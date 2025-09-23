Tecno

Traducción en vivo en iOS 26: cómo funciona y qué ofrece la herramienta de IA de iPhone

La traducción en vivo está disponible solo en iPhone 15 Pro y modelos posteriores

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
La traducción automática de iOS
La traducción automática de iOS 26 funciona sin conexión y protege la privacidad del usuario. (REUTERS/Evgenia Novozhenina)

El lanzamiento de iOS 26 ha introducido una de las funciones más solicitadas por usuarios internacionales, viajeros, profesionales y quienes mantienen contacto frecuente con personas de diferentes países: la traducción en vivo.

De la mano de Apple Intelligence, esta tecnología promete acabar con las barreras idiomáticas al habilitar traducciones automáticas y en tiempo real directamente en el dispositivo, sin depender de servidores externos. La compañía apuesta así por mejorar la privacidad, la portabilidad y la precisión de las traducciones, mientras aprovecha el potencial de su chip para ejecutar el proceso localmente.

Qué es la traducción en vivo de iOS 26 y cómo mejora la experiencia del usuario

La función de traducción en vivo de iOS 26 ofrece a los usuarios la posibilidad de traducir tanto mensajes de texto como conversaciones orales de manera automática, instantánea y privada. Trabaja en conjunto con la tecnología Apple Intelligence para procesar el lenguaje de origen, generar la traducción y devolverla al usuario sin que los datos salgan del dispositivo.

Esta prestación se aplica tanto en conversaciones uno a uno como en intercambios grupales, y encuentra utilidad en diferentes escenarios, desde mensajes escritos hasta llamadas de voz o videollamadas.

Apple Intelligence permite traducciones instantáneas
Apple Intelligence permite traducciones instantáneas en Mensajes, FaceTime, Teléfono y AirPods. (Europa Press)

A diferencia de sistemas previos, la traducción en vivo abarca varias aplicaciones nativas integradas en el ecosistema iOS, entre ellas Mensajes (iMessage y SMS/MMS), FaceTime, la app de Teléfono y, con características destacadas, los nuevos AirPods.

La función también actúa sin conexión a internet siempre que los idiomas requeridos se encuentren descargados de antemano, lo que la vuelve especialmente útil en viajes o contextos donde la conectividad resulta inestable.

Cómo y dónde se puede usar la traducción en vivo

El procedimiento de activación resulta sencillo y se adapta a las necesidades del usuario. Para iniciar, iOS 26 exige descargar los paquetes de idiomas deseados. Esto se realiza en Ajustes > Apps > Traducir > Idiomas descargados.

Una vez completado este paso, quienes deseen usar la traducción automática en Mensajes solo tendrán que acceder a una conversación, pulsar sobre el perfil del contacto y seleccionar los idiomas correspondientes en “traducir a” y “traducir desde”, según las preferencias de comunicación.

Los AirPods compatibles ofrecen traducción
Los AirPods compatibles ofrecen traducción simultánea directamente en los auriculares con iOS 26. (REUTERS/Shannon Stapleton)

La funcionalidad permite que los mensajes entrantes y salientes se traduzcan automáticamente al idioma elegido, facilitando una experiencia fluida y sin interrupciones. El usuario puede cambiar de idioma en cada chat, elegir visualizar el mensaje original junto al traducido y activar o desactivar la traducción en cualquier momento según convenga.

En el caso de las llamadas, tanto de voz a través de la app Teléfono como de videollamadas en FaceTime, Apple introduce una mecánica similar. Mientras la conversación está ocurriendo, se puede acceder a los controles de la app y activar los subtítulos en vivo o la traducción en tiempo real. El sistema mostrará en pantalla la transcripción y traducción de los diálogos, permitiendo seguir la charla sin dificultades lingüísticas.

Para quienes utilizan los AirPods compatibles, la integración da un paso más: ahora es posible escuchar, en tiempo real y directamente en los auriculares, la traducción de lo que una persona dice en otro idioma. Basta con abrir la app Traducir y tocar “Live”, contando siempre con que los paquetes de idioma estén descargados y los auriculares conectados a un iPhone compatible.

La transcripción aparece además en la pantalla del iPhone, por lo que también quienes no usen AirPods pueden visualizar el intercambio bilingüe.

IOS 26 soporta traducción en
IOS 26 soporta traducción en español, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano y portugués. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compatibilidad, idiomas y requisitos técnicos de la traducción en iPhone

No todos los dispositivos ni regiones cuentan de momento con acceso a Apple Intelligence y las funciones de traducción en vivo. Apple ha indicado que esta tecnología se encuentra disponible solo en modelos recientes: iPhone 15 Pro y posteriores forman parte de la lista de soporte, y los AirPods Pro 2, AirPods 4 (ANC) y los nuevos AirPods Pro 3 pueden ejecutar la traducción en vivo, siempre y cuando estén emparejados con un dispositivo acorde y tengan el firmware actualizado.

En cuanto a los idiomas admitidos, las opciones actuales incluyen español (España), inglés (Reino Unido y EE.UU.), francés (Francia), alemán, italiano, japonés, coreano y portugués (Brasil), con promesa de ampliación durante los próximos meses para incorporar otros esenciales como el mandarín, coreano, japonés e italiano en diferentes aplicaciones y contextos.

La aplicación Traducir y la opción en los AirPods, por ejemplo, comienzan con la traducción simultánea en inglés, español, portugués, francés y alemán y prevén sumar más antes de fin de año.

A nivel de aplicaciones, Mensajes soporta la traducción automática tanto en iMessage como en SMS y MMS, lo que brinda una experiencia transversal en el envío y recepción de mensajes. FaceTime y Teléfono admiten traducción en tiempo real únicamente en llamadas individuales y en una lista reducida de idiomas seleccionados.

Temas Relacionados

TraducciónIOS 26iPhoneAppleInteligencia artificialTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

La regla matutina de Jeff Bezos para reprogramar el cerebro en 60 minutos y ser más productivo en el día

El fundador de Amazon da prioridad al ejercicio, la lectura y la meditación, en contraste con Tim Cook, CEO de Apple, quien comienza su jornada revisando cientos de correos antes del amanecer

La regla matutina de Jeff

Generación Z gana terreno en el sector tech y aumenta la exclusión de millennials y empleados mayores de 30 años

Más del 20 % de las denuncias por discriminación laboral en tecnología corresponden a la edad, mientras los empleadores priorizan la cultura joven y la adaptabilidad en los procesos de selección

Generación Z gana terreno en

Mark Zuckerberg no usa Zoom o Teams: envía mensajes de texto desde las gafas inteligentes de Meta

Desde la empresa aseguran que cuando el directivo usa las gafas para escribir, los mensajes llegan de forma más breve y ágil

Mark Zuckerberg no usa Zoom

Bill Gates predijo el año en que no habrá más países pobres en el mundo

El cofundador de Microsoft es optimista en que el desarrollo económico y el avance tecnológico permitirán eliminar varios problemas a nivel global, siempre que el planeta evite grandes conflictos armados

Bill Gates predijo el año

Regalo exclusivo de PlayStation Store por el estreno de Until Dawn

Sony ofrece un set exclusivo de avatares inspirado en Until Dawn para usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5, en una promoción especial que coincide con el estreno digital de la película basada en el famoso videojuego

Regalo exclusivo de PlayStation Store
ÚLTIMAS NOTICIAS
Video: diez autos chocaron en

Video: diez autos chocaron en cadena en la General Paz y el tránsito es un caos

Los bonos argentinos suben 3% en Wall Street y el riesgo país quedó a punto de perforar el piso de 1.000 puntos básicos

Por el enfriamiento de la economía, la OCDE ajustó a la baja el crecimiento para Argentina este año

“Esperando la carroza” a la tucumana: un joven irrumpió en su propio velorio al grito de “estoy vivo”

Nació una nueva era en el diagnóstico y tratamiento del Alzheimer, afirman 40 expertos a nivel mundial

INFOBAE AMÉRICA
La invasión silenciosa: microplásticos y

La invasión silenciosa: microplásticos y PFAS ya contaminan órganos y aumentan riesgos de salud

Lula da Silva: “La agresión contra la independencia del poder judicial es inaceptable”

El gerente de un histórico bar de Roma investigado por retirar obras de arte protegidas

António Guterres: “La paz es nuestra principal obligación, pero hoy las guerras arrasan”

Israel no participará en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza

TELESHOW
El gesto de Roberto García

El gesto de Roberto García Moritán con Pampita luego del robo que sufrió en su domicilio

“Es un logro muy grande para mí”: la emoción de Momi Giardina al dar un importante paso en su vida

La llamativa reacción de Mónica Farro con Yanina Latorre en vivo que sorprendió a todos

La conexión especial de Luciano Cáceres con su madre y la señal que recibió luego de su muerte: “Creer o reventar”

Se elige la película argentina para competir en los Premios Oscar 2026: cuáles son las candidatas