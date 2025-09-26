Tecno

Google revela que el 90% de los profesionales en tecnología usa IA aunque muchos dudan de su calidad al programar

El 46 % de los trabajadores encuestados confía parcialmente en la calidad del código generado por la inteligencia artificial

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Un informe de DORA, de
Un informe de DORA, de Google, con 5.000 respuestas de especialistas, muestra que el 90% usa IA en su trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de herramientas de inteligencia artificial entre los profesionales de la tecnología ha experimentado un crecimiento sostenido, especialmente para tareas como la escritura y modificación de códigos, según un nuevo estudio de Google.

El informe, elaborado por la división de investigación DORA de Google y basado en 5.000 respuestas de especialistas de todo el mundo, reveló que el 90% de los encuestados utilizan IA en sus actividades laborales, lo que representa un aumento del 14% respecto al año anterior.

Una mayoría significativa (65%) de los participantes manifestó una alta dependencia de la IA en el desarrollo de software: el 37% indicó una “cantidad moderada” de dependencia, el 20% señaló “mucha” y el 8% reconoció “muchísima”.

“Es inevitable utilizar IA como parte del trabajo diario si eres ingeniero en Google”, afirmó Ryan J. Salva, responsable de las herramientas de codificación de Google como Gemini Code Assist, en una entrevista con CNN.

El 65 % de los participantes
El 65 % de los participantes señaló depender mucho de la IA para desarrollar software. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tanto confían estos profesionales en la IA

El hecho de que los programadores utilicen IA no implica que todos perciban su valor de la misma manera.

El 46% de los profesionales tecnológicos encuestados expresó confiar “algo” en la calidad del código generado por inteligencia artificial, mientras que el 23% indicó confiar “poco” y el 20% manifestó una confianza “mucha”.

Además, el 31% señaló que la IA mejoró “ligeramente” la calidad del código, y el 30% consideró que no tuvo “ningún impacto”.

Google señala que, aunque la IA está impulsando el rendimiento individual, su influencia en las organizaciones presenta mayor complejidad.

El 46% de los profesionales
El 46% de los profesionales tecnológicos confía parcialmente en la calidad del código generado por IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la investigación, la adopción de inteligencia artificial ahora se asocia con un aumento en el rendimiento de la entrega de software, ya que los equipos están lanzando más productos y aplicaciones, un cambio positivo respecto a los resultados del año anterior.

No obstante, persiste el desafío de garantizar que el software funcione correctamente antes de ser entregado a los usuarios.

Cómo adoptar la IA en los equipos

La adopción de inteligencia artificial en los equipos tecnológicos se ha vuelto una tendencia global, pero implementar IA por sí sola no garantiza el éxito.

Para abordar este reto, la división DORA de Google ha desarrollado un plan de siete capacidades esenciales que permiten potenciar el impacto real de la IA en las organizaciones.

DORA, de Google, creó un
DORA, de Google, creó un plan con siete capacidades clave para maximizar el impacto de la IA en las organizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Modelo de Capacidades de IA de DORA, fundamentado en una amplia investigación, identifica una combinación de factores técnicos y culturales como pilares necesarios para lograr resultados óptimos.

Estas capacidades no solo favorecen la integración efectiva de la inteligencia artificial, sino que son decisivas para el desempeño a nivel individual, de equipo y organizacional.

Las siete capacidades clave del modelo son:

  1. Enfoque centrado en el usuario: Priorizar las necesidades y experiencias de los usuarios contribuye de forma directa al rendimiento del equipo.
  2. Práctica sólida de control de versiones: La gestión rigurosa de versiones de código facilita la calidad y la confiabilidad de los sistemas.
  3. Datos internos accesibles para IA: Disponer de información interna de calidad que sea utilizable por soluciones de inteligencia artificial incrementa la efectividad individual.
  4. Trabajo en pequeños lotes: La entrega de funcionalidades en unidades pequeñas mejora la productividad y permite ajustar rápidamente los procesos.
  5. Postura de IA clara y comunicada: Definir y comunicar la visión sobre IA de manera transparente ayuda a reducir la fricción dentro del equipo.
  6. Plataforma interna de calidad: Contar con una infraestructura sólida acelera el flujo de trabajo y eleva la calidad de los productos.
  7. Ecosistema de datos saludable: Mantener datos consistentes y confiables fortalece el rendimiento organizacional.

Potenciar el impacto de la IA requiere combinar tecnología, procesos y una cultura de equipo alineada. Solo así será posible transformar la adopción de inteligencia artificial en resultados tangibles para equipos y empresas, señala Google.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialGoogleTrabajoProgramaciónCódigoTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

De ghosting a love bombing: la triste terminología emocional de redes sociales

La normalización de términos como love bombing, gaslighting y red flags demuestra que la generación Z y expertos están poniendo nombre a conductas antes invisibles, facilitando la comprensión y prevención de la manipulación

De ghosting a love bombing:

Qué modelos de iPhone son compatibles con Apple Intelligence para aprovechar al máximo la IA

Apple limita su nuevo sistema de IA a los modelos más recientes de iPhone, iPad y Mac

Qué modelos de iPhone son

México, Colombia y Estados Unidos: Las apuestas clave de Revolut para liderar el mercado fintech

La fintech prioriza inversiones en regulación, innovación en tarjetas y portafolios bancarios, compitiendo en cada país con grandes actores como Nubank y bancos tradicionales

México, Colombia y Estados Unidos:

Apple enfrenta presión por los retrasos en inteligencia artificial

La compañía de Cupertino atraviesa un momento crítico ante la rápida evolución de la inteligencia artificial, mientras rivales como Google y OpenAI avanzan con innovaciones que desafían su liderazgo en tecnología de consumo

Apple enfrenta presión por los

Cómo se hacen los videos ultrapanorámicos que se viralizan en Instagram

Creadores descubrieron cómo subir clips en resolución 5120×1080 píxeles, logrando un efecto visual cinematográfico dentro de la red social

Cómo se hacen los videos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así fue el allanamiento en

Así fue el allanamiento en el búnker de pequeño J, el narco peruano que estaría detrás del triple femicidio en Florencio Varela

Día del Empleado de Comercio: cuándo se celebra y para quiénes es feriado

Milei regresó de los EEUU y se quedará en Olivos, mientras Karina encabezará con Santiago Caputo una reunión de la mesa de campaña en Casa Rosada

Alfredo Casero: “Lali, Flor Peña, Ricky Martin, Perfumo o Jorge Luis Borges pueden decir lo que se les cante”

La disciplina fitness de Angelina Jolie: cuáles son las claves de su dieta y su rutina de entrenamiento a los 50 años

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump: “Creo que tenemos

Donald Trump: “Creo que tenemos un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza”

Tenía 14 años cuando mató a su madre y a sus hermanos tras discutir por un videojuego: lo condenaron a 100 años de cárcel

El momento en que los delegados de varios países abandonaron la Asamblea de la ONU al llegar Netanyahu

Paro nacional en Ecuador: denuncian a líderes indígenas por instigación y terrorismo

La UE esgrimió su acuerdo comercial con Trump para descartar que cobre aranceles del 100% a sus farmacéuticas

TELESHOW
La reflexión de Juana Viale

La reflexión de Juana Viale después de competir en el Ironman de San Pablo: “Miedo, adrenalina y una certeza”

Juli Poggio invitó a sus seguidores a pedir por la salud de Thiago Medina: “No estás solo”

Pampita sorprendió al describir la personalidad de Anita, su hija con Roberto García Moritán

Ángel de Brito opinó sobre la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “Él es muy astuto”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana