Tecno

Lo que debes saber para pasar de conducir un vehículo manual a un automático y evitar accidentes

Aspectos como el correcto uso de cada posición de la palanca, las precauciones al detenerse, la importancia de evitar acelerar en transiciones y el uso adecuado de los modos especiales permiten una conducción más segura

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Conductas como los reflejos o
Conductas como los reflejos o los manejos de la distancia son iguales en las dos modalidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para muchos conductores, pasar de un vehículo con caja manual a uno con transmisión automática puede representar una transición sencilla, en especial por la supresión del pedal de embrague y la simplificación de las maniobras cotidianas.

Otros, en cambio, encuentran en este cambio un auténtico desafío, pues implica modificar hábitos adquiridos y comprender nuevas reglas de seguridad al volante. Por esta razón, adaptarse a la transmisión automática requiere informarse sobre su funcionamiento y evitar errores que pueden acarrear accidentes y daños mecánicos.

Según el blog de Ford, el desconocimiento de los modos de la palanca o el uso incorrecto de los mismos, suele derivar en incidentes que la mayoría de los fabricantes considera prevenibles.

Cuáles son las letras más comunes que aparecen en la palanca en un automático

En la mayoría de automáticos
En la mayoría de automáticos está acelerar, reversa, neutro y parqueo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palanca de una transmisión automática incorpora una serie de letras, cada una con una función. Ford explica que “P” corresponde a Parking, una posición que bloquea los engranajes, impidiendo el movimiento del auto. Es fundamental accionar esta función únicamente con el vehículo detenido, pues emplearla en movimiento puede dañar la transmisión.

Al situarse en “N” (Neutral), el auto se desacopla del motor, lo que significa que no avanza aunque se acelere. Esta posición suele emplearse al remolcar el vehículo o cuando se busca dejarlo temporalmente sin marchas engranadas.

En “D” (Drive), la transmisión activa las velocidades y permite circular hacia adelante con potencia; y “R” señala Reverse (reversa), que sirve para desplazarse hacia atrás. Comprender estas diferencias minimiza el riesgo de accidentes y favorece la durabilidad del sistema.

Qué otras posiciones o letras existen y cuál es su significado

Algunas opciones se enfocan en
Algunas opciones se enfocan en condiciones específicas de la vía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los modos básicos, algunos modelos de transmisión automática avanzados disponen de letras específicas para necesidades particulares.

“L” (Low) facilita el ascenso o descenso de pendientes y ayuda a controlar la velocidad en caminos complejos o cuando se lleva remolque, porque mantiene la transmisión en una marcha baja sin exigir el motor ni los frenos.

La opción “M” (Manual) permite seleccionar las marchas a gusto, sin necesidad de embriague, ideal para quienes desean tener mayor control sobre la aceleración y el frenado, siendo habitual en vehículos recientes.

“S” (Sport) extiende el rango de revoluciones para un manejo deportivo, en tanto “W” (Winter) es útil en climas fríos: inicia el auto en segunda velocidad para maximizar la tracción sobre hielo o nieve.

Cuáles son los errores más comunes al conducir un vehículo automático

Muchos pueden ser heredados de
Muchos pueden ser heredados de la conducción de un auto manual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los fallos más comunes ocurre al intentar cambiar de Drive o Reverse a Parking sin que el auto esté detenido. La prisa o la falta de experiencia pueden llevar a esta práctica, que, de acuerdo con Ford, causa un desgaste prematuro e incluso roturas en los mecanismos internos de la caja.

Otro error frecuente consiste en acelerar durante la transición de Neutral a Drive, con la intención de arrancar con mayor velocidad, una costumbre adquirida de los modelos manuales que acarrea daños en la turbina de la transmisión automática.

Qué precauciones se deben tomar en pendientes y bajadas en un automático

El uso de Neutral durante una bajada es una práctica de riesgo, porque al desacoplar el motor, el auto pierde tracción y estabilidad. Esto incrementa la posibilidad de accidentes, pues no permite aprovechar el frenado del motor, una medida imprescindible para regular la velocidad en descensos prolongados.

En el peor de los
En el peor de los casos se pueden presentar colisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante situaciones de pendiente pronunciada, lo ideal es recurrir a la opción “L” o Low. Esta posición mantiene la caja en una relación corta, evitando la dependencia exclusiva del freno y reduciendo el esfuerzo sobre el sistema de frenado. Así se eleva la seguridad del conductor y de los ocupantes.

En qué se diferencia la transmisión automática de la caja manual

La transmisión automática ofrece operaciones más fluidas y menor fatiga para el conductor, quien queda eximido de presionar el pedal de embrague o coordinar el cambio de marchas con el acelerador.

Pese a las ventajas, el paso de una caja manual a una automática demanda atención a detalles cruciales del funcionamiento del vehículo y modificación de algunos reflejos adquiridos.

Temas Relacionados

VehículoVehículo automáticoAccidentesConducciónSeguridadTecno Autos y MovilidadLo último en tecnología

Últimas Noticias

Expertos advierten que los sistemas de inteligencia artificial ya pueden desarrollar tácticas de engaño

Experimentos demostraron que chatbots pueden fingir incompetencia para sobrevivir, reforzando el llamado de expertos a invertir en mecanismos de supervisión y responsabilidad tecnológica

Expertos advierten que los sistemas

Por qué desactivar Meta AI de WhatsApp, la IA del círculo azul

Esta función no puede eliminarse en la app móvil, pero los usuarios sí pueden reducir la presencia de la inteligencia artificial en la plataforma

Por qué desactivar Meta AI

Convierte tu antiguo celular en una cámara de seguridad para tu hogar

La reutilización de un smartphone permite ahorrar dinero y obtener funciones como detección de movimiento, alertas inmediatas y grabación en la nube

Convierte tu antiguo celular en

No son los programadores o los abogados: Sam Altman reveló la primera profesión en desaparecer por la IA

El director ejecutivo de OpenAI anticipa que los sistemas automatizados superarán pronto a los humanos en rapidez y eficacia pero que el factor humano será clave para campos como la medicina

No son los programadores o

Nuevas estafas con Bre-B: así engañan a los usuarios para robar sus cuentas bancarias

Los atacantes simulan portales bancarios y manipulan emociones mediante mensajes urgentes, utilizando enlaces acortados y dominios visualmente idénticos para capturar información crítica y acceder a cuentas

Nuevas estafas con Bre-B: así
ÚLTIMAS NOTICIAS
Secuestraron 200 ampollas de fentanilo

Secuestraron 200 ampollas de fentanilo valuadas en más de 400 millones de pesos en la frontera con Paraguay

Una ex directora del FMI respaldó la ayuda financiera a la Argentina, pero cuestionó el esquema cambiario

Juicio por jurados por el crimen de Bastián: hasta la defensa pidió que lo declaren culpable

Un almacenero atendió a uno de los detenidos por el triple crimen en Florencio Varela: “Dejó una mancha de sangre”

Maslatón se refirió al anuncio del swap con EEUU: “Evitaron un default”

INFOBAE AMÉRICA
Von der Leyen pidió a

Von der Leyen pidió a China presionar a Moscú para negociar el fin de la guerra en Ucrania

Zanón, Piñeiro, Taibo, Etcheves y Fernández Díaz, entre los más de 80 escritores de la Semana Negra BA

Macron pidió “elevar” la respuesta de la OTAN ante nuevas provocaciones rusas

Temblor en Antofagasta hoy: magnitud y epicentro reportado por el CSN

Impulsan en Uruguay cambios a la regulación del trabajo sexual con mayores multas a los locales

TELESHOW
Los divertidos días de Nico

Los divertidos días de Nico Vázquez con sus compañeros de Rocky en Mar del Plata: “Un regalo estar todos juntos”

Alexis Mac Allister y Ailén Cova presentaron a su hija recién nacida: las teorías sobre el origen de su nombre

El irónico mano a mano entre Wanda Nara y Maxi López que sorprendió a todos

El tierno gesto de Anita Espasandín con Benjamín Vicuña tras el conflicto que mantiene con la China Suárez

Celeste Muriega celebró la conquista de uno de sus grandes anhelos: “Hoy se los puedo contar”