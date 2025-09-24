Lo que debes saber para pasar de conducir un vehículo manual a un automático y evitar accidentes

Conductas como los reflejos o los manejos de la distancia son iguales en las dos modalidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para muchos conductores, pasar de un vehículo con caja manual a uno con transmisión automática puede representar una transición sencilla, en especial por la supresión del pedal de embrague y la simplificación de las maniobras cotidianas.

Otros, en cambio, encuentran en este cambio un auténtico desafío, pues implica modificar hábitos adquiridos y comprender nuevas reglas de seguridad al volante. Por esta razón, adaptarse a la transmisión automática requiere informarse sobre su funcionamiento y evitar errores que pueden acarrear accidentes y daños mecánicos.

Según el blog de Ford, el desconocimiento de los modos de la palanca o el uso incorrecto de los mismos, suele derivar en incidentes que la mayoría de los fabricantes considera prevenibles.

Cuáles son las letras más comunes que aparecen en la palanca en un automático

En la mayoría de automáticos está acelerar, reversa, neutro y parqueo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palanca de una transmisión automática incorpora una serie de letras, cada una con una función. Ford explica que “P” corresponde a Parking, una posición que bloquea los engranajes, impidiendo el movimiento del auto. Es fundamental accionar esta función únicamente con el vehículo detenido, pues emplearla en movimiento puede dañar la transmisión.

Al situarse en “N” (Neutral), el auto se desacopla del motor, lo que significa que no avanza aunque se acelere. Esta posición suele emplearse al remolcar el vehículo o cuando se busca dejarlo temporalmente sin marchas engranadas.

En “D” (Drive), la transmisión activa las velocidades y permite circular hacia adelante con potencia; y “R” señala Reverse (reversa), que sirve para desplazarse hacia atrás. Comprender estas diferencias minimiza el riesgo de accidentes y favorece la durabilidad del sistema.

Qué otras posiciones o letras existen y cuál es su significado

Algunas opciones se enfocan en condiciones específicas de la vía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los modos básicos, algunos modelos de transmisión automática avanzados disponen de letras específicas para necesidades particulares.

“L” (Low) facilita el ascenso o descenso de pendientes y ayuda a controlar la velocidad en caminos complejos o cuando se lleva remolque, porque mantiene la transmisión en una marcha baja sin exigir el motor ni los frenos.

La opción “M” (Manual) permite seleccionar las marchas a gusto, sin necesidad de embriague, ideal para quienes desean tener mayor control sobre la aceleración y el frenado, siendo habitual en vehículos recientes.

“S” (Sport) extiende el rango de revoluciones para un manejo deportivo, en tanto “W” (Winter) es útil en climas fríos: inicia el auto en segunda velocidad para maximizar la tracción sobre hielo o nieve.

Cuáles son los errores más comunes al conducir un vehículo automático

Muchos pueden ser heredados de la conducción de un auto manual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los fallos más comunes ocurre al intentar cambiar de Drive o Reverse a Parking sin que el auto esté detenido. La prisa o la falta de experiencia pueden llevar a esta práctica, que, de acuerdo con Ford, causa un desgaste prematuro e incluso roturas en los mecanismos internos de la caja.

Otro error frecuente consiste en acelerar durante la transición de Neutral a Drive, con la intención de arrancar con mayor velocidad, una costumbre adquirida de los modelos manuales que acarrea daños en la turbina de la transmisión automática.

Qué precauciones se deben tomar en pendientes y bajadas en un automático

El uso de Neutral durante una bajada es una práctica de riesgo, porque al desacoplar el motor, el auto pierde tracción y estabilidad. Esto incrementa la posibilidad de accidentes, pues no permite aprovechar el frenado del motor, una medida imprescindible para regular la velocidad en descensos prolongados.

En el peor de los casos se pueden presentar colisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante situaciones de pendiente pronunciada, lo ideal es recurrir a la opción “L” o Low. Esta posición mantiene la caja en una relación corta, evitando la dependencia exclusiva del freno y reduciendo el esfuerzo sobre el sistema de frenado. Así se eleva la seguridad del conductor y de los ocupantes.

En qué se diferencia la transmisión automática de la caja manual

La transmisión automática ofrece operaciones más fluidas y menor fatiga para el conductor, quien queda eximido de presionar el pedal de embrague o coordinar el cambio de marchas con el acelerador.

Pese a las ventajas, el paso de una caja manual a una automática demanda atención a detalles cruciales del funcionamiento del vehículo y modificación de algunos reflejos adquiridos.