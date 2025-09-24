Tecno

La nueva alianza de OpenAI, Oracle y SoftBank instalará cinco nuevos centros de datos y miles de empleos

Texas, Nuevo México y Ohio se transforman en puntos clave para el desarrollo de 7 gigavatios de capacidad tecnológica, miles de empleos y una inversión histórica en inteligencia artificial

La última colaboración estratégica entre OpenAI, Oracle y SoftBank posiciona a Estados Unidos como epicentro de la infraestructura global para la inteligencia artificial. La alianza, bajo el nombre de Stargate, habilitará cinco nuevos centros de datos de IA que situarán a la plataforma por delante del cronograma para alcanzar un compromiso de 500.000 millones de dólares y 10 gigavatios de capacidad antes de finales de 2025.

Cinco mega centros de datos de OpenAI

Los cinco sitios anunciados se suman al campus principal de Stargate en Abilene, Texas, y a proyectos conjuntos con CoreWeave. En total, Stargate ya se acerca a los 7 gigavatios de capacidad planificada y supera los 400.000 millones de dólares de inversión proyectados para los próximos tres años.

Con esta jugada, la alianza se adelanta a su meta original, consolidando los cimientos para lo que se describe como la infraestructura más grande en la historia de la inteligencia artificial en Estados Unidos.

Dónde estarán los nuevos centros de datos

Entre las ubicaciones seleccionadas para los nuevos centros de datos figuran el condado de Shackelford, Texas; Doña Ana, Nuevo México; una localidad aún no anunciada en el Medio Oeste; y una posible expansión de gran capacidad en las inmediaciones de Abilene, Texas.

La otra mitad de la inversión significa la entrada de SoftBank y SB Energy, responsables de nuevos desarrollos en Lordstown, Ohio, y en el condado de Milam, Texas, donde la colaboración tendrá un fuerte enfoque en alta eficiencia energética y despliegue rápido.

Creación de empleos y desarrollo tecnológico a gran escala

Las proyecciones iniciales indican que los cinco nuevos centros generarán más de 25.000 empleos directos y decenas de miles de puestos de trabajo adicionales en todo Estados Unidos.

Los sitios fueron seleccionados a partir de más de 300 propuestas revisadas entre más de 30 estados, reflejando la competencia nacional por atraer inversión y tecnología de vanguardia. El proceso de selección fue descrito por las empresas como el más riguroso a la fecha en infraestructura de IA.

Alianza entre OpenAI Oracle y SoftBank por el avance tecnológico y la colaboración industrial

El campus de Abilene, clave para el proyecto, ya opera sobre Oracle Cloud Infrastructure (OCI) y ha arrancado con racks NVIDIA GB200 desde junio pasado.

Este primer despliegue tecnológico permite a OpenAI procesar tareas de entrenamiento e inferencia sobre su nueva capacidad, algo que acelera la investigación y desarrollo de próxima generación en inteligencia artificial.

Visión de los líderes sobre el futuro de Stargate: Sam Altman, CEO de OpenAI, sostuvo en anuncios recientes que “la IA solo puede cumplir su promesa si construimos la computación que la impulsa”, enfatizando que Stargate sienta las bases para futuras innovaciones.

Por su parte, Clay Magouyrk, director ejecutivo de Oracle, destacó la seguridad y escalabilidad de la infraestructura, asegurando que el crecimiento de OCI responde a una demanda sin precedentes de rendimiento y rentabilidad en IA.

Masayoshi Son, presidente de SoftBank Group, resaltó el diseño innovador de los centros de datos y la experiencia energética de su grupo como elementos centrales para el futuro escalable de la inteligencia artificial.

Integrantes de las compañías aliadas para los centros de datos han calificado la iniciativa como un compromiso sin precedentes para la infraestructura tecnológica estadounidense.

El compromiso original de Stargate, anunciado en enero desde la Casa Blanca junto al presidente Donald Trump, marcó un punto de inflexión en la política tecnológica nacional. La iniciativa recibió apoyo político y facilitó el ingreso de nuevos socios al ecosistema.

El objetivo de transformar una inversión de 500.000 millones de dólares y 10 gigavatios en capacidad real de cómputo se traduce ahora en empleos, infraestructura distribuida y la posibilidad de impulsar la siguiente generación de avances en inteligencia artificial desde suelo estadounidense.

