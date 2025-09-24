Tecno

La inteligencia artificial llega a Google Play con soporte en tiempo real para jugadores

La tienda de aplicaciones de Google incorpora un diseño más personalizado y amplía sus funciones con inteligencia artificial para móviles y PC

Pedro Noriega

Pedro Noriega

Google Play se actualiza con
Google Play se actualiza con funciones de inteligencia artificial. (Foto: Google)

Google anunció una de las mayores actualizaciones de Google Play en los últimos años. La tienda de aplicaciones y juegos móviles no solo renueva su diseño con un enfoque más personalizado, sino que también incorpora herramientas impulsadas por inteligencia artificial.

El cambio llega en un momento clave, cuando la competencia entre plataformas digitales de entretenimiento se intensifica. La nueva versión de Google Play busca diferenciarse ofreciendo experiencias adaptadas a cada usuario y expandiendo sus servicios a ordenadores.

Entre las novedades destacan la pestaña personalizada “Tú”, la expansión de Google Play Games en PC y la llegada de Gemini Live, la IA que apoyará a los jugadores en tiempo real mediante el nuevo sistema Play Games Sidekick.

Google Play presenta nuevas funciones
Google Play presenta nuevas funciones de inteligencia artificial. (Foto: Google)

Una experiencia más personalizada

La nueva pestaña “Tú” se convierte en el centro de la experiencia dentro de Google Play. Desde allí, los usuarios podrán acceder con rapidez a sus aplicaciones más utilizadas, recibir recomendaciones basadas en sus intereses y retomar contenidos como libros o podcasts justo en el punto donde los dejaron.

En el caso de los videojuegos, esta pestaña también funcionará como un hub que reúne actividad reciente, estadísticas, logros y sugerencias de nuevos títulos. Con ello, Google busca que cada persona tenga un acceso inmediato y adaptado a su perfil.

Google Play Games llega a PC con catálogo ampliado

Otro de los anuncios importantes es la disponibilidad oficial de Google Play Games en PC. Tras un periodo en fase beta y limitado a ciertos territorios, el servicio se despliega ahora a nivel global.

Google Play presenta nuevas funciones
Google Play presenta nuevas funciones de inteligencia artificial. (Foto: Google)

La plataforma ofrecerá acceso a más de 200.000 juegos, lo que representa una expansión significativa para quienes prefieren jugar desde su computadora. Este movimiento busca posicionar a Android como una opción sólida también en el mundo de los videojuegos de escritorio.

Play Games Sidekick: IA en tiempo real para jugadores

El componente más innovador de la actualización es Play Games Sidekick, una nueva pantalla que los jugadores pueden activar en cualquier momento durante una partida. Desde allí será posible consultar información sobre el juego, iniciar transmisiones en YouTube o grabar la sesión.

Pero la función que marca la diferencia es la integración de Gemini Live, la inteligencia artificial de Google. Al compartir la pantalla del dispositivo con la IA, esta puede ofrecer recomendaciones, estrategias y guías en tiempo real. En una demostración, por ejemplo, Gemini actuó como entrenador virtual en un juego de fútbol, analizando la formación y sugiriendo movimientos para mejorar el rendimiento.

Google Play presenta nuevas funciones
Google Play presenta nuevas funciones de inteligencia artificial. (Foto: Google)

Despliegue global en las próximas semanas

Google confirmó que el rediseño de Google Play ya comenzó a desplegarse y estará disponible para todos los usuarios a nivel mundial en las próximas semanas.

Las funciones de Play Games Sidekick y Gemini Live llegarán de manera progresiva y estarán primero disponibles en un número limitado de juegos, con soporte ampliado a más títulos en los próximos meses.

Con estas innovaciones, Google apuesta por un ecosistema más integrado, donde las aplicaciones, el entretenimiento y la inteligencia artificial se combinan para ofrecer una experiencia más completa tanto en móviles como en ordenadores.

