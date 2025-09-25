Cinco consejos para empezar a manejar un vehículo automático y evitar daños prematuros

Este modo permite prestar mayor atención a la distancia con otros vehículos y la estabilidad del volante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preferencia por los vehículos automáticos se ha incrementado en los últimos años, por la facilidad y comodidad que ofrecen para la conducción. Frente a los autos manuales, estos modelos prescinden del uso constante de la palanca de cambios y del pedal de embrague, una característica que atrae a quienes se inician al volante.

No obstante, incluso con sus ventajas, quienes optan por un vehículo automático deben familiarizarse con ciertas prácticas para evitar daños mecánicos desde el principio de uso.

Pese a que el sistema automático asiste al conductor, existen hábitos y procedimientos que resultan esenciales para prolongar la vida útil de la caja de cambios y asegurar una conducción estable. Estos cobran relevancia entre quienes adquieren su primer auto o desean minimizar el riesgo de reparaciones costosas a corto plazo.

Por qué no se deben utilizar los dos pies al manejar un vehículo automático

A diferencia de la caja manual, no hay embrague.

Una de las principales pautas al pasar a una transmisión automática consiste en olvidar el pedal del embrague. Los automáticos prescinden por completo de este elemento, lo que cambia el esquema tradicional de manejo para quienes tienen experiencia previa con vehículos manuales.

El conductor debe apoyarse únicamente en el pie derecho para accionar el acelerador y el freno. Kia sugiere que, para evitar confusiones o reflejos involuntarios, quienes tienen costumbre de conducir con ambos pies coloquen el izquierdo detrás del derecho, adoptando así la postura correcta desde el primer trayecto.

Esta adaptación inicial resulta determinante para garantizar recorridos sin sobresaltos, reducir el desgaste de los frenos y evitar impactos innecesarios en la caja de cambios.

Qué se debe saber sobre la palanca de cambios automática

Esta versión cuenta con letras que se enfocan en diferentes necesidades.

Antes de iniciar el desplazamiento, conviene familiarizarse con las posiciones de la palanca de cambios. Las cajas automáticas presentan cuatro modos principales: P (Parqueo), R (Retroceso), N (Neutro) y D (Drive). Ubicar correctamente cada uno de estos modos resulta esencial para operar de manera segura.

Kia explicó que antes de encender el motor se debe verificar que la posición seleccionada sea “P”, lo que bloquea los engranajes y previene movimientos involuntarios del vehículo.

De igual manera, el paso a retroceso (“R”) solo debe realizarse con el pie en el freno. No se emplea la palanca tan seguido como en los modelos manuales, pero conocer el significado de cada letra evita incidentes y posibles daños en el sistema.

De qué forma sacar provecho del efecto arrastre en ciudad o pendientes del auto

El manejo en ciertos terrenos supone un mayor reto para conductores primerizos.

Otro aspecto a considerar es el denominado “efecto arrastre” o ralentí, una función que se manifiesta cuando el auto inicia el desplazamiento leve apenas se cambia de “P” a “D” o a “R”. Este fenómeno es habitual en condiciones de tráfico intenso o al estacionar en pendientes.

Según lo detallado por Kia, conviene mantener el pie en el freno al realizar la transición de posición, esperando a que el auto responda completamente antes de liberar el pedal.

De este modo, se evita que el vehículo avance o retroceda inesperadamente, una situación que podría impactar tanto la seguridad del conductor como el correcto funcionamiento mecánico.

Cómo prepararse para distintas trayectos usando transmisión automática

Dominar un vehículo automático implica ajustarse a situaciones viales variables sin perder el control del coche. La caja automática facilita la atención a factores externos, como peatones, semáforos y otros vehículos, porque libera al usuario de la administración manual de las marchas.

Solo hay que salir a vías principales cuando se tenga confianza y conocimiento del vehículo.

Frente al tránsito denso, el sistema requiere simplemente presionar el freno para detener el auto y soltarlo suavemente para reanudar la marcha, sin maniobras adicionales.

En el caso de adelantamientos o el ascenso de pendientes, existen funciones específicas como el botón “O/D” (Overdrive), presente en algunos modelos, que otorgan mayor empuje al motor.

Por qué es importante practicar antes de circular por vías de mucho flujo vehícular

En la etapa de aprendizaje, es fundamental dedicar tiempo a la práctica dentro de espacios con bajo riesgo. Kia aconseja evitar avenidas o caminos concurridos hasta obtener pleno control de la caja automática y de cada una de las funciones del auto.

El entrenamiento constante ayuda a afianzar los hábitos de uso del pie derecho para el freno y el acelerador, así como la correcta utilización de la palanca de cambios.