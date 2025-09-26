Tecno

Apple enfrenta presión por los retrasos en inteligencia artificial

La compañía de Cupertino atraviesa un momento crítico ante la rápida evolución de la inteligencia artificial, mientras rivales como Google y OpenAI avanzan con innovaciones que desafían su liderazgo en tecnología de consumo

Opy Morales

Por Opy Morales

Guardar
El retraso de la inteligencia
El retraso de la inteligencia artificial en los productos de Apple inquieta al sector tecnológico global

El retraso en la integración de inteligencia artificial avanzada en los productos de Apple ha comenzado a generar inquietud sobre el futuro de la compañía en el competitivo mercado tecnológico. Mientras gigantes como OpenAI, Anthropic y Google acaparan la atención con sus innovaciones en IA, la empresa de Cupertino enfrenta el desafío de no quedarse rezagada en una carrera que redefine el sector.

Durante años, Apple ha dominado el segmento de dispositivos de consumo, logrando que cada nueva versión del iPhone se convierta en un fenómeno global y supere a sus competidores. Sin embargo, la irrupción de la inteligencia artificial como motor de cambio ha alterado el equilibrio. Según Bloomberg, la compañía se encuentra en una posición delicada debido a una combinación de prudencia excesiva y errores estratégicos, justo cuando la competencia ha invertido 1,5 billones de dólares (USD1,5 trillion) en el desarrollo de IA.

El futuro de Apple depende
El futuro de Apple depende de su capacidad para implementar inteligencia artificial de forma oportuna (REUTERS)

Uno de los episodios más ilustrativos de estas dificultades fue la presentación de una actualización del iPhone que prometía funciones de IA aún no materializadas, siendo la versión mejorada de Siri el caso más notorio. La demora en el lanzamiento de este asistente virtual renovado, que estaba prevista para la pasada primavera, acentuó la percepción de que Apple no logra mantener el ritmo de innovación impuesto por sus rivales.

El documental de Bloomberg Originals titulado Why Apple Still Hasn’t Cracked AI? expone cómo la empresa llegó a este punto y cuáles son sus estrategias para recuperar terreno. De acuerdo con el medio, la primera respuesta de Apple a la ofensiva de la competencia fue el anuncio de Apple Intelligence, una iniciativa que no logró el impacto esperado y que evidenció la brecha existente frente a las soluciones de IA ya disponibles en el mercado.

En respuesta a este escenario, Apple ha iniciado una reestructuración en su equipo directivo con el objetivo de impulsar un cambio de rumbo en materia de inteligencia artificial. Entre los planes más destacados figura el lanzamiento, previsto para el próximo año, de una herramienta de búsqueda web basada en IA. Esta tecnología se integrará en Siri y, posteriormente, podría incorporarse tanto al navegador Safari como a Spotlight, el sistema de búsqueda de la pantalla principal del iPhone.

El director ejecutivo Tim Cook ha delineado una serie de iniciativas para posicionar a la compañía en el nuevo entorno tecnológico. No obstante, el documental de Bloomberg Originals advierte que la velocidad a la que evoluciona el sector de la inteligencia artificial podría hacer que estos esfuerzos resulten insuficientes o lleguen demasiado tarde.

Apple se enfrenta así a un momento decisivo: la necesidad de acelerar su transición hacia la inteligencia artificial para no perder la relevancia que ha mantenido durante décadas en el universo de los dispositivos de consumo.

Temas Relacionados

Inteligencia artificial Apple OpenAI Google Tim Cook Cupertino Estados Unidos Innovación tecnológica iPhone SiriNewsroom BUE

Últimas Noticias

México, Colombia y Estados Unidos: Las apuestas clave de Revolut para liderar el mercado fintech

La fintech prioriza inversiones en regulación, innovación en tarjetas y portafolios bancarios, compitiendo en cada país con grandes actores como Nubank y bancos tradicionales

México, Colombia y Estados Unidos:

Cómo se hacen los videos ultrapanorámicos que se viralizan en Instagram

Creadores descubrieron cómo subir clips en resolución 5120×1080 píxeles, logrando un efecto visual cinematográfico dentro de la red social

Cómo se hacen los videos

Criptomonedas hoy: precios de las cinco principales este 26 de septiembre 2025

Las monedas virtuales han tenido diversos movimientos en las últimas horas

Criptomonedas hoy: precios de las

Google revela que el 90% de los profesionales en tecnología usa IA aunque muchos dudan de su calidad al programar

El 46 % de los trabajadores encuestados confía parcialmente en la calidad del código generado por la inteligencia artificial

Google revela que el 90%

Accenture desvinculará empleados que no se adapten a la inteligencia artificial

La consultora global implementa una capacitación de su personal. Desvincularán a quienes no logren reconvertirse, según anunció su directora ejecutiva Julie Sweet

Accenture desvinculará empleados que no
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así fue el allanamiento en

Así fue el allanamiento en el búnker de pequeño J, el narco peruano que estaría detrás del triple femicidio en Florencio Varela

Día del Empleado de Comercio: cuándo se celebra y para quiénes es feriado

Milei regresó de los EEUU y se quedará en Olivos, mientras Karina encabezará con Santiago Caputo una reunión de la mesa de campaña en Casa Rosada

Alfredo Casero: “Lali, Flor Peña, Ricky Martin, Perfumo o Jorge Luis Borges pueden decir lo que se les cante”

La disciplina fitness de Angelina Jolie: cuáles son las claves de su dieta y su rutina de entrenamiento a los 50 años

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump: “Creo que tenemos

Donald Trump: “Creo que tenemos un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza”

Tenía 14 años cuando mató a su madre y a sus hermanos tras discutir por un videojuego: lo condenaron a 100 años de cárcel

El momento en que los delegados de varios países abandonaron la Asamblea de la ONU al llegar Netanyahu

Paro nacional en Ecuador: denuncian a líderes indígenas por instigación y terrorismo

La UE esgrimió su acuerdo comercial con Trump para descartar que cobre aranceles del 100% a sus farmacéuticas

TELESHOW
La reflexión de Juana Viale

La reflexión de Juana Viale después de competir en el Ironman de San Pablo: “Miedo, adrenalina y una certeza”

Juli Poggio invitó a sus seguidores a pedir por la salud de Thiago Medina: “No estás solo”

Pampita sorprendió al describir la personalidad de Anita, su hija con Roberto García Moritán

Ángel de Brito opinó sobre la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “Él es muy astuto”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana