, lo que la vuelve especialmente útil en viajes o contextos donde la conectividad resulta inestable.
Cómo y dónde se puede usar la traducción en vivo
El procedimiento de activación resulta sencillo y se adapta a las necesidades del usuario. Para iniciar, iOS 26 exige descargar los paquetes de idiomas deseados. Esto se realiza en Ajustes > Apps > Traducir > Idiomas descargados.
Una vez completado este paso, quienes deseen usar la traducción automática en Mensajes solo tendrán que acceder a una conversación, pulsar sobre el perfil del contacto y seleccionar los idiomas correspondientes en “traducir a” y “traducir desde”, según las preferencias de comunicación.
La funcionalidad permite que los mensajes entrantes y salientes se traduzcan automáticamente al idioma elegido, facilitando una experiencia fluida y sin interrupciones. El usuario puede cambiar de idioma en cada chat, elegir visualizar el mensaje original junto al traducido y activar o desactivar la traducción en cualquier momento según convenga.
En el caso de las llamadas, tanto de voz a través de la app Teléfono como de videollamadas en FaceTime, Apple introduce una mecánica similar. Mientras la conversación está ocurriendo, se puede acceder a los controles de la app y activar los subtítulos en vivo o la traducción en tiempo real. El sistema mostrará en pantalla la transcripción y traducción de los diálogos, permitiendo seguir la charla sin dificultades lingüísticas.
Para quienes utilizan los AirPods compatibles, la integración da un paso más: ahora es posible escuchar, en tiempo real y directamente en los auriculares, la traducción de lo que una persona dice en otro idioma. Basta con abrir la app Traducir y tocar “Live”, contando siempre con que los paquetes de idioma estén descargados y los auriculares conectados a un iPhone compatible.
La transcripción aparece además en la pantalla del iPhone, por lo que también quienes no usen AirPods pueden visualizar el intercambio bilingüe.
Compatibilidad, idiomas y requisitos técnicos de la traducción en iPhone
No todos los dispositivos ni regiones cuentan de momento con acceso a Apple Intelligence y las funciones de traducción en vivo. Apple ha indicado que esta tecnología se encuentra disponible solo en modelos recientes: iPhone 15 Pro y posteriores forman parte de la lista de soporte, y los AirPods Pro 2, AirPods 4 (ANC) y los nuevos AirPods Pro 3 pueden ejecutar la traducción en vivo, siempre y cuando estén emparejados con un dispositivo acorde y tengan el firmware actualizado.
En cuanto a los idiomas admitidos, las opciones actuales incluyen español (España), inglés (Reino Unido y EE.UU.), francés (Francia), alemán, italiano, japonés, coreano y portugués (Brasil), con promesa de ampliación durante los próximos meses para incorporar otros esenciales como el mandarín, coreano, japonés e italiano en diferentes aplicaciones y contextos.
La aplicación Traducir y la opción en los AirPods, por ejemplo, comienzan con la traducción simultánea en inglés, español, portugués, francés y alemán y prevén sumar más antes de fin de año.
A nivel de aplicaciones, Mensajes soporta la traducción automática tanto en iMessage como en SMS y MMS, lo que brinda una experiencia transversal en el envío y recepción de mensajes. FaceTime y Teléfono admiten traducción en tiempo real únicamente en llamadas individuales y en una lista reducida de idiomas seleccionados.